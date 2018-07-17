Год суда - за 5 минут. Самое главное в деле о госизмене Януковича

Самое главное из показаний свидетелей в деле Януковича: о бегстве экс-президента и начале агрессии России

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Оболонский райсуд Киева завершил допрос свидетелей и перешел к дебатам в деле о госизмене Виктора Януковича. Последним в защиту беглого экс-президента в суде выступал бывший начальник его охраны Константин Кобзарь.

А вот свидетели рангом повыше, из самого близкого окружения Януковича, на допрос так и не явились - ни вживую, ни через видеосвязь. Хотя адвокаты в течение нескольких месяцев убеждали, что на вопросы суда хотят ответить бывшие: премьер-министр Николай Азаров, министр внутренних дел Виталий Захарченко, глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, глава Администрации президента Андрей Клюев. Еще двоих свидетелей, экс-министра обороны Павла Лебедева и пилота Аркадия Ярощука, адвокаты обещали достать до конца недели, но суд в этом не убедили.

Сегодня вместо обещанных чиновников режима Януковича адвокаты предложили допросить первого президента Леонида Кравчука. "Может, мы лучше послушаем четвертого президента, а не первого?" - съязвил прокурор Кравченко.

В свидетелях с его стороны побывали топ-чиновники, от бывших министров обороны Михаила Коваля и Игоря Тенюха до секретаря СНБО Александра Турчинова, главы МВД Арсена Авакова и президента Петра Порошенко (по видеосвязи).

Суд напомнил, что за более чем год слушаний в деле о госизмене и так состоялись порядка 50 судебных заседаний. Допрошены 52 свидетеля, в том числе 15 - по инициативе адвокатов. Стадия дебатов назначена на 30 июля.

Самое главное из показаний свидетелей в деле Януковича - в обзоре LIGA.net.

Янукович покинул Украину с помощью российской авиации. Это подтверждают и его охранники. Кобзарь признался в суде, что лично просил Федеральную службу охраны России переправить Януковича из Запорожской области в Крым, чтобы "спасти его жизнь". В ночь на 23 февраля 2014 года под Мелитополем их забрали три российских вертолета.

О том, что вертолеты - российские, рассказывал и другой охранник Виктор Ризниченко. Януковича переправили в российскую Анапу, а затем на самолете - в Крым. В Крыму Янукович скрывался на базе ЧФ РФ, затем сбежал в Ростов.

Адвокаты утверждают, что Янукович не сбежал, а временно уехал из страны, поскольку в Киеве ему угрожали.

Угроза жизни Януковичу - если и была, то раздута до уровня "распятых мальчиков". По показаниям охранников, кортеж Януковича обстреливали, на штурм Межигорья приезжали "автобусы с радикалами" - 10 тысяч человек. Из военной части Десна, утверждал бывший командующий внутренних войск Шуляк, на Межигорье бросили 10 единиц бронетехники.

Спасаясь от них, Янукович вертолетом перелетел в Харьков. Но там его, если верить охране, уже ждали новые "радикалы". Некоторые из них были в Дворце спорта, где он собирался провести съезд. Экс-глава штаба службы безопасности Владимир Павленко в суде заявил, что они хотели застрелить Януковича, а если бы не удалось - то забросать кортеж коктейлями Молотова и заживо сжечь. Об этом ему сообщил сотрудник СБУ, фамилию - не помнит.

По дороге из Донецка в Крым кортеж напоролся на засаду - "более ста человек с автоматами". "Мы бы недолго продержались, пока не закончились боеприпасы. Сохранить жизнь Януковича было маловероятно", - рассказал Кобзарь.

Министр внутренних дел Аваков, выступая в суде, опроверг угрозу жизни Януковича. Да, 23 февраля 2014 он ездил в Крым, но не для его ареста, а чтобы вернуть в Киев. Но экс-президент уже сбежал.

На фото: Аваков дает показания в суде по Януковичу

Уехал, чтобы не допустить гражданской войны - такую линию в суде выстраивает защита Януковича. "Чтобы его личность не сеяла раздор и чтобы гражданская война не началась еще и в Киеве, как это было в Донецке или Крыму", - цинично заявила бывший советник Януковича и экс-нардеп от Партии регионов Анна Герман. Тот факт, что Янукович фактически пригласил Российскую Федерацию оккупировать часть Украины, адвокаты отрицают.

Именно Янукович написал Путину письмо с призывом ввести войска в Украину. Как рассказал бывший постпред в ООН Юрий Сергеев, РФ использовала его для оправдания вторжения: "Ей не хватало этого звена. И оно было использовано".

"Чуркин строил свой ряд - бандеровцы, националисты, бандиты, нападут на Крым, мы защищаем. И дает письмо, что Янукович призывал ввести войска. Этому письму дали статус официального документа Совбеза ООН", - сказал Сергеев.

