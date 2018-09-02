Ликвидация Захарченко, провал Кирилла, Иловайск: новости недели

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02.09.2018, 22:15
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Провал Кирилла на Фанаре

Патриарх Варфоломей

Патриарх Варфоломей (фото - сайт Константинопольской церкви)

31 августа на встрече в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей заявил Московскому патриарху Кириллу о решении по преодолению раскола верующих и предоставлении автокефалии украинской церкви.

"Вселенский Патриарх проинформировал российского патриарха о том, что решение о провозглашении Украинской автокефальной церкви принято", - объявил митрополит Галльский Эммануил.

Пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря отметил, что после встречи в присутствии Синода и беседы тет-а-тет с Варфоломеем московская делегация, "нервная и напряженная", уехала раньше, чем ожидалось.

"В целом итоги переговоров для Украины дают основания для сдержанного оптимизма. Однако не следует забывать, что "дьявол прячется в деталях", - сказал Зоря.

2 августа во время собрания архиереев Константинопольского патриархата в Стамбуле епископы решили, что Константинополь имеет право предоставить Украинской православной церкви Томос об автокефалии без согласия других церквей. 

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Александра Колесниченко
редактор
Александра Колесниченко
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Теги: новости недели
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