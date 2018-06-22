Следствие не ведут. Как Рада саботирует запуск ГБР

Закон о ГБР уже насчитывает с десяток пунктов, которые нуждаются в серьезных поправках. Но депутаты не спешат обеспечить успешный запуск нового органа

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Государственное бюро расследований – новый орган в Украине с беспрецедентными полномочиями, функциями Генпрокуратуры и правом заниматься делами против топ-чиновников. На бумаге ГБР было создано более 2,5 лет назад – в ноябре 2015-го Рада проголосовала закон, а в январе 2016-го его подписал президент. Но по факту с тех пор орган обрел только руководителей и помещение. Набор сотрудников по конкурсу начался только месяц назад, необходимые поправки в закон о ГБР до сих пор не внесены. К сентябрю директор бюро Роман Труба обещает начать работу, но с каким ресурсом и реальными возможностями – пока неясно. Как проходит формирование ГБР и почему работа нового органа может быть заблокирована с самого начала – в материале LIGA.net.

Затяжной отбор

25 мая стартовало конкурсное тестирование на руководящие и рядовые должности в ГБР. Само бюро не принимает участия в отборе, им занимаются отдельные комиссии – внешняя и внутренние. Первая, согласно закону, отвечает за кандидатов на руководящие должности центрального органа и территориальных управлений, заместителей, а также за кандидатов на должности сотрудников внешнего контроля. Эта комиссия сформирована по квотам от президента, Кабмина и парламента, в нее не входят представители ГБР или общественности.

По состоянию на февраль 2018-го внешняя комиссия еще не объявляла конкурс, в связи с чем Труба обратился к Верховной Раде и заявил: старт работы ГБР затягивается, необходимо принять ряд поправок в закон о бюро.

Ведущий советник StateWatch Владимир Петраковский в комментарии журналистам отметил, что внешнюю комиссию необходимо вообще отстранить от дальнейшего участия в конкурсе, поскольку "специфика формирования ее состава приводит к политически заангажированной работе, а также характеризуется медленным темпом ".

"Это еще один процессуальный казус", - отметил в комментарии LIGA.net секретарь внутренней комиссии, представитель StateWatch Александр Леменов. "Если комиссия центрального аппарата набирает всех, а внешняя комиссия не набирает (кандидатов на руководящие должности – ред.), то назначать следователей будет просто некому", - пояснил он.

Внутренняя комиссия, компетенция которой - следователи, оперативники и другие рядовые сотрудники ГБР (всего 217 вакансий), уже завершила этап тестирования кандидатов на знание законодательства. Дальше – полиграф и собеседования. Эти этапы идентичны для отбора всех сотрудников, включая руководящие должности.

Внешняя комиссия сейчас проводит конкурс на 27 должностей руководящего состава, первый этап – тестирование – еще не завершен, сообщил LIGA.net глава этой комиссии Роман Майданык.

"Мы планируем выйти на собеседование в июле. Этот этап займет, как минимум, около двух недель. Сейчас точно сказать нельзя, потому что мы не знаем, сколько кандидатов будут допущены до собеседования", - уточнил он. Ранее Майданык заявлял, что первый этап конкурса будет завершен до конца апреля.

Конкурс на должности сотрудников внутреннего контроля, который проводит эта комиссия, не объявлен до сих пор. Выход из ситуации – передача части полномочий от внешних ко внутренним комиссиям, что и заложено, в том числе, в законопроект с поправками.

Труба vs Матиос

В ноябре прошлого года ГПУ утратила функцию открывать производства. Кроме ГБР, заниматься делами о топ-коррупции может теперь только НАБУ.

Как пояснил Роман Труба, еще одна загвоздка в законодательстве, - это различия в законе о ГБР и уголовно-процессуальном кодексе в пунктах о подследственности. Согласно закону о ГБР, бюро занимается делами против топ-чиновников, судей, сотрудников правоохранительных органов (кроме тех, которыми занимается НАБУ), а также против сотрудников НАБУ, ГПУ, САП. Кроме того, в компетенцию ГБР входят военные преступления.

Последний пункт стал предметом противостояния Трубы и главного военного прокурора Анатолия Матиоса, который претендовал на место главы ГБР (о том, как выбирали директора бюро читайте материал LIGA.net ФБР не получится. Что коалиция сделала с ГБР)

19 мая этого года пресс-служба военной прокуратуры опубликовала призыв к парламенту создать еще один орган – Государственное бюро военной юстиции. Уже 21-го соответствующий законопроект был подан в парламент представителями профильного комитета. Однако Роман Труба, выступая на форуме 14 июня, заявил, что "никакого государственного бюро военной юстиции создано не будет".

"Создание отдельного Госбюро военной юстиции – маловероятно. Это искусственная структура", - сказал LIGA.net секретарь комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко.

Фальстарт ГБР

Законопроект 5395-д с поправками в закон о ГБР был разработан и проголосован в первом чтении. 17 мая спикер Рады Андрей Парубий не поставил законопроект на голосование в целом, отметив, что против выступает глава фракции БПП Артур Герасимов.

Документ не проголосован во втором чтении до сих пор.

"Пока ГБР не может начать набор детективов на местах, этот вопрос не урегулирован, как и вопрос работы территориальных управлений. С первого сентября мы начнем работать, с каким ресурсом, зависит от вас", - сказал Роман Труба перед голосованием в парламенте за законопроект о внесении правок в закон о ГБР. Его обращение к депутатам услышано не было.

Запустить ГБР планировали в ноябре 2017-го. Тогда же ГПУ утратила полномочия открывать производства. Но штат бюро насчитывал три селовека и начало работы было отложено на сентябрь 2018-го. По словам Трубы, перенесение запуска позволит "устранить все коллизии".

Для успешного запуска работы органа необходимо выполнить два пункта: набрать 30% сотрудников бюро и устранить эти самые коллизии, которые в последствии могут частично заблокировать работу ГБР. Если в выполнении первого пункта Труба, похоже, не сомневается, то реализация второго может затянуться. "Будут проблемы, если не проголосуют. Это все можно обойти, но зачем создавать проблемы, чтобы самим же их потом преодолевать? Депутаты должны как минимум не мешать создавать новый орган", - считает Леменов.

Он добавил, что без этих поправок в бюро могут набирать только следователей, но не оперативников – в законе о ГБР не предусмотрена зарплата для них. "Складывается впечатление, что депутатам вообще наплевать, как будет запущено и будет ли вообще запущено ГБР", - говорит секретарь внутренней комиссии.

По словам Антона Геращенко, голосование за законопроект возможно и в июне, и в сентябре – после парламентских каникул. "Зависит от того, будут ли голоса в зале", - говорит он.

Сейчас, по всей видимости, голосов нет.