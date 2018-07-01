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01.07.2018, 21:40
Рост "минималки", музей Майдана и комары-убийцы: новости недели

Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net

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Рост "минималки"

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Согласно закону о государственном бюджете на 2018 год, с 1 июля прожиточный минимум в Украине вырос на 77 грн и составляет 1777 грн.

"Установить в 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года - 1 тыс. 700 грн, с 1 июля - 1 тыс. 777 грн, с 1 декабря - 1 тыс. 853 грн", - гласит документ.

Для детей в возрасте до шести лет прожиточный минимум с 1 июля вырос на 67 грн и составляет теперь 1559 грн.

Согласно бюджетной резолюции Кабмина на 2019-2021 годы, прожиточный минимум с 1 января 2019 года прогнозируется на уровне 1853 грн, с 1 июля 2019 года - 1936 грн, с 1 декабря 2019 года - 2011 грн.

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Теги: новости недели, НБУ, чм-2018, минималка, комары, беспроводная зарядка, прожиточный минимум, рост минималки, зарядка для мобильного
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