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15.06.2018, 22:29

Тема дня. Дело Бабченко: новые подробности

Тема дня. Дело Бабченко: новые подробности - Фото
Фото: скриншот видео

Задержан руководитель группы подозреваемых террористов

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Сегодня, 15 июня, Служба безопасности провела брифинг, на котором заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар рассказал о том, как продвигается расследование дела журналиста Аркадия Бабченко

СБУ назвала имя заказчика - это гражданин Украины Вячеслав Пивоварник, ему сообщили о подозрении. Кроме того, спецслужбы сообщили о задержании еще одного подозреваемого - гражданина Т, который, по словам следователей, возглавлял сформированную из трех человек группу террористов. 

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Подробности - в обзоре LIGA.net.

С чего началось. В апреле СБУ узнала, что гражданин Украины Борис Герман разыскивает исполнителя для убийства журналиста Аркадия Бабченко. Для этого Герман связался с волонтером и участником АТО Алексеем Цымбалюком, который согласился встретиться, а потом обратился в правоохранительные органы и был привлечен к негласным следственным действиям.

В ходе следствия выяснилось, что спецслужбы РФ планируют целую серию терактов в Украине, составив список потенциальных субъектов атак. СБУ решила продолжить негласные действия, а именно - контроль за совершением преступления в форме его имитации.

Как развивалось. В ходе следствия Служба установила личность человека, с которым Герман вступил в сговор и обсуждал детали совершения терактов - это гражданин Украины Пивоварник Вячеслав Александрович. Имя Пивоварника прозвучало на первом суде - по избранию меры пресечения для Германа. Тогда Герман назвал его "давним знакомым", который живет в Москве и "занимается в фонде товарища Путина организацией беспорядков в Украине".

Служба безопасности назвала Пивоварника российским куратором Германа и продемонстрировала фотографии переписки Германа с Пивоварником в мессенджере Telegram. 8 июня СБУ сообщила Пивоварнику о подозрении в организации и подготовке теракта. Сейчас правоохранительные органы устанавливают его точное местонахождение в России.

Тиводар заявил, что в мае 2018 года Герман, по приказу Пивоварника, перевез в Украину из России трех украинских граждан, которые в Ростове-на-Дону под руководством российских спецслужб прошли инструктаж и обучение для осуществления терактов.

Он продемонстрировал фрагмент переписки Пивоварника и Германа, в которой два человека обсуждают организацию перелета этих граждан по маршруту Ростов – Москва – Стамбул – Киев, в переписке представлены фото паспортов. 

13 июня сотрудники СБУ задержали Т., руководившего группой, сообщил Тиводар. При обыске у подозреваемого изъяли огнестрельное оружие и патроны. Задержанному сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием и организации терактов. О других членах группы в СБУ ничего не сказали: неизвестно задержаны ли они или нет.

Тиводар также сообщил, что Герман был посредником с помощью которого российские спецслужбы финансировали пророссийские политсилы в Украине. Он упомянул партию Разумная силаДозвониться до представителей этой партии по указанному на ее официальном сайте номеру телефона LIGA.net не удалось. 

В СБУ обратили внимание, что решение о выделении денег одобрялось на уровне высшего политического руководства РФ. В аудиозаписях звучит имя "Большой Вова Пу". Сам же Герман обозначает свои функции как "кассир".

На брифинге были продемонстрированы фрагменты аудиозаписей разговоров Германа с неназванным "свидетелем", в которых обсуждались планы по дестабилизации ситуации в Украине.

Что дальше. Аркадий Бабченко в Facebook написал, что множество представленных на брифинге доказательств российского следа - еще не все. По его мнению, в России в борьбе против Украины начали работать серьезно. "Еще ничего не кончилось", - написал Бабченко.

Теперь остается ждать завершения следствия и суда, который, судя по всему, будет непростым. Юристы прогнозируют возникновение в суде проблем с доказательной базой. Адвокат Виталий Титыч пояснил, что статья 271 УПК (контроль за совершением преступления) проблемная сама по себе. В статье указано, что имитация проводится в соответствии с определенным законодательством, а специального законодательства под имитацию - в Украине нет. В то же время силовики по-прежнему настаивают: продолжение операции помогло выйти на заказчиков в Москве.

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Теги: аркадий бабченко
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