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09.07.2018, 10:31

Роли второго плана. Кто будет отбирать рейтинг топ-кандидатов

Роли второго плана. Кто будет отбирать рейтинг топ-кандидатов - Фото
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2019 год будет веселым: вместе с тяжеловесами в бой идут марионетки, технические кандидаты, фрики и вечные неудачники

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2019 год будет богатым на выборы, а значит - на политические сюрпризы. Армия политических марионеток, технических кандидатов, политических фриков и вечных неудачников от политики составят конкуренцию топ-кандидатам, имеющим хотя бы 5% рейтинга.

Задача "второго эшелона" не в том, чтобы победить, а чтобы откусить процент у цели; прозондировать почву под парламентские выборы; топить заказанного кандидата черным пиаром и ни в чем себе не отказывать в достижении целей.

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Однопартийцы Юлии Тимошенко любят рассказывать историю, как в 2010 году ЮВ проиграла Виктору Януковичу в 2,5% во втором туре. Мол, именно поэтому стали возможны аннексия Крыма и российско-украинская война.

Однопартийцы экс-премьера говорят, что поражение Тимошенко на совести Виктора Ющенко, Олега Тягнибока, Анатолия Гриценко и Арсения Яценюка, потому что перед вторым туром политики призвали своих приверженцев голосовать "против всех".

2012 год. Яценюк, Тягнибок и Гриценко на акции в защиту результатов выборов в Раду (фото - LIGA.net)

У Тимошенко 11% (согласно последнему опросу КМИС), но антирейтинг - вдвое больше. Похожая история и у всех остальных топ-кандидатов. А значительная часть избирателей не знает, кого поддержит и пойдет ли вообще голосовать.

Это означает, что второй эшелон политиков и тех, кто ими прикидывается, может серьезно поменять политические расклады ко дню голосования.

LIGA.net решила рассмотреть кандидатов второй лиги: кто они вообще такие, зачем им идти на выборы, кто их курирует и кто платит за их шоу, и как могут повлиять на конечный результат выборов комик Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук.

САМОПОМОЩЬ, СВОБОДА, АГРАРНАЯ ПАРТИЯ: КОМУ ОНИ ПОМОГУТ

Вторая лига - это, прежде всего, политики, имеющие сегодня рейтинг  около 5% согласно любым опросам. Например, лидер Самопомощи Андрей Садовый (4,6%, КМИС) и глава Свободы Олег Тягнибок (4,6%, КМИС).

Они - не фрики и не технические кандидаты. Но вполне могут такими считаться с точки зрения их более рейтинговых соперников - это с какой стороны смотреть.

Самопомощь пока держит интригу и своего кандидата не называет. Съезд - в ноябре. По информации LIGA.net, кандидатом от партии может стать не мэр Львова, а "более привлекательное лицо".

Сотрудник Atlantic Council и Института внешнеполитических исследований Мелинда Хэринг призывает не списывать Садового со счетов. "Самопомощи нужно перестроиться на более оптимистические сценариии, они слишком зациклились на теме "Украина должна выжить", – сказала она в комментарии LIGA.net

Партия Садового не спешит поддерживать Анатолия Гриценко на выборах (фото - LIGA.net)

Возможный союзник Садового - Гриценко. Единство, говорит Хэринг, имеет решающее значение. Но о единстве говорить сложно, потому что оба политика общаются между собой "как кошка с собакой".

Гриценко, как более рейтинговый кандидат, заинтересован в союзе с Самопомощью, но там ему дали понять, что о сближении говорить рано - сначала партия Садового хочет самостоятельно попробовать свои силы в первом туре.

Поддержку Гриценко ищет и у Аграрной партии (1,9%, КМИС). Об этом он сказал в комментарии LIGA.net. Но, по его словам, достичь закрепленных договоренностей не удалось.

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Аграрная партия – политсила с длинной историей зависимости от власти и Партии регионов, в 2016 году решила обновиться. Возглавил ее малоизвестный бывший топ-менеджер Landkom International и American Machinery Company (АMAKO) Виталий Скоцик. В итоге сильного кандидата у партии нет, но есть поддержка аграрных холдингов.

Обновление силы не прошло гладко. В начале года ее руководство покинул Роман Бессмертный. Политик объявил, что примет участие в выборах президента. Уход из партии Бессмертный объяснил нежеланием "подносить патроны тем, кто не хочет стрелять".

Он, хоть и не имеет рейтинга, но декларирует LIGA.net, что его участие в выборах - это попытка привнести в президентскую кампанию "содержательную дискуссию о ценностях и модернизации государства", чтобы кандидаты предлагали избирателям "не лозунги, а способы решения сложных задач".

Причиной ухода Бессмертного из Аграрной партии стали якобы переговоры бенефициаров политсилы о союзе с Порошенко. Президенту выгодно присоединить аграриев, отмечают эксперты, потому что они удачно откусывают электорат у Тимошенко в селах.

