"Кто тут хороший мальчик?". Соцсети высмеяли саммит Трампа-Путина

В социальных сетях встречу президента США Дональда Трампа и российского главы Владимира Путина в Хельсинки 16 июля прозвали "истерической". LIGA.net собрала самое интересное из того, что пишут пользователи.
Несмотря на то, что главной темой переговоров, вероятно, должен был быть конфликт в Сирии, осведомленные источники кое-кому сообщили, что дела обстоят немного иначе:
Однако, тема переговоров до конца оставалась интригой.
Часть экспертов изначально не ожидала ничего сверхъестественного, но обратила внимание на поведение и внешний вид "виновников торжества".
Фото: Instagram
Внимательные слушатели пресс-конференции отметили, что Путин, вероятно, оговорился и тем самым признался в незаконности так называемого референдума в оккупированном Крыму.
Бывший спикер Палаты Представителей, республиканец Ньют Гингрич, который был давним поклонником Трампа, назвал "самой большой ошибкой" его заявление о том, что глава Белого дома верит больше Путину чем разведке США.
"Президент Трамп должен разъяснить свои заявления, которые он сделал в Хельсинки, о нашей системе разведки и Путине. Это самая серьезная ошибка в его президентстве, которая должна быть исправлена немедленно", - написал он в Twitter.
"Отличный чемпионат мира. Вопрос к президенту Трампу о его встрече с Путиным: вы знаете, за какую команду играете?" - написала Клинтон на своей странице в Twitter накануне встречи лидеров двух стран.
После саммита она добавила: "Что ж, теперь мы знаем".
Некоторые все же выступили с поддержкой Трампа и раскритиковали материал американского телеканала по поводу задержки Путина на встречу с американским коллегой. Журналист CNN написал, что президент "страны под санкциями" заставляет "лидера свободного мира" ждать.
Но не все.
В свою очередь легендарный американский "Король ужасов" Стивен Кинг охарактеризовал прошедший саммит и "успех" Трампа на нем одним словом.
"Импичмент", - лаконично отреагировал писатель у себя в Twitter.
Киноактер Арнольд Шварценеггер в видеообращении к президенту США сказал, что тот выглядел "мягкотелым" и таким, который "еще и автограф попросит" у геополитического противника, а само зрелище выглядело постыдно.
"Вы стояли там, словно мелкая раскисшая макаронина, как маленький мальчик-фанат (Путина - ред.). Я имею ввиду, что задавался вопросом - когда же вы уже попросите у него автограф, селфи или что-то подобное", - раздраженно сообщил Шварценеггер, отметив, что Трамп "буквально предал наше разведсообщество, нашу систему правосудия и, что хуже всего, нашу страну" на этой пресс-конференции.
"Вы - президент США, вам не следует этого делать. Что с вами такое?" – спросил Шварценеггер.
Американское издание Daily News разместило на обложке свежего номера карикатуру с заголовком: "Открытая измена".
Художники со всего мира подошли к вопросу саммита более серьезно и отреагировали карикатурами:
Фото: Twitter
Фото: Facebook
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Украинский карикатурист Андрей Петренко изобразил газовую тему на переговорах лидеров РФ и США.
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Отличились и другие творческие пользователи сети, которые обратили внимание на интересные моменты отношений двух лидеров.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Кто-то даже попытался визуализировать армию хейтеров американского президента:
Фото: Twitter
В свою очередь, многие эксперты считают, что Трамп сейчас должен сделать что-то антиросийское, чтобы остановить снежный ком недовольства в его адрес.
Впрочем, директор Центра оборонных реформ Александр Данилюк считает, что оценивать мировую политику по прошедшему саммиту - то же самое, что гадать по кофейной гуще. По его словам, значимыми последствиями встречи являются лишь падение цен на нефть и заявление Китая и ЕС о борьбе с "американским протекционизмом".
Если подытожить:
Читайте мнение: Стоило ли Трампу ради встречи с Путиным гробить свою репутацию
16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.