Схема отбора: как Банковая сможет приручить Антикоррупционный суд

Власть рассчитывает провести в Высший Антикорсуд неприметных людей под вывеской честных адвокатов

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Седьмого июня, после длительного прессинга западных кредиторов и общественного давления Верховная Рада приняла закон "О Высшем антикоррупционном суде", а 12 июля внесла окончательные поправки. Закон дал право Общественному совету международных экспертов (ОСМЭ) дисквалифицировать кандидатов, которых он сам признает не добропорядочными.

Без этого права, МВФ угрожал закрыть программу финансирования, не давая очередной транш в 1,9 млрд долларов. Прекращение сотрудничества с Фондом накануне пиковой нагрузки по внешнему долгу, приходящейся на 2019 год, год выборов, грозит экономическим коллапсом. Понимая государственные риски, ключевые игроки властной коалиции решились создать суд, несмотря на страх стать его подсудимыми.

Как только суд заработает, ничего не мешает НАБУ заканчивать расследование дел, передавать в САП, а оттуда идти с обвинением в антикорсуд.

Совет иностранцев с правом вето не дает Администрации президента с помощью Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС), лихо повторить отбор в Верховный суд. Тогда ВККС игнорировала общественников, пропуская на должности многих представителей старой системы.

Теперь основная борьба развернется за возможность политического руководства блокировать работу Антикоррупционного суда

У представителей власти есть три способа обезопасить себя от антикоррупционного преследования:



♦ Назначить в ОСМЭ (ГРМЕ- укр) трех лояльных экспертов (позволит блокировать любое решение совета)



♦ Обхитрить доноров и поднять в рейтинге нужных претендентов (которых никто не заподозрит в связях с властью)

♦ Поломать антикоррупционную вертикаль в другом месте (подчинив руководство САП или НАБУ)

У источников LIGA.net есть основания полагать, что власть попытается в первую очередь назначить в ОСМЭ лояльных экспертов. В киевском офисе ОБСЕ и Совете Европы в Страсбурге есть люди близкие к Администрации Президента.

Второй метод - действовать проверенным способом, как в отборе в Верховный суд. Тянуть по конкурсу "своих" кандидатов, мешая их с профессурой и юристами.

В обоих случаях, часть избранных судей с лояльностью к власти поломает антикоррупционную вертикаль. Позволит замешанным в коррупции чиновникам не боятся тюрьмы, дальше воровать и иметь возможность договориться. Или даже восстанавливаться на должностях. Такие прецеденты уже есть.

LIGA.net рассказывает, как Администрация президента вытеснила из Общественного совета международных экспертов американцев, как главного игрока по борьбе с коррупцией в Украине, и какие есть способы манипуляции с отбором судей.

Американцев за борт

Источники LIGA.net утверждают, что в Администрации президента сделали все возможное, чтобы в ОСМЭ не смогли попасть американцы.

В АП также хотели избавиться от представителей Евросоюза, рассказывает осведомленный источник. Банковой не нужны сильные игроки, которые бы во время конкурса занимали принципиальную позицию по кандидатам.

С этой целью в АП предложили западным партнёрам обозначить в законе, что номинировать экспертов в ОСМЭ могут не структуры, предоставляющие "международно-техническую помощь", а "международные организации", которые сотрудничают с Украиной по вопросам борьбы с коррупцией.

Замглавы АП Алексея Филатова называют главным переговорщиком от власти с МВФ и Всемирным банком по антикорсуду (Фото - LIGA.net)

Таким образом, правительственное агентство США USAID, которая занимается поддержкой антикоррупционных инициатив в Украине, оставили за бортом совета. По этой же логике МВФ оказался также не у дел, потому что юридически является агентством ООН.

МИД предоставило список организаций, имеющих право номинировать экспертов в ОСМЭ:

♦ Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC),

♦ Группа государств против коррупции (GRECO) Комитет экспертов Совета

♦ Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL)

♦ Организация экономического сотрудничества и развития (OECD)



♦ Организация Евросоюза (Евроюст),

♦ Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF)

♦ Европейские партнеры против коррупции (EPAC)



♦ Европол



♦ Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF)



♦ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) (OSCE)



♦ Интерпол



♦ Всемирный банк



♦ Европейский банк реконструкции и развития (EBRD)

Из приведенного списка, только агентство Евроюст Евросоюза и Всемирный банк заинтересованы в борьбе с коррупцией в Украине. Но Всемирный Банк отказался от выдвижения своего представителя в совет.

Вашингтонские юристы кредитора увидели в этом конфликт интересов. Он очевиден на фоне жестких переговоров с АП об Антикорсуду и роли ОСМЭ в отборе судей.