Кроме того, Аграрная партия – перспективная сила с точки зрения входа в следующий парламент. Несмотря на прогнозы социологов, на выборах в объединенные территориальные общины партия закрепилась на третьем месте по количеству депутатов - после БПП и Батькивщины.

В Свободе несколько месяцев назад заявили об участии в выборах президента. Участвовать во всех избирательных кампаниях - стратегия партии.

По данным LIGA.net, Свобода ведет переговоры с Нацкорпусом и Правым сектором. Но пока единство выглядит декларативным и ограничивается совместными шествиями.

ЧУМАК, ДЕРЕВЯНКО, ТАРУТА, КИВА, КАПЛИН, РАБИНОВИЧ: ЗАЧЕМ ИМ ВЫБОРЫ

За президентское кресло повоюют также лидер партии Хвыля Виктор Чумак, лидер партии Основа Сергей Тарута, соратник Михаила Сааакашвили, член партии Движение новых сил Юрий Деревянко, а также Илья Кива и Сергей Каплин . (Последние два сцепились  за лидерство в Социалистической партии). У всех рейтинг - ниже погрешности. 

До прихода в политику Кива работал замместитель начальника полиции в Донецкой, а потом и в Херсонской области по назначению Арсена Авакова. Главу МВД называют спонсором политической карьеры Кивы. 

Каплин является действующим депутатом и представляет в парламенте БПП. С 2015 года нардеп создал популистскую Партию простых людей. В 2016 году политсила была переименована в Социал-демократическую партию. Его чрезмерное мелькание на телеканале Интер заметили журналисты Детектор медиа. Интер принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу и Сергею Левочкину (Оппоблок). 

Известные "социалисты" Кива и Каплин успели обменяться взаимными обвинениями. Кива назвал Каплина "марионеткой Кремля", а Каплин обвинил экс-советника Авакова в дорогом отдыхе на Бали.

Указанных "социалистов" КМИС, например, даже не включает в соцопросы. Но, в общем-то, не всем кандидатам претендовать на победу. Такого рода кандидаты могут быть использованы в других целях.

С деньгами, но без рейтинга стартует Серей Тарута, давний соратник Рината Ахметова. Размах его кампании с билбордами сопоставим разве что с рекламой Нового курса Юлии Тимошенко

Тарута – один из совладельцев Индустриального союза Донбасса и внефракционный депутат. В 2014 году он потерял большинство своих активов из-за военного вторжения России.

Политолог Тарас Березовец считает, что деньги на рекламу он получил от Ахметова. Хотя сам Тарута заявлял, что владелец "Шахтера" не имеет отношения к партии.

По мнению аналитика, активизация Таруты связана с желанием Ахметова помочь Тимошенко собрать на востоке Украины своих избирателей. Сначала под Таруту, а во втором туре депутат мог бы призвать поддержать Тимошенко.

"После ухода Турчинова из Батькивщины в 2014 году у партии просели структуры в этих регионах. Поэтому это выгодно Тимошенко. Интерес Ахметова простой: он, как обычно, пытается помогать разным кандидатам", – говорит политолог. 

Сможет ли Тарута отобрать часть избирателей восточных регионов у Оппоблока и у партии За Життя Вадима Рабиновича 

Обе силы разрозненны, но даже по отдельности социологи дают им стабильный рейтинг около 10% каждой. Лидер ОБ Юрий Бойко и Рабинович даже сохраняют шансы попасть во второй тур президентских выборов. Днями Рабинович заявил, что "люди хотят" видить единого кандидата от оппозиции и добавил, что он готов идти на компромиссы. Но выглядит это больше, как очередной лозунг.

Свой первый предвыборный ролик в качестве кандидата в президенты обнародовал нардеп Юрий Деревянко - соратник Саакашвили. Политик заявил, что идет в президенты, чтобы создать новую систему "неоэкономики и цифрового  государства". Он предложил украинцам мыслить категориями: Big Data, блокчейн, робототехники - что напомнило уменьшенную копию Нового курса Тимошенко.

От партии УКРОП (связывают с олигархом Игорем Коломойским) на выборы президента пойдет кандидат, победивший на праймериз. Больше всего шансов выдвинуться у депутатов Рады Виталия Куприя и Александра Шевченко.

Куприй, например, активно готовится. Достаточно обратить внимание на аномальный рост числа подписчиков его публичной страницы в Facebook. Сейчас их количество доганяет президента Порошенко (1 млн). При этом, согласно данных КМИС, УКРОП может рассчитывать на 0,6%. Сам политик-Куприй неизвестен, пожалуй, практически никому.

Но, считает политтехнолог Гайдай, поход на выборы подчеркивает политический бренд, который потом можно использовать в переговорах с партиями о назначениях в правительство. А малоизвестным политикам - повысить уровень своей узнаваемости.

