Без иммунитета. Зачем Луценко коллекция прикосновенных депутатов

На фракцию пока не хватает, но свою депутатскую группу из лишенных иммунитета парламентариев генеральный прокурор уже мог бы собрать

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"Прекратите игры в депутатскую самооборону. Ни комитет Верховной Рады, ни вся Верховная Рада не должна определять, было ли правонарушение у вашего коллеги", - заявил генпрокурор Юрий Луценко в минувший четверг, стоя за парламентской трибуной.

На этом заседании Луценко не ждали. Но двумя днями ранее регламентный комитет окончательно добил его попытки пополнить список прикосновенных депутатов еще четырьмя фамилиями. Отобрать иммунитет у Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева (Оппоблок) и Александра Пономарева (группа Воля народа) у генпрокурора не получилось - пока. Луценко собирается подать представления повторно в конце августа.

Если вторая попытка окажется удачной, условная "коллекция генпрокурора" будет насчитывать уже 15 народных депутатов, лишенных vip-защиты по представлению Луценко или Шокина. Сейчас их - 11, тоже беспрецедентное число для парламента любого созыва. Но до судов дела за редкими исключениями не доходят.

Как спасали Дунаева, Колесникова и Вилкула

Четыре новых представления на лишение неприкосновенности прокурор внес в Раду в мае.

Вилкула прокуратура подозревает в изменении целевого назначения земельных участков общей площадью 66 га в 2011-2012 годах, когда он возглавлял Днепропетровскую ОГА Колесников, по версии следствия, способствовал отчуждению помещений госинститута в Днепре в 7 тыс кв м, когда был руководителем Агентства госимущества Украины Дунаев, по данным НАБУ и представлению ГПУ, подал неправдивые данные в электронную декларацию Пономарев проходит по делу о препятствовании журналистской деятельности: в парламенте он отобрал телефон у журналистов, снимавших его перепалку с депутатом Соболевым

Все четыре представления регламентный комитет рассмотрел и отклонил. 7 июня - признал необоснованным представление на Пономарева, поскольку разговор двух депутатов, который снимали журналисты, был приватным.

Днем ранее, 6 июня, комитет вернул спикеру документы на Дунаева. Мотивация была в том, что Парубий якобы не вручил депутату копии представления из ГПУ и материалы к нему, и тот не смог подать пояснения.

По схеме Дунаева 19 июня были спасены и Вилкул с Колесниковым. Генпрокурора на это заседание даже не пригласили. Луценко категоричен: члены комитета вступил в сговор и покрывают депутатов, это саботаж и нарушение всех норм закона.

"При всей нелюбви к Луценко, комитет Пинзеника - правой руки Мартыненко - придумал замечательную отмазку, как крышевать депутатов от представлений ГПУ", - сказал LIGA.net руководитель ЦПК Виталий Шабунин.

По закону, комитет должен рассмотреть и представление генерального прокурора, и пояснения депутатов к нему. "Спикер пытался отправить в офисы депутатов представления, а офисы закрыты. Никто их не берет. Де-юре депутат представление не получил, а потому не написал пояснение. Все, комитет его не рассматривает", - говорит он.

Секретарь комитета, депутат от БПП Дмитрий Лубинец убеждает LIGA.net, что все решения приняты четко по регламенту. На Пономарева в комитет пришло представление на 20 страницах, а на Вилкула, Дунаева и Колесникова документы поступили не в полном объеме: "Там представления содержат больше 300 страниц. Но мы эти страницы не получили".

"Если там 300 страниц, а нам дали 20, то объясните, где еще 280", - добавил он.

Проблемы с доставкой представлений к депутатам Лубинец не видит. Этим должен заниматься спикер, но каким образом - не прописано. Так что Парубий мог просто объявить с парламентской трибуны фигурантам: народные депутаты, сообщаю, что на вас поступили материалы. "Для регламентного комитета этого было бы достаточно", - утверждает он.

