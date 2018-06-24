Новая нацбезопасность, смерть Драча, гусь в метро: новости недели

Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net .

17 июня украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Артем Далакян в рамках первой защиты титула деклассировал тайского претендента Сиричаи Тайена и победил техническим нокаутом в 8-м раунде.

Теперь послужной список Далакяна: 17-0, 12 КО.

На этой неделе также стало известно, что украинский голкипер Андрей Лунин (ФК "Заря") переходит в мадридский "Реал". Контракт с 19-летним футболистом рассчитан на 6 сезонов.