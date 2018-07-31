Как черт выборы украл. Сказка вторая: Исчезновение кареты

Если в Киевском областном совете карета превратилась в тыкву, то в Васильковском районе карета просто исчезла

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(Продолжение. Первая часть: "Как черт выборы украл. Сказка первая: Превращения избранных")

Можете ли вы быть уверены в том, что победивший на выборах депутат, за которого вы голосовали, действительно станет депутатом? Правильный ответ - конечно, не можете. Предлагаем вам ознакомиться с еще одним подходом к распределению депутатских мандатов, при котором у партии просто исчезает чуть больше 100 голосов, чтобы она не смогла преодолеть проходной барьер.

Сказка вторая: Чудо с исчезновением кареты в Васильковском районе

Если на выборах в Киевский областной совет карета превратилась в тыкву, то на выборах в Васильковском районе карета просто исчезла. И исчезла она очень специфическим способом. Если поднять из архива протоколы итогов голосований в территориальных округах, то карета на месте. То есть, в Васильковский районный совет проходят 7 политических партий. Если же посмотреть на итоговый протокол о результатах выборов, который размещен на сайте ЦИК, то в нем проходных партий всего 6 - не хватает депутатов от партии "Новые лица".

Согласно оцифрованными ОПОРОЙ данным окружных протоколов, сохранившихся в местном архиве, 7 партий распределяют между собой 43 мандата.

Голосов В процентах Мандатов БПП “Солидарность” 10361 34,76% 17 Батькивщина 5178 17,37% 8 Радикальная партия 3391 11,38% 6 Самопомич 2552 8,56% 4 УКРОП 1722 5,78% 3 Новые лица 1538 5,16% 3 Свобода 1502 5,04% 2 Наш край 1137 3,81% 0 Опозиционный блок 1111 3,73% 0 Социалисты 930 3,12% 0 Аграрная партия 382 1,28% 0

А вот согласно итоговым протоколам Васильковской избирательной комиссии и по информации сайта ЦИК, партия "Новые лица" недополучила 116 голосов, из-за чего не преодолела проходной барьер, а 3 не доставшиеся ей мандата распределили между собой "Блок Петра Порошенко", ВО "Батькивщина" и ВО "Свобода".

Таблица с официальными результатами

Голосов В процентах Мандатов БПП “Солидарность” 10361 34,77% 18 Батькивщина 5196 17,44% 9 Радикальная партия 3391 11,38% 6 Самопомич 2581 8,66% 4 УКРОП 1722 5,78% 3 Свобода 1502 5,04% 3 Новые лица 1422 4,77% 0 Наш край 1135 3,81% 0 Опозиционный блок 1108 3,72% 0 Социалисты 999 3,35% 0 Аграрная партия 380 1,28% 0

Различие между двумя официально составленными протоколами позволяет впрямую назвать "коррекцию" результатов голосования на Васильковщине примитивной.

Никто даже не потрудился зачистить следы в первичных протоколах из округов, а просто указал в итоговом документе другие результаты. И именно на основании такой простой операции был сформирован окончательный состав Васильковского районного совета.

Сравнение между протоколами позволяет утверждать, что 116 голосов, отданных за партию "Новые лица", были распределены в итоговом протоколе между тремя партиями. "Батькивщина" получила 18 дополнительных голосов; "Социалисты" - 69 голосов; "Самопомощь" - 29 голосов.

Мы пошли дальше и сравнили данные с сайта ЦИК о процентах, набранных всеми кандидатами от партий-победительниц в отдельных территориальных округах, с оцифрованными данными тех же процентов. Сравнение позволило установить, что ВО "Батькивщина" и "Самопомощь" получили дополнительные голоса (18 и 29 голосов соответственно) в одном и том же избирательном округе № 37. На сайте ЦИК нет данных о процентах, полученный в этом округе партией "Социалисты", но, скорее всего, партия получила бонусные 69 голосов тоже здесь. По данным из оцифрованных окружных протоколов, в округе № 37 партия "Новые лица" получила 140 голосов, или 11,5% в округе.