Второй вариант - спикер, несмотря на решение комитета, мог все равно вынести представления в сессионный зал: "Да, мы признали, что представление недостаточно обсновано и мотивровано. Но, извините, это исключительно право комитета. После этого он мог вынести это в зал? Мог. Сколько раз такое было? Я могу напомнить - по Дейдею".

В случае с Вилкулом, Колесниковым и Дунаевым, считает Лубинец, делалось все, чтобы "найти крайнего, и крайним сделали регламентный комитет". Но кто провернул эту схему, депутат президентской фракции не признается: "Не знаю. Политики. Вместо того, чтобы этот процесс был профессиональным и юридическим, опять захотели превратить в политический процесс".

Политический процесс: что это дает Луценко

"Когда они вносят такую чушь, желание голосовать за нее пропадает. Этот Пономарев с его телефоном. Ну реально, это же смешно. Штраф 500 грн. Вы в своем уме? Когда воруют миллионами?" - сказал LIGA.net другой нардеп от БПП.

В Народном фронте уверены, что представления о снятии неприкосновенности Луценко использует для политического пиара. "Насколько мне известно, абсолютно незначительное количество дел передано в суд. А по некоторым представлениям уже не один год прошел. За это время уже можно было бы материалы передать в суд", - заявил LIGA.net юрист-фронтовик Леонид Емец.

Политолог Петр Олещук обращает внимание на то, что в основном атака идет на депутатов от Оппоблока. Политически, объяснил он LIGA.net, это позволяет Юрию Луценко решить три задачи.

Первая - он получает популярную тему, чтобы зарабатывать баллы в глазах потенциального избирателя: "Думаю, пока это для Порошенко, но и Луценко никогда от личных амбиций не отказывался". Вторая - возможность давления на Оппоблок, чтобы обеспечить принятие необходимых законопроектов. И третья - решение бизнес-вопросов.

"При этом чаще все завершается ничем. Достаточно вспомнить "вышки Бойко", которые растворились по мановению руки Луценко, и оказалось, что Бойко к ним отношения не имеет. Похожая история и с другими делами", - отметил Олещук. Очевидно, когда представления на оппоблоковцев "отрабатывают" свою задачу - их кладут под сукно, поскольку все же голоса Оппоблока нужны и далее в определенных ситуациях.

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В Оппоблоке о конкретных кейсах, в которых "коллекцию Луценко" использовали бы для сбора голосов, не сообщают. Но говорят, что последние представления ГПУ направлены против партийных лидеров в регионах.

"Вилкул - это днепропетровская областная организация Оппоблока. Самая крупная. Колесников - его заместитель в Днепре. Дунаев - луганская областная организация. Тоже авторитетная, с высоким рейтингом. Такая политическая составляющая может быть для дискредитации на местном уровне перед выборами", - объяснил собеседник LIGA.net.

Кроме того, Вилкул еще и сопредседатель фракции Оппоблока - уровень, на котором решаются вопросы.

С другой стороны, говорит депутат, представления на Оппоблок - это красиво: "Публичное давление, пиар. Вот и все цели".

В Национальном антикорбюро, у которого складываются не самые простые отношения с ГПУ, тоже допускают - для Луценко это и пиар, и возможность "подвесить" некоторых народных депутатов: "Всего понемногу. Исключительно субъективное мнение, ограниченное близкими темами. Но есть впечатление, что Юрий Витальевич нередко "продает" один и тот же товар нескольким сторонам, пытаясь извлечь из этого максимальную выгоду для себя".

Без иммунитета: кто эти депутаты и в чем их подозревают



Всего в Верховной Раде этого созыва неприкосновенности лишены 11 нардепов, по которым ведутся дела в ГПУ или НАБУ. Некоторые из них сбежали из страны, как Евгений Бакулин, Александр Онищенко или Сергей Клюев. Депутат от РПЛ Андрей Артеменко не успел лишиться неприкосновенности - у него сразу отобрали депутатский мандат и гражданство по подозрению в госизмене. Как и Николай Мартыненко: правда, фронтовик сдал корочку депутата добровольно.

Только один депутат, Надежда Савченко, ожидает суда в СИЗО. Остальные продолжают работать и голосовать в Верховной Раде.