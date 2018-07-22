Победа Усика, рекорд SpaceX и предложение Путина: новости недели

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Фото: пресс-служба SpaceX

22 июля в 08:50 по киевскому времени SpaceX запустили ракету-носитель Falcon 9 с канадским спутником на борту.

Тринадцатый старт космической компании Илона Маска в 2018 году был рекордным: масса Telstar 19 Vantage - 7080 кг. Это самый тяжелый спутник, который Falcon 9 когда-либо выводила на геостационарную орбиту.

Взлет произошел с площадки SLC-40 базы ВВС США на мысе Канаверал.

После того, как отработала новая маршевая ступень сборки B1047, ее мягко посадили на беспилотную морскую платформу "Of Course I Still Love You". Это всего лишь второй полет Falcon 9 в окончательной версии Block 5 - той, где усовершенствованную первую ступень можно использовать не два раза, как ранее, а до 100 раз; первый старт "новой" ракеты успешно состоялся 11 мая.



На стартовом столе:







Telstar 19V размещен над Бразилией: сигнал с него обеспечит услугами пользователей в Южной Америке, на Карибских островах, северо-востоке Канады и северной Атлантике. Ожидаемое время его работы - минимум 15 лет.