Кровавая Луна, крещение Руси и циклон Баба Галя: новости недели

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Вид на лунное затмение над Берлином

В ночь с 27 на 28 июля 2018 почти все жители планеты (во всех частях Европы, Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии, Австралии) могли наблюдать так называемое кровавое лунное затмение, самое продолжительное лунное затмение XXI века - 103 минуты.

В Киеве его не было видно из-за туч, но увидели кровавую луну, в частности, во Львове, Мариуполе, Херсоне и Николаеве.

Фаза полного лунного затмения наступила в 20:21 по Гринвичу (23:21 по Киеву, - ред.) и тогда спутник Земли стал красным. Полностью весь процесс закончился в 02:28.

Во время частичного затмения Луна сильно потемнеет и приобретет темно-красный цвет. Причиной этого явления станет преломление солнечных лучей в атмосфере Земли.

Лунное затмение происходит тогда, когда Земля оказывается между Луной и Солнцем, и наш спутник попадает в тень Земли, то есть, по сути, эти небесные тела выстраиваются в ряд.

Вид на лунное затмение с Николаева, Украина:

Фото: Facebook/ilya.koshkovsky

Медики предупреждают, что за неделю и после затмений у некоторых людей могут наблюдаться головные боли, перепады давления, обострение хронических болезней, боли в сердце. Лунное затмение может спровоцировать бессонницу, нестабильное эмоциональное состояние, низкую производительность. Может появиться ощущение слабости, апатии, перепадов артериального давления, панических атак.

Вид на лунное затмение над Нетанией, Израиль:

Вид на лунное затмение со Стамбула, Турция:

Вид на лунное затмение с Сиднея, Австралия:

Вид на лунное затмение над замком Гогенцоллерн, Германия:

Для тех, кто все пропустил, трансляцию вел youtube канал timeanddate.

Менее длительные по продолжительности лунные затмения, по данным NASA, можно ожидать 21 января и 16 июля 2019 года, 10 января, 5 июня и 5 июля, 30 ноября 2020 года.