Разница в 1% между данными итогового протокола и данными окружных протоколов также позволила кандидату от ВО "Батькивщина" Роману Дерипаскину (округ № 33) обогнать во внутрипартийной рейтинге двух своих однопартийцев. Именно этот кандидат занял одно из трех вакантных мест, которые появились после исчезновения из итогового протокола "кареты" - партии "Новые лица".

Так уж получилось, что упомянутый выше Максим Запаскин из ВО "Свобода" оказался экспертом по выборам в Васильковском районе. Он одновременно баллотировался и в совет этого района, и в Киевский областной совет. По его словам, в Васильковском районе произошла фальсификация голосования, жертвой которой должна была стать не только партия "Новые лица", но и ВО "Свобода". В случае со свободовцами фальсификация не прошла благодаря активному противодействию партии, а вот "Новым лицам" защитить свой результат не удалось.

Запаскин так объясняет мотивацию ТИК изменять результаты голосований избирателей района: "Если бы к Васильковской совета прошла партия "Новые лица", то ситуация с депутатским большинством у Татьяны Засухи и "Блока Петра Порошенко" в районе была бы плачевной. И коалиция, которая сложилась сейчас, скорее всего была бы невозможна".

ОПОРА попросила прокомментировать избирательные чудеса Киевщины заместителя председателя ЦИК Андрея Магера. Он назвал местные выборы наиболее проблематичными в Украине по сравнению с общенациональными.

Для избирательных кампаний на местах характерно меньшее внимание общественности, меньше тут и полномочия ЦИК влиять на ситуацию. Комиссия получает только финализированные результаты от ТИК и не владеет информацией о событиях на уровне округов и участков.

"В Украине проходят около 12 тысяч местных выборов, и все их невозможно охватить контролем ЦИК. Тем более, при наличии решений судов ЦИК не может вмешиваться в избирательный споры по собственной инициативе", - так заместитель председателя ЦИК определяет унизительные законодательные возможности избиркома. При этом хорошо разбираются в избирательном процессе, по мнению Магеры, абсолютное меньшинство судей.

Как один из вариантов решения проблемы Андрей Магера назвал предоставление областным ТИК дополнительных полномочий контролировать городские, сельские, поселковые ТИК при утверждении результатов выборов. А ЦИК, к примеру, можно было бы наделить новыми возможностями контролировать областные и районные ТИК.

"С точки зрения действующего законодательства, ситуация с предупреждением злоупотреблений на местных выборах является тупиковой", - заключает Магера.

Послевкусие сказки

У читателя не должно сложиться впечатление, что "сказки об украденные выборы" являются достоянием лишь Киевской области. В следующих статьях мы расскажем о десятках аналогичных историй из других регионов Украины. Навскидку: на выборах Черкасского районного совета в итоговом протоколе, в отличие от окружных, появились не только дополнительные 103 голоса, но и произошло перераспределение 1297 голосов в пользу "Блока Петра Порошенко" / "Солидарность", это позволило партии получить на 2 мандата больше.

Попытки докопаться до истины, пусть и постфактум, чрезвычайно трудоемки. О свободном доступе к данным местных выборов приходится только мечтать, их приходится "забивать" вручную, надолго нырнув в архивы. Хуже того, доступ к результатам все время сужается, поскольку ЦИК удаляет со своего сайта данные об очередных местных выборах в случае объединения территориальных общин.

Описанные сюжеты - это не только результаты проблем с доступностью избирательных данных, это еще и результат общей атмосферы бесконтрольности и безнаказанности на местных выборах.

Суды не только не создали единой практики разрешения избирательных споров, но и нередко принимают откровенно сомнительные решения. Есть вопросы и к эффективности полномочий ЦИК реагировать на незаконные решения ТИК. Политические партии, в свою очередь, вполне могут играть по правилам круговой поруки, существенно уменьшая шансы на обнаружение манипуляций с голосами избирателей.

Но выход всегда есть. Расширение перечня открытых данных о местных выборах, институциональное укрепление ЦИК и усиление ее контрольных полномочий, формирование единой практики и усиление независимости судов.

Направления назревших изменений очевидны. Главное - желание меняться.

Александр Клюжев

Координатор гражданской сети ОПОРА

Василий Косый

Координатор гражданской сети ОПОРА

Роберт Лорян

Координатор гражданской сети ОПОРА