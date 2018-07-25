Как черт выборы украл. Сказка первая: Превращения избранных

Может ли кандидат стать депутатом, если даже по официальным подсчетам голосов избиратели за него не проголосовали?

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В ноябре 2015 году в Киевской области случилась кража - у избирателей региона украли выборы. Ну, то есть, как можно "украсть" выборы? Выборы состоялись, никто их в кармане не унес, но депутатами на них стали не те, кто победил по правилам избирательной системы, а какие-то другие люди.

Вот какова вероятность стать депутатом, когда даже официальный подсчет голосов на участках указывает, что избиратели тебя не выбрали? Киевская областная избирательная комиссия образца 2015 года показала, что такая вероятность существует. Главное - чтобы распределение мандатов находилось в правильных и умелых руках.

Усложним задачку. Может ли партия не получить ни одного мандата, преодолев избирательный барьер? Выборы Васильковского районного совета еще раз доказали известное многим правило: в стране неограниченных возможностей (то есть, в Украине) возможно все.

Сказка первая: Чудо в Киевской областной раде

Перед началом этой поучительной истории сделаем два отступления. Они важны для понимания природы чуда, которое время от времени случается на местных выборах в Украине.

Ограниченный доступ общественности к данным о местных выборах - это находка для манипуляторов. На сайте ЦИК можно ознакомиться лишь со списком победителей местных выборов и суммарным количеством поданных за них голосов. Такой дефицит информации делает практически невозможной проверки достоверности результатов выборов журналистами и общественностью. Данные по участкам и округам доступны только тем, кто непосредственно вовлечен в процесс выборов. А после их завершения - только для фанатов тяжелой архивной работы, если документы вообще были добросовестно переданы на хранение. Таким образом, правда о волеизъявлении граждан может исчезнуть с доступных для правдолюбов радаров сразу после оглашения списка получателей мандатов.

Умение прятать за амбарными замками реальные результаты волеизъявлений отягощается отсутствием настоящего и системного контроля за действиями территориальных избирательных комиссий (ТИК). ЦИК и суды очень часто оказываются "спящими ангелами", которые не способны (или не наделены правом) изгнать злых духов из недобросовестных членов ТИК. Стоит лишний раз напомнить, что оперативность реакции на нарушения критически важна для обеспечения честности выборов.

Именно в таких не слишком благоприятных условиях мы решили проверить результаты выборов в некоторые местные советы, чтобы оценить эффективность функционирования избирательной системы. И как свинья везде грязь найдет, так и мы повсюду найдем нарушения.

Перейдем, наконец, к сути.

При подведении итогов выборов в областные, городские, районные советы, которые избираются по пропорциональной системе, распределение мандатов происходит в несколько этапов. Сначала определяются партии, набравшие 5% и более от суммы голосов за все партии. Именно они имеют право на получение мандатов.

Затем определяется стоимость одного мандата (избирательная квота) путем деления суммы голосов всех "проходных" партий на количество мандатов в совете. Для установления количества мандатов, причитающихся партии, количество поданных за нее голосов делится на избирательную квоту. Целое часть результата деления и является количеством мандатов для этой партии. А дробный остаток от полученного числа определяет то, кому отойдут оставшиеся нераспределенными мандаты. Партия, у которой оказался самый большой дробный остаток, получает дополнительный мандат - и так до распределения всех мест в совете.

Формула распределения мандатов достаточно сложна для понимания неподготовленной аудиторией. За ее соблюдением трудно следить, если вы не являетесь компетентным и мотивированным кандидатом, не имеете на руках все данные и не способны их перепроверить.

После долгих подсчетов бюллетеней на участках Киевщины "чудотворцы" из областной ТИК сделали свою работу и установили количество мандатов для каждой из 8 проходных партий - ​​"БПП", "Батькивщина", РПЛ, "Самопомощь", "Свобода", УКРОП, "Оппозиционный блок", "Наш край".

Киевская областная ТИК правильно посчитала избирательную квоту или стоимость одного мандата (7124 голоса), но при определении количества депутатов для каждой партии незаконно предоставила по одному дополнительному мандату объединению "Самопомощь" и "Оппозиционному блоку".

Следите за руками: никаких манипуляций с избирательными бюллетенями, переписывания протоколов с участков или подмены документов. ТИК просто неправильно распределила места в совете: "Самопомощь" должна была получить 8 "целых" мандатов и еще один по дробному остатку, а получила 10. "Оппозиционный блок" получил 5 мандатов по "целым" и не имел права претендовать на дополнительное место по дробным остаткам, но получил это место благодаря решению ТИК.

Но если где-то что-то добавляется, то где-то что-то должно убавиться. Недополучили по одному мандату "Батькивщина" и УКРОП. Избиратели выбрали в депутаты Марианну Рымаренко из "Батькивщины" (Белая Церковь) и Дениса Нестерова из УКРОПа (Горловка, Донецкая область), но счастливыми обладателями депутатских удостоверений вместо них стали Роман Буковский из "Оппозиционного блока" (Вышгород) и Юрий Опенок, киевлянин из "Самопомощи".