Кроме того, малоизвестные политики демонстрируют будущим донорам свою перспективность: смотрите, я набрал 1-2% - я тоже гожусь в политики, не только эти вот все.

"Электоральные малыши" могут спутать карты главным претендентам на победу

Билборды с изображением Виктора Чумака весной также появились в Киеве. Политик заявил, что деньги на кампанию он получил от своей политсилы, куда также входит Давид Сакваралидзе и Виталий Касько

Близкий к Банковой политолог Тарас Березовец в комментарии LIGA.net говорит: выдвижение Чумака "может финансировать" Сергей Левочкин: "В политических кругах его всегда ассоциировали с Левочкиным. Не исключено, что из-за Чумака экс-глава администрации Януковича подбирается к Гриценко".

ЗЕЛЕНСКИЙ И ВАКАРЧУК: НЕ СМЕШНО 

Аналитик Института будущего Юрий Романенко считает, что "электоральные малыши" могут быть кандидатами-спойлерами (не имеют шансов победить, но оттягивают на себя часть голосов) и могут сильно спутать карты главным претендентам на победу.

Например, спойлером для Юлии Тимошенко может стать Олег Ляшко в личной борьбе и на парламентских выборах. 

По словам политолога, на этих выборах во второй тур попадут кандидаты, которые вместе наберут 30-40% голосов. В этом случае ценность каждого процента возрастает. Самовыдвиженцы проевропейского и патриотического толка будут нацелены на одних и тех же избирателей, а значит - сильно подробят электорат Тимошенко, Порошенко и Гриценко.

Еще кардинальнее изменить симпатии украинцев на президентских выборах может участие Зеленского (связывают с Игорем Коломойским) и Вакарчука (связывают с "западными инвестициями").

"Если Зеленский захочет заниматься политикой и сможет построить сильную организацию на местах, то у него большие шансы на этих выборах", – говорит Романенко. 

В день Конституции Зеленский подтрунивал Вакарчука идти вместе с ним на президентские выборы.

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По словам Романенко, ключевая проблема шоуменов в том, что у них нет команды и кадров в регионах, которые могли бы защитить результаты. Ситуация прояснится в конце ноября, когда пройдут все съезды.

Мелинда Хэринг из Atlantic Council считает, что рейтинг шоуменов исчезнет как только они всерьез объявят об участии в выборах.

Избирательную картину могут изменить также представители Народного фронта. Партия хоть и утратила поддержку избирателей, но имеет остается частью власти.

По информации LIGA.netдва крыла фронтовиков обсуждают план действий: с одной стороны Александр Турчинов убеждает крыло Авакова-Яценюка не выдвигать Яценюка на президентские выборы и поддержать Порошенко; с другой - Аваков-Яценюк рассматривают возможность поддержать Тимошенко.

Изменить расклады мог бы и премьер Владимир Гройсман, которому КМИС приписывал 1,5% в начале этого года. Но пока в окружении премьера говорят, что поход на президентские выборы не планируют

В этом контексте также стоит вспомнить заявление журналиста Дмитрия Гнапа. Он объявил о том, что будет заниматься политикой и начал создавать команду. Фамилии своих будущих однопартийцев, он не называет, кроме журналиста Владимира Федорина. Гнап не подтверждает личное участие в президентских выборах, но заявил, что хотел бы увидеть праймериз кандидатов от демократических сил.

ЗАЧЕМ ИДУТ НА ВЫБОРЫ НОРМАЛЬНЫЕ ПОЛИТИКИ

Лидерам партий, имеющих шансы пройти в парламент, стратегически важно участвовать в президентских выборах, говорит политтехнолог Cергей Гайдай. Политики, говорит он, должны использовать площадку выдвижения в президенты как первый этап агитации перед парламентскими выборами. Это, считает Гайдай, будет больше всего актуально для Садового и Тягнибока.

Цифры поддержки на президентских выборах обозначат электоральный вес на парламентских

"Они поймут, - говорит Гайдай, - нужно ли им с кем-нибудь объединяться или идти в одиночку. Смогут заранее торговаться за правительственные портфели с будущими союзниками по коалиции".

Участие в президентской кампании - хороший способ показать свой потенциал будущим донорам, добавляет политолог Юрий Романенко. В следующем раздробленном парламенте даже маленькая политическая сила сможет чувствовать себя джокером - от ее мандатов может зависеть коалиция.

По его мнению, участие в президентской гонке – это железная социология. Кандидаты получат срез из регионов – где и сколько их поддерживают. Таким образом еще до парламентских выборов политики узнают, где их точки роста, где - слабые места, и смогут "доработать" эти области, чтобы улучшить результат на выборах в Раду.

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Дмитрий Бобрицкий
журналист LIGA.net
Дмитрий Бобрицкий
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Теги: верховная рада, президентские выборы, Вакарчук Святослав, Владимир Зеленский, выборы, парламентские выборы, политические технологии
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