Письмо Януковича помешало Украине получить максимум поддержки на Генассамблее ООН 27 марта. 11 голосов были против резолюции за территориальную целостность Украины. Четверо из них вспомнили при этом факт обращения Януковича. "Хотел Виктор Федорович или не хотел, но он подыграл агрессору", - уточнил Сергеев.

Захват Крыма готовился давно, с первых дней независимости, заявил в суде бывший ио министра обороны Игорь Тенюх. Частью плана были харьковские соглашения: после их подписания Черноморский флот РФ почувствовал себя на полуострове хозяином. Его численность тайно была раздута с 16 до более чем 20 тыс.

Украинская армия при Януковиче сознательно и планомерно уничтожалась. В 2010 году начались крупные кадровые чистки. Проукраинские офицеры менялись на более лояльных, пророссийских. Министры обороны Лебедев и Саламатин начали сокращать Вооруженные силы. До конца 2015 года в армии планировали оставить 60 тыс. "Такие Вооруженные силы можно собрать на одном из современных стадионов", - говорит Тенюх.

Аналогичные процессы при Януковиче происходили и в СБУ, заявлял экс-глава службы Валентин Наливайченко. Янукович вернул в Крым сотрудников ФСБ России. На ключевые должности в СБУ назначались лица, которые находились под влиянием спецслужб России или "напрямую с ними сотрудничали в рамках подготовки к агрессии".

Вторжение отрабатывалось на учениях Запад-2013, утверждает Турчинов. Их легенда повторяла будущую аннексию: дружественная страна просит помочь "побороть террористические группировки, которые захватили власть".

Активная фаза захвата Крыма началась 20 февраля 2014 года с блокирования военных частей и аэропортов. Со ссылкой на разведку Тенюх сказал, что для начала оккупации в Крым были переброшены 6 тыс российских военных.

По данным СБУ, активную фазу оккупации осуществляли несколько групп лиц. Первая - Черноморский флот в количестве 24 тыс человек. Вторая - контрактники при соучастии сепаратистских организаций, сеть которых широко распространилась по Крыму во времена Януковича. Третья группа - ФСБ

Дополнительные силы доставили в Крым восемь Ил-76 и 11 вертолетов. Коваль говорит, что это были 31-я воздушно-десантная бригада (Ульяновск) и 104-й парашютно-десантный полк (Черёха, Псковская область).

Прямые поручения по аннексии были даны двум людям, уверял суд бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев. Это министр обороны РФ Сергей Шойгу, он обеспечивал военную часть операции при активном участии близкого друга Олега Белавенцева. И Владислав Сурков, который тогда был советником по Южной Осетии и Абхазии. Он и его команда политтехнологов отвечали за политическую часть.

По версии Коваля, операцией по захвату Крыма руководили российские генералы Александр Галкин и Андрей Сердюков.

Защищать Крым было некому. Армия на момент вторжения России находилась в плачевном состоянии, говорит Коваль: "Нас спасли добровольцы. Армия планомерно уничтожалась. О какой, к черту, боеспособности вы говорите?"

На момент начала войны с Россией из 117 соединений и частей были полностью готовы только 56, частично готовы 11. Вооруженные силы не могут исполнять задачи при готовности не меньше 70%.

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Все это проходило в условиях тотального предательства силовиков и военных. Статистику озвучил Турчинов: Украину в Крыму предали 90% сотрудников СБУ, 99% милиционеров, 71% состава ВСУ. От УГО из Крыма вышли только 20 человек.

План Путина выходил далеко за пределы Крыма, но на Донбассе реализован лишь частично. Россия хотела захватить весь юго-восток, а также установить контроль над Киевом, утверждает секретарь СНБО. С 1 марта несколько раз поступала информация о начале наступления, но российские танки только подъезжали к границе и возвращались назад.

Турчинов даже встречался с белорусским президентом Александром Лукашенко и заручился обещанием, что войска РФ не зайдут с территории Беларуси, а если это произойдет - Украину предупредят.

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Географию запланированной Путиным войны уточнил на допросе Порошенко - и больше ничего значимого. По его словам, российские спецслужбы в феврале-мае 2014 года пытались распространить свои сценарии на весь юго-восток. И оккупировать как минимум Донецк, Луганск, Харьков, Запорожье, Днепр и Одессу.

В конце февраля на полигонах началась реализация плана "Весенний ливень" по приведению ВСУ в наивысшую степень боевой готовности. Войска перегруппировали в зависимости от расположения российских войск. Была объявлена частичная мобилизация. Только эти действия сдержали дальнейшее наступление России, иначе к 8 марта территория оккупированных территорий была бы значительно больше, считает Тенюх.

"И линия так называемого ОРДЛО была бы до самого Днепра".