Лидер или дилер? Как не попасть в эмоциональную зависимость

Екатерина Сорока о сходствах и отличиях между двумя близкими понятиями

Эмоциональное лидерство или эмоциональное дилерство? Однажды сделав опечатку в слове лидерство, я задумалась, а опечатка ли? Возможно, в таком сочетании букв есть смысл. Ведь по сути дилер (от англ. dealer - торговец) - это человек, продающий какой-то товар или услугу за вознаграждение. В таком случае эмоциональный дилер - "торговец эмоциями", человек, который дает другим определенный эмоциональный заряд в обмен на что-то?

В некотором смысле лидер - "продавец счастья", "батарейка" для других. И от того, какими эмоциями он заряжен, напрямую зависит настрой команды. От того, насколько умело он управляет своими эмоциями, можно говорить о зрелости лидера, уровне его EQ - эмоционального интеллекта.

Получается, в данном аспекте лидер - тот же дилер? Чем ты более ловок как дилер, тем более успешным лидером станешь?

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Я здесь вижу разницу не только в перестановке букв.

Ключевое отличие в том, что дилер обязательно получает что-то взамен. И действует для достижения выгоды для себя. "Ничего личного, просто бизнес".

Эмоциональные дилеры - ловкие манипуляторы (как осознанные, так и неосознанные). С легкостью и незаметно для вас они используют приемы внушения и заражения определенной эмоцией и подталкивают вас дать то, что им нужно; сделать то, что им нужно; сказать то, что им нужно. После разговора с эмоциональным дилером вы можете чувствовать как опустошение, так и эйфорию, и уйдете с желанием сделать что-то для него.

При частом общении с таким человеком у вас могут возникать сложности в принятии самостоятельных решений. Все чаще будет возникать острая необходимость спросить совет у дилера, просто узнать его мнение. Появляется своего рода зависимость.

Лидером же движет высшая цель, разделяемая командой.

Мне повезло - по работе я часто встречаю лидеров, которые делятся правильным эмоциональным зарядом щедро, зажигая всех вокруг. Истинное удовольствие наблюдать встречи и совещания, после которых команда рвется в бой, все искренне улыбаются и поддерживают друг друга.

После общения с настоящим эмоциональным лидером у вас "вырастают крылья". Обратная связь наконец воспринимается как развивающая, с четким пониманием, как расти и совершенствоваться. Вам может быть хорошо просто от присутствия этого человека в вашем окружении. И не потому что "он такой классный, и я тут возле него", а потому что ваша самооценка повышается благодаря заряду, который тот транслирует.

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Возможно, из описания выше могут возникнуть несколько заблуждений.

Первое: эмоциональный лидер - это такой человек-праздник, который постоянно шутит и на позитиве.

Второе: это альтруист, готовый "причинять добро" повсеместно.

И третье: он (она) - обязательно экстраверт.

Это не так. Напротив, лидеры с высоко развитым EQ - спокойны и уравновешены. Они четко понимают, куда направлять энергию, накапливают ее, инвестируют в других с умом. Разница между экстравертом и интровертом только в том, где он будет черпать энергию - из внешнего мира или из внутреннего.

Эмоциональный лидер развивает свой EQ так же, как мышцы в тренажерном зале.

После того, как Дэниел Гоулман сформулировал пять ступеней EQ, можно четко и поэтапно развивать каждую из них - самоосознание, саморегуляция, мотивация, эмпатия, социальные навыки.

Эмоциональный лидер помогает другим совладать с эмоциями, знает, как создать состояние "потока" у себя и у других. Это удивительное чувство, при котором у вас открывается сразу и второе, и третье дыхание, снисходит вдохновение, появляется внутренний драйв, и работа "кипит", а все задания выполняются гораздо быстрее и эффективнее.

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С точки зрения стиля эмоционального лидерства дилер скорее предпочтет диссонансные стили (амбициозный, авторитарный), а лидер - резонансные (идеалистический, обучающий, товарищеский, демократичный).

Тема EQ остается одной из самых популярных и востребованных в бизнесе уже несколько лет. При приеме на работу, особенно на руководящие должности, в первую очередь оценивают уже не IQ (коэффициент интеллекта), а именно EQ. Компетенции, связанные с EQ, занимают первые позиции в списке must have навыков для развития.

Ни один из тестов пока не рассматривает анаграмму "лидер-дилер". Возможно, все впереди.

Для определения, кто перед вами - дилер или лидер - у меня есть всего три проверочных вопроса:

1. Зачем человек делает то, что делает? Каковы его мотивы?

2. Как меняется ваше эмоциональное состояние после общения с этим человеком? В лучшую ли сторону?

3. Хотели бы вы, чтобы ваши дети общались с этим человеком?

Всегда начинайте с того, чем можете управлять - начинайте с себя. Периодически спрашивайте себя - как бы ответили на вопросы выше о вас другие люди.

Прокачивайте собственный EQ и становитесь настоящим эмоциональным лидером.

Екатерина Сорока, эксперт по развитию бизнеса (СНГ) Академии бизнеса EY

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