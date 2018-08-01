Национальная безопасность в Украине: коррупция против концепции

Новый закон о нацбезопасности, при всех его достоинствах, не дает инструментов для борьбы с коррупцией в области обороны

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Концепция национальной безопасности Украины, наконец-то, кардинально пересмотрена.

В конце июня Верховная Рада приняла законопроект, и его принятие было встречено не только с радостью, но и со скептицизмом. Государственный департамент США приветствовал принятие закона о национальной безопасности Украины, отметив, что обновленная концепция позволит сделать сотрудничество с НАТО более эффективным, а внедрение этой концепции в практику ускорит интеграцию Украины в западный мир. "Закон соответствует западным принципам", - говорилось в заявлении Госдепартамента.

Были, однако, и менее оптимистичные высказывания. Например, народный депутат Светлана Залищук написала, что этот закон был бы хорош в 2014 году, а сегодня он выглядит половинчатым решением, которого недостаточно, чтобы действительно приблизить Украину к вступлению в НАТО.

Радость действительно выглядит преждевременной, так как новый закон обходит стороной очень многие важные темы.

Закон призван определить и очертить в целом полномочия и структуру органов безопасности и обороны Украины. В постсоветских государствах с высоким уровнем коррупции в госсекторе, распределение контроля над органами безопасности и обороны между органами власти становится предметом политического соперничества и клановой борьбы. Заявления, что нечто является "вопросом национальной безопасности" (хотя это не так), часто делаются чтобы оправдать режим секретности, и становятся излюбленным инструментом коррумпированных игроков. И это именно те ворота, которые дают доступ к власти и бюджету, и через которые утекают деньги налогоплательщиков и международных доноров.

Например, такой вид соперничества, как продолжающийся в Украине конфликт между президентом и министром внутренних дел, является безусловной угрозой национальной безопасности. Однакой новый закон о нацбезопасности Украины не ставит рамок для такого рода соперничества. Хотя то, что закон закрепляет более высокий уровень прозрачности и общественного контроля, включая создание нового парламентского комитета по надзору, - все это шаги в правильном направлении.

Важно отметить, что новый закон предусматривает реструктуризацию Службы безопасности Украины (СБУ) таким образом, чтобы ее работа была в большей степени ориентирована на интересы государства, а не на экономические интересы групп влияния. Службы безопасности и разведки будут также подлежать более прямому и пристальному парламентскому контролю.

Тем не менее, критики закона отмечают, что возможности злоупотребления секретностью в СБУ остаются в основном такими же. В течение многих лет местные и международные партнеры требовали от парламента отменить полномочия СБУ по сфере борьбы с экономическими преступлениями. И хотя новый законопроект действительно устраняет полномочия службы в части борьбы с коррупцией, одной из делегированных ей функций остается сбор контрразведывательной информации с целью "защиты экономической безопасности Украины". Тем самым сохраняется риск, что СБУ останется инструментом, который коррумпированные группы во власти смогут использовать для организации атак на коммерческие предприятия в своих интересах.

Кроме того, экономическая безопасность Украины напрямую связана с оборонными заказами. У страны огромные проблемы с закупками в области обороны. И хотя новый закон требует "полного раскрытия всей финансовой информации" в оборонном секторе, оборонные заказы выведены за рамки обычных процедур госзакупок, и приятый закон эту ситуацию не меняет. Таким образом, законодательство о государственной тайне требует тщательно выверенного, быстрого и компетентного реформирования. Без переосмысленного в контексте демократических принципов подхода к тому, какая информация, кем, когда и на каких основаниях должна быть засекречена, законы, которые будут основываться на новой концепции национальной безопасности Украины, не заработают. И именно в этом помощь международных партнеров Украины была бы весьма полезна.

Слишком часто в Украине коррумпированные чиновники чрезмерно злоупотребляют секретностью в стремлении получить или сохранить власть. В преддверии незаконной аннексии Крыма Россией бывший министр обороны и бывший директор Укроборонпрома, ссылаясь на государственную тайну и соображения национальной безопасности, лишили вооруженные силы Украины военной техники, перебросив ее в Россию. А совсем недавно чрезмерная секретность в закупках для министерства обороны оказался элементом коррупционных схем, связанных с поставками топлива, запчастей для техники и даже машин "скорой помощи". Именно секретность дает возможность проворачивать коррупционные аферы в Министерстве обороны Украины.

Примечательно, что закон о национальной безопасности Украины не устанавливает крайних сроков для принятия нового закона о государственной тайне (как и других законов, непосредственно связанных с национальной безопасностью, - таких как законы о разведке и о государственном оборонном заказе). Вместе с тем он устанавливает неуместно жесткий шестимесячный срок для принятия закона, регулирующего деятельность СБУ и общественных наблюдательных групп при СБУ и органах разведки.

Прозрачность и ответственность - это важнейшие вопросы национальной безопасности. И сейчас, возможно, более чем когда бы то ни было, для гражданского общества Украины настало время активно взаимодействовать с международными донорами, чтобы вместе с ними обеспечить разработку в Верховной Раде новых, демократически обоснованных и прозрачных законов для секторов обороны и безопасности на основе новой концепции национальной безопасности. Для этого требуется четкое и ясное определение и понимание государственной тайны в сочетании с эффективным общественным контролем за этими сферами.

Материал опубликован на сайте Atlantic Council

в рамках проекта UkraineAlert

Перевод LIGA.net с ведома и разрешения правообладателя

Елена Трегуб

Генеральный секретарь Национального антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО)