Как заработать в Украине: волшебная таблетка для успеха в бизнесе

Василий Хмельницкий рассказывает, как найти свое место в бизнесе

Я всегда рад делиться опытом с другими предпринимателями, которые только начинают свой путь в бизнесе. И не стесняюсь говорить об ошибках - ведь без них нет развития. Надеюсь, мои следующие советы помогут новоиспеченным предпринимателям найти свою нишу, увидеть новые возможности и горизонты.

Итак, пару слов о секретах успеха, инвестициях и технологиях будущего.

Почему важно иметь правильные ожидания

Мне часто говорят: "Василий Иванович, раскройте свой секрет успеха". Все хотят узнать о некой волшебной таблетке, выпив которую, можно меньше работать и стать более эффективным. Так не бывает. Мой секрет успеха прост: быть работоспособным, не бояться рисковать и делать выводы из ошибок. Других рецептов нет. Всем нам надо научиться плавать против ветра, в холодной воде и с большими волнами. Когда ветер стихнет или вода потеплеет - станет легче.

В современном мире люди делятся на две категории. Первая - те, кто лежат на диване, смотрят сериалы. К сожалению, таких людей большинство - 80%. Вторая - те, кто ищет возможности, учится, совершает ошибки, внедряет свои знания в жизнь. Их всего 20%. Возможно, в Украине еще меньше.



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Мы не любим об этом говорить. Но постоянно ждем чудес. От страны, конкретных людей, ведомств, и даже от астрологов с их гороскопами. Но чудес не случается. Ведь мир, в котором мы живем, реален. И в этом мире нужно иметь реальные ожидания.

Небольшой пример. Мой друг решил помочь однокласснику. Принял его на работу, поскольку тот много лет не мог трудоустроиться. Через время парень украл деньги и уволился. Проблема в том, что в этой истории у двух людей были разные ожидания. Один встретил чудо, второй - реальность.

Почему важно никогда не останавливаться

Расскажу другой кейс. Мне 28 лет. Я управляющий партнер фонда, и мы покупаем в Украине шесть Облнефтепродуктов. Одно такое предприятие - примерно десять нефтебаз и 150 заправок. Мы получили около ста нефтебаз и тысячи заправок. Я, как любой бизнесмен, у которого мало опыта, но много желаний, думал, что жизнь удалась. Но компании перестали поставлять нефтепродукты. У людей просто не было денег, чтобы их покупать, а нефтебазы стали неликвидными.

Мы начали искать покупателей. Ведущим европейским компаниям эти заправочные станции не были нужны даже даром. Во-первых, эти заправки работали по 30-40 лет, а значит, все оборудование надо менять. Во-вторых, они не соответствовали экологическим европейским норам. Нам говорили: "Мы лучше за миллион построим рядом новую заправочную станцию, чем за 50 000 купим вашу. Это было большое разочарование.

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В итоге мы смогли продать все это имущество и немного заработать. Хотя на момент приобретения мне казалось, что мы уже очень богатые люди. Когда ваши ожидания не совпадают с реальностью, важно не терять самообладание и продолжать двигаться вперед.

Почему в Украине выгодно направлять инвестиции в производство

Есть сервисные бизнесы, где люди тратят деньги, и есть производственные, где зарабатывают. Я вижу перспективу именно в производстве. Новые заводы создаются, но их мало. В целом украинцы беднеют. Доходы падают. Компании, оказывающие услуги, просто делят существующих платежеспособных клиентов. Только производство позволит создавать новые рабочие места. А значит - новых платежеспособных клиентов, покупателей сервисов и услуг.

Лучший вариант для инвестиций в Украине - строительство новых современных заводов. Где я ищу возможности как бизнесмен? Сравниваю показатели импорта и экспорта. Например, мы строим завод, который будет производить розетки, выключатели и штекеры по новейшим технологиям. Просто не верю, что эту же продукцию можно произвести в Китае, привезти за три тысячи километров, растаможить, заплатить пошлины и сделать это дешевле, чем сделаю я. Все, что мы сегодня импортируем, мы можем выгодно производить в Украине.

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В нашей стране - умная, квалифицированная рабочая сила. У нас выгодное географическое положение, отличная сырьевая база.



В экспорте Евросоюза роль сырья составляет 15%, а продукции - 85%. Украина экспортирует 70% сырья и только 30% - продукции. Так не должно быть.

Например, Турция, которая входит в тройку крупнейших мировых экспортеров муки, покупает пшеницу в Украине, везет на поезде до порта, перегружает, переправляет по морю, у себя в стране перемалывает и продает по всему миру. Наполняет бюджет зарплатами и налогами.



Все сырье мы должны перерабатывать у себя. Иначе наша экономика не заработает.

Экономика растет, когда растет покупательная способность населения. Если человек больше зарабатывает и может больше тратить на товары и услуги, их производство, соответственно, увеличивается. Конечно, один в поле не воин. Должен быть синергетический эффект за счет сотрудничества бизнеса и государства. Других вариантов нет.

Василий Хмельницкий, основатель инвестиционной группы UFuture

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