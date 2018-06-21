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21.06.2018, 22:44

Тема дня. Что надо знать о реформе нацбезопасности: коротко

Тема дня. Что надо знать о реформе нацбезопасности: коротко - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

Принятый Радой закон о нацбезопасности носит революционный и в то же время рамочный характер: это, скорее, толчок к более предметным реформам сектора

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Верховная Рада сегодня приняла основоположный закон о нацбезопасности, регулирующий создание условий для адаптации сектора безопасности и обороны Украины к стандартам НАТО. Документ призван внедрить передовые мировые стандарты в ВСУ, спецслужбах и других силовых структурах, усилить контроль над ними, обеспечить прозрачность оборонного бюджета. Что изменится после имплементации закона и есть ли в нем проблемные моменты – в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. 28 февраля 2018 года президент Петр Порошенко внес в Раду проект закона о нацбезопасности №8068. В СНБО необходимость принятия акта объяснили "серьезными недостатками" в действующем законодательстве в этой сфере. Закон об основах нацбезопасности от 2003 года был назван устаревшим и не соответствующим практикам стран Евросоюза и НАТО. Новый законодательный акт, как утверждали на Банковой, повысит эффективность госполитики в сфере нацбезопасности, обеспечит надежный гражданский контроль над сектором безопасности и обороны и эффективность координации его органов.

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В НАТО порекомендовали Украине учесть в документе все базовые принципы реформы сектора нацбезопасности: усиление гражданского и парламентского контроля над ВСУ и разведкой, разграничение полномочий правоохранительных органов, реформу СБУ.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Одна из ключевых норм нового закона – вступление в ЕС и НАТО определены среди фундаментальных интересов Украины. Документ четко прописывает состав сектора безопасности и обороны: Минобороны, ВСУ, Спецслужба транспорта, МВД, Нацгвардия, Нацполиция, Госпогранслужба, ГСЧС, ГМС, СБУ, Управление госохраны, Госспецсвязи, аппарат СНБО и органы разведки.

Есть и революционное нововведение: министр обороны и его заместители будут назначаться из гражданских лиц, однако норма вступит в силу только с 1 января 2019 года. А с 2021-го будут разъединены ныне совмещенные должности главнокомандующего и начальника Генштаба ВСУ. Также закон закрепляет объем финансирования сектора безопасности и обороны на уровне не менее 5% запланированного ВВП, из которых не менее 3% – расходы на силы обороны.

Граждане получат возможность общественного контроля над сектором нацбезопасности, ограниченного только законом о гостайне. Будет создан комитет Рады по контролю за спецслужбами и разведкой, где руководители таких ведомств будут отчитываться по вопросам соблюдения прав человека, пояснять факты препятствования бизнесу и др.

На СБУ закон возлагает функции противодействия подрывной деятельности, борьбы с терроризмом, контрразведки и охраны гостайны. Служба больше не будет заниматься борьбой с коррупцией и с экономическими преступлениями, которая часто была поводом для давления на бизнес. Однако за СБУ остаются полномочия так называемой экономической контрразведки.

Главный объект претензий антикоррупционных организаций к спецслужбе – ее департамент по борьбе с коррупцией "К", который часто обвиняют в давлении на бизнес. Общественники предлагали ликвидировать структуру, внеся законом о нацбезопасности поправку в закон о СБУ. Депутат от Народного фронта Сергей Высоцкий, работавший над законопроектом №8068, считает такую инициативу "циничной политической игрой".

"СБУ регулируется 12 законами, в которых расписаны полномочия спецслужбы, главка "К", штатное расписание и т. д. Даже внесение этой правки в закон о СБУ не решало бы проблему, потому что, пользуясь конфликтом в законодательстве, главк "К" продолжал бы работать", - заявил нардеп в комментарии LIGA.net. Он добавил, что полная реформа СБУ должна быть предусмотрена в проекте поправок к закону о Службе, который последняя должна подать президенту в течение полугода.

Новый закон обязывает Кабмин создать центральный орган власти, который будет координировать деятельность ВПК. Как пояснил Высоцкий, эта норма – компромисс с западными партнерами, которые требовали ликвидировать госконцерн Укроборонпром, фактически подчиняющийся президенту и выполняющий и производственно-экономическую, и управленческую функции. Создание нового органа позволит сохранить госпредприятие, подчинив его этому ведомству, которое заодно переберет на себя административную функцию, пояснил депутат.

Интересный момент: перед принятием закона из его переходных положений исключили норму о создании единой базы потребителей газа, куда бы передавали свои данные облгазы. По словам Высоцкого, исключение этой поправки было "одним из условий" партнеров из БПП для принятия закона о нацбезопасности.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Ожидается, что Порошенко подпишет закон до июльских саммитов НАТО и Украина-ЕС. Вступление документа в силу повлечет за собой как изменение действующих законодательных актов (например, закона о СБУ), так и принятие новых (о комитете Рады по контролю над спецслужбами и разведкой, о центральном органе власти по координации ВПК и др.).

По мнению Высоцкого, закон не только приблизит украинский сектор безопасности и обороны к стандартам НАТО, но и даст Украине перспективу "расширения партнерства с Альянсом" и увеличения объемов оборонной помощи от западных союзников.

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Дмитрий Черетун
редактор портала Liga.net
Дмитрий Черетун
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Теги: закон о нацбезопасности, сбу, оборона, национальная безопасность, стандарты нато
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