Тема дня. Дело Кернеса: почему прокуратуру умножили на ноль

Закрытие уголовного дела может помочь Геннадию Кернесу занять правильную позицию во время президентской кампании Петра Порошенко

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Судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов закрыл дело против городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

Суд сослался на систематическую неявку прокуроров на дебаты. Подсудимые могли попасть за решетку на 15 лет и больше. Юристы называют решение судьи беспрецедентным, а оппозиционеры - политическим договорняком Кернеса с командой президента Петра Порошенко перед выборами. Мэр, контролирующий город-миллионник - это нужный человек для политика, борющегося за место в пятерке лидеров рейтинга.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. 2 марта 2015 года мэру Харькова Геннадию Кернесу сообщили о подозрении по статьям Криминального кодекса в незаконном лишении свободы, похищении и угрозе убийством. По делу проходили двое пострадавших активистов Харьковского Евромайдана - Александр Кутянин и Сергей Ряполов. Кроме того, Кернеса называли организатором титушек для разгона сторонников Евромайдана в Киеве и Харькове.

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Позднее Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт на двух охранников мэра.

Как выяснилось сторону обвинения представляли 19 прокуроров против 8 адвокатов мэра. За четыре года провели 75 судебных заседаний. Они растянулись из-за частых переносов слушаний по разным поводам: не все адвокаты ознакомились с делом, угроза жизни мэра и другие.

Пострадавший Сергей Ряполов заявил, что Геннадий Кернес лично его избивал. Мэр отвергал обвинения, называя уголовное преследование политическим заказом против него.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. К первым заседаниям суда было приковано внимание общественности. Десятки активистов пикетировали здание суда с требованием справедливо расследовать дело харьковского мэра. Во избежание беспорядков, полиция обеспечивала порядок с собаками. Со временем интерес к делу падал.

Осенью 2015 года мэра Харькова переизбрали в первом туре выборов. Через год руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Геннадий Кернес не причастен к избиению активистов харьковского Евромайдана, но дело против него все равно продолжалось в вялотекущем виде.

За последние месяцы, судебные заседания вовсе перестали происходить. И переносились семь раз подряд.

26 июня прокурор Александр Ганилов пытался ходатайствовать об отводе судьи, но суд не удовлетворил прокурорский запрос, расценив его, как затягивание дела. После чего прокуроры несколько раз не явились на слушания. Защита, ссылаясь на закон о защите прав человека, попросила суд вынести решение о судьбе дела.

Судья Антонов заявил, то неоднократно просил Генпрокуратуру Украины обеспечить присутствие любого из 19-ти прокуроров, но не получил ответа и расценил этот жест, как отказ от обвинений. И закрыл дело.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Решение суда может быть обжаловано в течение 7 дней. Об этом намерении уже заявил генпрокурор Юрий Луценко. "Судья, в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса - будет отвечать за неправосудное решение. Дело Кернеса несомненно должно быть возвращено на рассмотрение для принятия объективного приговора", – написал генпрокурор.

Юрист Реанимационного пакета реформ Владимир Петраковский считает, что заявление генпрокурора может расцениваться, как давление на суд. Но и решение суда нельзя назвать правосудным. "Уникально, что суд воспринял неявку прокуроров, как отказ от обвинений. Отказ должен был озвучить сам прокурор. Это первое судебное решение такого рода на моей памяти", – сказал юрист.

Депутата из Самопомощи Романа Семенуху, который возглавляет Харьковскую ячейку партии, закрытие дела против Кернеса не удивило. По его словам, состоялся договорняк между Порошенко и Кернесом перед президентскими выборами. Админресурс Харькова нужен президенту в кампании.



"Одной из опор переизбрания Порошенко будет ставка на мэров. Оправдание Кернеса еще одно тому подтверждение", – говорит политик. По его наблюдениям, в Харьковском облсовете, депутаты близкие к Кернесу из фракции "Возрождение" синхронно голосуют с БПП за все выгодные для мэра решения, связанные с бюджетными деньгами.



Подтвердятся ли громкие заявления и политический подтекст дела Кернеса станет известно на следующей недели по жесткой или мягкой - как в полтавском суде - позиции прокуроров на слушаниях по апелляции.

Ранее правоохранительные органы оказались на редкость либеральными в отношении ещё одного мэра города миллионника - Геннадия Труханова в Одессе.