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24.06.2018, 20:28
Новая нацбезопасность, смерть Драча, гусь в метро: новости недели

Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net

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Спортивные победы и события

17 июня украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Артем Далакян в рамках первой защиты титула деклассировал тайского претендента Сиричаи Тайена и победил техническим нокаутом в 8-м раунде. 

Теперь послужной список Далакяна: 17-0, 12 КО.

На этой неделе также стало известно, что украинский голкипер Андрей Лунин (ФК "Заря") переходит в мадридский "Реал". Контракт с 19-летним футболистом рассчитан на 6 сезонов.

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Теги: Игры престолов, закон о нацбезопасности, новости недели, дональд трамп, дайджест, павел жебривский, иван драч, Гусь в метро
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