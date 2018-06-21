Не уволят, но прижмут: чем закончится аудит НАБУ для Сытника

Почему Порошенко остановил выбор на Жебривском, как будет проходить аудит и что по этому поводу говорят в Раде и в НАБУ

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Тройка аудиторов НАБУ сформирована и может приступать к работе. От Кабмина бюро будет оценивать бывший судья ЕСПЧ Михаил Буроменский, назначенный еще в прошлом мае. Верховная Рада после годовой бесплодной эпопеи с аудитором остановила выбор на Владимире Василенко, который в 2000-х годах был судьей Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии. Последним свое слово сказал президент Петр Порошенко: по его квоте проверять НАБУ пойдет Павел Жебривский, бывший прокурор и экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Президентский кандидат вызвал шквал критики со стороны гражданских активистов и оппозиционных депутатов.

Жебривский в тройке аудиторов - единственный, в биографии которого отсутствует опыт работы в зарубежных судах или международных организациях, сообщили LIGA.net в Центре противодействия коррупции. Антикоррупционеры готовят коллективный иск в суд и оспорят назначение. В будущем это может поставить под сомнение весь процесс аудита.

LIGA.net в среду разными способами пыталась получить комментарий Жебривского, но безуспешно.

Сторонники Жебривского приводят свои аргументы в его защиту. В статье 26 закона о НАБУ требования к кандидатам прописаны через запятую, а значит, достаточно только одного из них. Поскольку Жебривский был прокурором, он полностью отвечает заданной планке.

Процесс очень политизирован, но к назначению Жебривского действительно есть вопросы, считают юристы.

"Логическая конструкция нормы закона подразумевает одновременную совокупность качеств кандидата", - объяснил LIGA.net адвокат Juscutum Александр Горобец. Норма статьи 26 закона о НАБУ фактически не подразумевает допусков или условностей, а выделяет все те критерии, которыми должен обладать кандидат при назначении. Это значит, что отсутствие хотя бы одного из качеств у кандидата может стать основанием для споров и последующих судебных разбирательств.

У экс-главы Донецкой области другая аргументация: он отвечает всем критериям, разве что не работал работы в судах за границей. Вечером в интервью 5 каналу он заявил о большом опыте работы в правоохранительных органах, о небольшом - в прокуратуре, а с 2007 по 2012 год был членом межпарламентской ассамблеи ОБСЕ от Украины.

Почему Порошенко остановил выбор на Жебривском, как будет проходить аудит и что по этому поводу говорят в НАБУ - в материале LIGA.net.

Что такое аудит и когда начнется

Аудиторы могут начинать работу хоть завтра. Только в законе о НАБУ не прописано, как это нужно делать. Кроме расплывчатых требований к опыту кандидатов, там говорится, что аудиторы получат доступ к уже завершенным делам НАБУ, а также смогут проводить интервью с детективами НАБУ и прокурорами САП.

"Как он будет проходить - это чудесный вопрос. Именно поэтому мы предлагали выбрать аудиторов, у которых есть опыт такой работы", - утверждает руководитель ЦПК Виталий Шабунин. Это были Роберт Сторч, который проводил аудит ФБР, и Томас Файерстоун.

Но вместо этого и правительство, и парламент, и президент избрали кадры, которые никогда этого не делали.

Если аудиторы НАБУ будут действовать по схеме, которую использовали эксперты из США и ЕС, то сначала утвердят методологию проверки, затем перейдут к изучению уже расследованных дел бюро и проведут интервью с детективами, согласуют позиции и утвердят окончательный результат. Временных рамок для аудита нет.

В ЦПК допускают, что Жебривский проведет аудит быстро, потому что "цель у президента одна - признать работу директора неудовлетворительной". Это открывает возможность для увольнения Сытника или президентом, или Радой. А голоса в коалиции, которую часто объединяет борьба против антикоррупционных органов, под это найдутся.

План А или Б: версии, риски

Звучат несколько версий, почему Порошенко понадобился Жебривский в роли аудитора.

Первая: выбить из кресла директора НАБУ Артема Сытника, чтобы обезопасить окружение президента от уголовного преследования на случай создания Антикоррупционного суда. Для этого достаточно негативного вывода аудиторов.

Сам Жебривский утверждает, что такой задачи нет. "Президент сказал, что сегодня ключевой вопрос не стоит - против кого-то бороться. Меня обозвали могильщиком Сытника и компании - извините, это бессмыслица", - утверждает он. И добавил, что каждый его шаг будет под большим увеличительным стеклом, чем Буроменского или Василенко.

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Вторая: с помощью Жебривского Банковая получит доступ к деталям уголовных производств НАБУ. "Отставка Сытника - это план Б. План А - слить ключевые дела", - говорит LIGA.net директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

"Например, дело Мартыненко касается пяти юрисдикций разных стран. Три ответили на запрос НАБУ, две нет. Защита узнает об этом и требует в суде дождаться ответов других двух стран", - объясняет Юрчишин. Это может подвесить дела в воздухе.

Совет общественного контроля НАБУ тоже ставит под сомнение беспристрастность Жебривского, который еще неделю назад был главой Донецкой ВГА, а значит, чиновником, подследственным НАБУ.

