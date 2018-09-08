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08.09.2018, 19:42

С Гройсманом, но без Луценко. О чем Порошенко говорил в Залесье

С Гройсманом, но без Луценко. О чем Порошенко говорил в Залесье - Фото
Петр Порошенко

Приехал Гройсман и выступал с речью сразу после президента, а Луценко встречу проигнорировал

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На этой неделе Верховная Рада открыла девятую сессию, тем самым запустив новый политический сезон. Президент Петр Порошенко решил воспользоваться поводом и пригласил депутатов своей фракции в государственную резиденцию "Залесье" под Киевом для проведения "тимбилдинга". Как прошла встреча, о чем говорил президент и почему на встрече не было Луценко с Кличко - в материале LIGA.net.

Приехали не все

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По словам собеседников, на встрече присутствовали от 70 до 100 депутатов фракции БПП. Также посетили встречу премьер-министр Владимир Гройсман, первый вице-премьер министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив и вице-премьер Геннадий Зубко. Также ненадолго заезжал министр энергетики и угольной промышленности Степан Насалик.

Из ожидаемых гостей не приехали мэр Киева Виталий Кличко и генеральный прокурор Юрий Луценко. Если первый находится в командировке в США, то второй, по информации LIGA.net, не посетил "Залесье" из-за того, что давал интервью журналистам, а потом пошел в кино с младшим сыном Виталием.

Политолог Игорь Петренко считает, что отсутствие Луценко может быть связано с определенными разногласиями с президентом: "Луценко пытается получить гарантии своего будущего”.

Встреча началась с речи президента.

"Было сказано, что БПП – команда победителей. Вера, армия и язык – это приоритеты N1. Были также индивидуальные разговоры президента с членами фракции", - рассказал депутат от БПП, присутствовавший на встрече.

По словам участников встречи, Порошенко рассказывал о вызовах, которые стоят перед государством и о том, что надо бороться с "пятой колонной", держаться вместе и так далее. Также президент сказал, что Украина получит транш МВФ.

Кроме того, Порошенко настраивал партию на победу на предстоящих выборах.

После президента слово взял Гройсман.

"Гройсман говорил что-то подобное", - отметил присутствовавший на встрече депутат, добавив, что Гройсман больше не отдаляется от партии, а снова возвращается в команду президента.

Политолог Петр Олещук считает, что присутствие Гройсмана на встрече не было формальностью: "Он не был обязан туда ехать, как премьер-министр. Он демонстрирует, что считает себя членом команды президента, несмотря на все публичные и скрытые разногласия".

В тоже время политолог Петренко допускает, что Гройсман приехал в "Залесье" под давлением в связи с последними события вокруг бывшего и. о. главы ГФС Мирослава Продана: "Возможно, этот один из элементов договорняка, что Продан пишет заявление, а мы замнем уголовное производство. А ты должен прийти на встречу фракции и выступить".

По мнению Петренко, президенту было важно, чтобы Гройсман приехал на встречу. После визита премьера на съезд Народного фронта осенью 2017 года у многих депутатов БПП возникли к премьеру вопросы.

Далее на встрече выступил лидер фракции БПП Артур Герасимов, после чего началось неформальное общение. Президент подходил к каждому депутату и общался с ним лично.

Участники встречи отмечают, что встреча в "Залесье" носила мотивационный характер и была призвана снять острые вопросы накануне старта избирательного цикла. "Никто не заявлял, что мы куда-то идем или он (Порошенко) куда-то идет. Будет старт кампании и будут тогда заявления", - добавил собеседник LIGA.net.

На следующий рабочий день, в пятницу, в парламенте депутатов от БПП было явно меньше, чем накануне вечером в "Залесье". Видимо, для многих депутатов "тимбилдинг" затянулся.

Олещук считает, что встреча нужна была президенту, чтобы почувствовать контакт со своей командой. По словам политолога Петренко, многие депутаты (в том числе и в БПП) начинают думать о своем политическом будущем и шансах попасть в следующий созыв парламента. Поэтому президенту необходимо было показать фракции, что у него есть четкий план победы и Порошенко – это их единственный шанс остаться в обойме.

Павел Кац
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Теги: порошенко, БПП
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