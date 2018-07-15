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15.07.2018, 22:30
Рюкзаки Авакова, дорогое метро и Слава Украине: новости недели

Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.

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Дорогое метро

С 14 июля проезд в киевском метрополитене подорожает на 3 гривны и будет стоить 8 гривень. Первое время старые жетоны будут действительными, то же самое касается поездок на бесконтактных карточках.

За день до подорожания на некоторых станциях метро были большие очереди - люди хотели купить жетоны и пополнить карточки по старой цене. В соцсетях писали, что были выключены автоматы, а жетоны продают в одной кассе по одному в руки. 

Очередь на стации метро "Контрактовая площадь" (фото - The Village) 

Пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон в Facebook напомнила, что все записанные на карточку поездки будут действительными. Ранее  при покупке 50 поездок одна поездка стоила 4,5 грн, а теперь 6,5 грн.

До конца июля можно будет использовать синий жетон, обменяв его на новый - зеленый - без доплаты. Один жетон обменивается в любой кассе, два и более - в сервисных центрах на станциях "Майдан Незалежности", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2) ежедневно с 8:00 до 19:00.

Киевские власти объясняют подорожание проезда в коммунальном наземном и подземном транспорте попыткой избежать кризиса в транспортной сфере столицы.

Срок действия бесконтактной карточки увеличивается с 6 до 12 месяцев и будет исчисляться не с даты последнего пополнения, а с даты последнего использования. Количество поездок, единоразово приобретенных на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 50, а общее количество таких поездок не может превышать 100. Залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карты составит 15 грн. Стоимость неиспользованных поездок, которые остались на бесконтактной карточке, срок которой истек, не возвращается.

Месячный проездной на метро без ограничения количества поездок будет стоить 610 грн; на два вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) - 570 грн.; на два вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) - 670 грн.

Также в метро вводится новый тип проездных: 10 поездок на 5 календарных дней (по 75 грн.), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн.) и 30 поездок на 15 календарных дней ( за 210 грн.).

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Теги: подорожание проезда, Чемпионат мира по футболу, дональд трамп, метро, франция, тарифы, хорватия, чм-2018, Домагой Вида, чм-2018 в рф, новые тарифы
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