"Как по мне, это связано с выборами. Представьте, как круто для политиков иметь ручное НАБУ", - отметила в комментарии LIGA.net член совета Татьяна Локацкая. Она не исключает попыток отставки Сытника по результатам аудита: "В нашей стране все возможно. Может не снять, а связать руки. Мы же реально не знаем, какой путь этого аудита. Там по закону широкий размах для фантазии".

"Мы готовы к беспределу"

"Придут - будем работать. Это их ответственность, кого они делегируют", - заверил LIGA.net собеседник в бюро.

По его словам, вряд ли аудиторы будут рисковать своей репутацией. "Но если по беспределу, то мы готовы. Мы это уже проходили в декабре. Исключать ничего нельзя, но очень маловероятно", - оценивает источник возможность отставки Сытника.

Собеседник в НАБУ говорит, что отзывы об аудиторах Буроменском и Василенко вполне адекватные, хотя "зачем там Павел Жебривский - вообще непонятно".

Проведение аудита не ограничено сроками. Закон о НАБУ говорит лишь, что он должен быть ежегодным, а результаты аудита прикрепляются к регулярному отчету бюро о собственной работе, который подается ежегодно до 10 августа и до 10 февраля.

"До 10 августа - удачи, пусть попробуют", - говорят в НАБУ. Американцы и европейцы вчетвером проводили аудит бюро полгода, с прошлой осени по март. То, как быстро начнут отрабатывать бюро три аудитора, многое скажет о политической составляющей.

Жебривский говорит, что только на подготовительные процедуры понадобится не меньше месяца. Поэтому первый отчет аудиторов НАБУ стоит ожидать не ранее октября-декабря, но в любом случае до конца года.

В том, что аудиторы могут воспользоваться информацией и передать данные по делам третьим лицам, в НАБУ тоже не видят новых рисков: "Например, скриншоты переписки Онищенко. Холодницкий вытребовал материалы. Потом, мы так понимаем, кому нужно было - посмотрели, и он вернул назад. То есть, кому надо - и так все знают".

Перед НАБУ стоят другие риски, утверждает собеседник. Первый - это САП, если ее и дальше будет возглавлять Холодницкий. Первые недели после рыбок он был в прострации. Речь идет о скандале с прослушкой главы САП, которая была установлена в аквариуме. "А потом, видимо, с кем-то поговорил, и поведение изменилось. За мальчика явно вписались", - не исключают в НАБУ. Второй момент - поправка с апелляцией в закон о создании Антикоррупционного суда, после которой шансы довести до приговоров старые дела против чиновников очень малы.

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Все остальное в НАБУ называют "тактикой тысячи порезов": раз не получается нанести сильный системный удар, то можно наносить множество точечных.

Что говорят в Раде

В президентской фракции так описывают дальнейшее развитие ситуации: аудиторы соберутся, утвердят регламент и решат, каким образом принимаются решения о выводах аудита. В них будет дана оценка предвзятости или непредвзятости бюро.

Депутат от БПП Иван Винник утверждает, что предвзятость НАБУ - очевидна, если сравнить схожесть дел с покупкой квартиры Сергея Лещенко и автомобилей депутата НФ Евгения Дейдея. По Лещенко дело было закрыто, а по Дейдею - дошло до снятия неприкосновенности.

Депутат от Батькивщины Юрий Одарченко считает, что президент собирает в Киеве команду старых соратников, которым можно доверить самые деликатные дела. Экс-глава Донецкой области импонирует Порошенко тем, что осторожен в высказываниях и не подставляется в прессе, считает он.

Одарченко оценивает Жебривского как человека, не способного на непредсказуемые действия, и именно поэтому его выбрал президент. Порошенко попробует убедить американских партнеров в том, что Жебривский - удачная кандидатура на аудитора.

В Оппозиционном блоке считают, что президенту нужен свой человек в аудиторах для дополнительного давления на НАБУ. Банковая понимает, что увольнение Сытника чревато ухудшением отношений с США, но вот держать директора в узде начавшимся аудитом без привязки к срокам - неплохой вариант обезопасить себя на время избирательной кампании.

"Запад по каждому поводу прикрывать Сытника не будет, ему скажут – работай. А Порошенко воспользуется этим и будет на него давить", – прогнозирует один из руководителей фракции Оппоблок.

В НФ заверили LIGA.net, что не стоит связывать риски для Сытника только с волей президента. Представители коалиции, несмотря на внутренние склоки, в один голос критикуют руководство НАБУ за связи с американским посольством: "Порошенко и так падает в рейтинге, даже без деятельности НАБУ".

Поэтому политической целесообразности в давлении на директора бюро в Народном фронте не видят. И говорят о более глобальных проблемах в силовых структурах.

"Сытнику есть о чем переживать. Если сменится Йованович, его дела ухудшатся", – говорит собеседник LIGA.net в Народном фронте, намекая на то, что детективы НАБУ нарушают статью 364 (злоупотребление служебным положением) в части прослушивания нардепов. Он утверждает, что Йованович лично звонит Луценко и требует: "Не трогайте детективов".

По его мнению, и Сытник, и Луценко уничтожают правоохранительную систему комсомольскими подходами и избирательными уголовными преследованиями.

Во фракции БПП в целом отрицают увольнение Сытника как конечную цель назначения Жебривского для аудита НАБУ. "Не думаю, что на это будут голоса", – сказал LIGA.net влиятельный депутат от президентской силы.