В этой сказка о депутатских превращениях в Киевском областном совете был еще шанс на благополучный исход.

"Батькивщина" подала иск в Окружной административный суд Киева, но проиграла. Однако благодаря судебному решению стало известно, что ТИК рассчитывала число мандатов для партий с помощью не предусмотренной ни одним законом компьютерной программы, написанной собственным программистом (!) ТИК. Как установил суд, председатель ТИК обращал внимание на математические ошибки в подсчетах программиста-чудотворца, но комиссия все равно проголосовала за неправильно посчитаные итоги. Суд отказал "Батькивщине" по формальным и, осмелимся сказать, казуистическими основаниям. Но при этом суд не отрицал, что мандаты были распределены с нарушением законодательства.

На помощь "неудачникам" из "Батькивщины" и УКРОПа пришел кандидат из списка "Свободы" Максим Запаскин, который повторно подал в суд требование отменить решение ТИК о неправильно отданных мандатах. Тогда к борьбу вдключились представители "Оппозиционного блока", которые потребовали от суда отказать "свободовцу" в иске. Аргументация была следующая: обжаловать решение ТИК имеют право только кандидаты, а представитель "Свободы" уже стал избранным депутатом совета. Суд не поддержал просьбу "Оппозиционного блока", который получил лишнее место в совете, но отказался и пересматривать решение ТИК об отмене незаконного распределения.

В приличном обществе не принято критиковать решения суда, но тут удержаться от этого довольно трудно.

Суд указал на невозможность внести изменений в протокол с результатами выборов, поскольку законом не предусмотрено уточнение такого протокола. Согласно такой логике, в протоколе можно указать любые цифры, а затем настаивать на том, что их невозможно заменить по закону.

Представители объединения "Самопомощь", которые сначала выступали против иска "Батькивщины", впоследствии тоже обжаловали решение областной ТИК о распределении мандатов. Но суд не успел рассмотреть этот иск, потому что партия его отозвала, сославшись на уже вынесенный отказ относительно аналогичного иска "свободовца".

"Хэппи энд" так и не случился. Окружной суд отказал всем, кто пытался опротестовать неправильное распределение мандатов, а до рассмотрения апелляционным судом дело так и не дошло. Представители "Свободы" и "Блока Петра Порошенко", которые подавали апелляции на предыдущие решения, от своих исков отказались.

Именно таким волшебством ТИК и суд превратили тыкву в карету, а выбранную избирателями карету навсегда сделали сморщенной тыквой.

Истец от "Свободы", действующий депутат Киевского областного совета от этой политической силы Максим Запаскин отмечает, что три года назад суды закрыли глаза на очевидные вещи. "Я так понимаю, там был задействован административный ресурс. Такое смешное решение было. Я думал, что мы уже это прошли в 2012 году, но оказалось, что это все продолжается", - подчеркнул Запаскин. По словам депутата, решение его политической партии отозвать апелляцию на отказ предыдущей судебной инстанции было связано с проведением учредительного собрания Киевского областного совета. По его мнению, после начала работы совета уже невозможно было исправить распределение мандатов между партиями.

Представитель "Свободы" не думает, что в 2015 году могла иметь место "теневая" договоренность между политическими силами, которые необоснованно потеряли или приобрели мандаты. "Тогда все держались за этот мандат. Сейчас "Самопомощь" частично перешла в "БПП". И если бы "Батькивщина" тогда получила больше мест, у этой политической силы сейчас была бы более уверенная позиция в областном совете", - поясняет депутат областного совета политические последствия неправильного решения ТИК.

Другой депутат Киевского областного совета, член фракции "Самопомощь" Роман Тытыкало был непосредственным свидетелем ситуации. Представитель партии, получившей лишнее место в совете, воздержался от однозначной оценки решения ТИК. "Мне трудно дать комментарий относительно правильности решения ТИК. Я не математик, а юрист, но формула там не до конца поняла и прозрачная", - сказал нам депутат.

По словам господина Романа, каждая избирательная комиссия самостоятельно выбирала компьютерные программы или использовала EXCEL для расчетов числа мандатов, а потому выявленные проблемы являются методологическими и доказывают необходимость обучения членов избирательных комиссий. "Было ощущение, что каждая команда работала на свой результат, а уже после прихода в органы местного самоуправления между ними начинается политический диалог", - вспоминает Роман Тикало предвыборную атмосферу в Киевской области.

Спустя почти 4 года, прошедших после очередных местных выборов, желающих вспоминать прошлое осталось не так много. Несмотря на настойчивые просьбы авторов статьи, представители "Батькивщины" и УКРОПа, которые потеряли мандаты в областном совете, не захотели или не нашли возможности прокомментировать ситуацию.

Продолжение следует: вас ждет сказка вторая, с удивительными примерами колдовства при распределении мандатов в местных советах на выборах 2015 года.

Александр Клюжев

Координатор гражданской сети ОПОРА

Роберт Лорян

Координатор гражданской сети ОПОРА

Василий Косый

Координатор гражданской сети ОПОРА