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Собеседники LIGA.net объясняют поведение американцев осторожностью. Депутаты из большинства называли стремление иностранных посольств и доноров влиять на отбор судей (право вето) посягательством на суверенитет. Не исключено, что отсутствие американцев в совете стало компромиссом в переговорах.

Таким образом, все организации, связанные со США, не могут или отказались номинировать своих представителей в ОСМЭ. Тем самым Банковая улучшила шансы провести лояльных экспертов в совет и заполучить удобных судей.

Друзья и оппоненты в Европе

Для контроля над советом экспертов, АП нужно устранить Евросоюз. Это пока не получается. По словам собеседников издания, ЕС наоборот взял неформальное обязательство собрать единый список претендентов на роль экспертов в совет. Всего 12 человек на 6 мест от всех организаций, утвержденных МИД.

Один список под патронатом ЕС не позволит АП заполнить все места выдвиженцами от одной или двух организаций из списка МИД, которые по данным LIGA.net, на короткой ноге с Банковой.

Речь идет о представителях Совета Европы в Страсбурге Режи Брийя и еще одном человеке из киевского офиса ОБСЕ. Источник LIGA.net допускает, что эти люди могут помочь Банковой с поиском лояльных экспертов среди европейской бюрократии.

В ОБСЕ, где председательствует в этом году Италия, дали понять, что организация не будет выдвигать номинантов в совет. Слух про лояльного человека к власти в киевском офисе дошел до Рима, который заблокировал номинацию.

Спецпредставитель генерального секретаря Совета Европы Режи Брийя (слева) неоднократно хвалил результаты судебной реформы для провластных СМИ (Фото: rada.gov.ua)

Утверждать экспертов в этот совет уполномочена Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС). ВККС имеет право укомплектовать совет представителями даже одной организации, а также выбрать 6 самых удобных экспертов.

Глава ВККС Сергей Козьяков заявил, что такие обвинения в сторону ВККС – это неправда. По его словам, именно ВККС выступает инициатором в координации единого списка от всех организаций, включительно с Евросоюзом.

В общественном секторе говорят, что показателем честного списка должна стать подпись под ним коллег из Евросоюза. Формирование ОСМЭ должно состоятся осенью.

Конкурсные риски

Если Банковой не удастся провести лояльных кандидатов в ОСМЭ или их будет недостаточно, то выбрать выгодных судей они смогут во время конкурса.

ВККС начала прием документов на конкурс 8 августа и закончит 14 сентября. Предварительные заявки на участие оставили 600 человек. 27 мест получат судьи антикорсуда, а 12 судей избираются в Апелляционную палату.

В антикоррупционных организациях считают, что нынешний отбор повторится: сокрытием результатов тестирования, непрозрачными собеседованиями, что повлечет формирование нечестного рейтинга кандидатов, как это было с Верховным судом.

Не допустить к конкурсу

В первом отборе судей Верховного суда, ВККС не допустила к конкурсу почти половину желающих. Главной причиной не допуска стал неподтвержденный опыт работы в юрсфере.

Адвокатам отказывали в регистрации, потому что ВККС требует показать контракты с клиентами и найти копии судебных решений по этим делам.

Глава ВККС Сергей Козьяков на заседении комиссии (Фото: Facebook)

Субъективные оценки

Только ВККС сможет ранжировать судей по списку: кто проходной, а кто - нет. Комиссия выставляет кандидатам баллы на каждом этапе отбора. Максимум можно получить 1 тыс. баллов.

Известно, 210 баллов можно получить за результаты профессионального теста, а как распределятся остальны баллы – неизвестно. У комиссии нет практики обнародования оценок и решенных заданий, а также письменных выводов по результатам собеседований.

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Качество кандидатов

Имена победителей конкурса станут известны накануне президентских выборов в феврале-марте 2019 года. Власть не захочет ссориться с обществом и протягивать кандидатов с испорченной репутацией.

В среде общественных активистов говорят, что новым трендом назначений в антикоррупционный суд станут "серые" кандидаты, косвенно связанные с группами влияния. Они под вывеской честных, но неизвестных адвокатов, смогут пройти незамеченными международными экспертами и получить от ВККС внушительные баллы.

Если эти люди не были связаны с политикой, без сомнительного состояния, то такая категория юристов, скорее всего, попадет в антикорсуд.

После окончания всех тестов, ВККС сформирует рейтинг кандидатов и даст рекомендации о назначении Высшему совету правосудия. ВРП уже представит кандидатов Президенту Украины для назначения.