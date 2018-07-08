Смерть Лукьяненко, взрыв на полигоне и робогепард: новости недели

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Разработчики Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT) создали слепого робогепарда ориентирующегося на тактильную информацию - Cheetah 3. Тем самым они создали своего рода конкурента робособаки компании Boston Dynamics.

Робогепард может взбираться по лестницам, перепрыгивать препятствия, пятиться назад, поворачивать в разные стороны. Разработчики считают, что Cheetah 3 сможет использоваться в зонах бедствия и прочих условиях, небезопасных для жизни людей.

Создатели сравнивают способ ориентирования, примененный в роботе, с ориентированием человека в темной комнате.

Чтобы реализовать возможность движения вслепую, разработчикам пришлось создать несколько сложных алгоритмов. Например, алгоритм определения контакта и алгоритм предиктивного контроля. В соответствии с ними необходимые вычисления производятся для каждой ноги с частотой 20 раз в секунду.