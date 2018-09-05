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05.09.2018, 20:36

Тема дня. Годовщина Минска: почему проблема в Путине

Тема дня. Годовщина Минска: почему проблема в Путине - Фото
Владимир Путин (фото - Getty Images)

Россия не выполнит минские соглашения, пока у нее есть деньги и свои интересы в Донбассе, считают эксперты. Но альтернативы договоренностям – тоже нет

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Четыре года назад, 5 сентября 2014-го, в разгар боевых действий в Донбассе в столице Беларуси подписали так называемые минские соглашения, направленные на «имплементацию мирного плана» президентов Петра Порошенко и Владимира Путина. Спустя четыре года уже очевидно, что договоренности не работают: Россия не намерена следовать им или давать соответствующие указания своим марионеткам в Донбассе.

У Кремля есть шанс «сохранить лицо» и вывести войска с востока Украины, допустив туда миротворческую миссию ООН. Но и этот вариант РФ блокирует. Эксперты говорят: пока у России есть деньги, интересы и Путин у власти – ждать окончания войны не приходится.

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С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Подписантами первых минских соглашений были бывший президент Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представитель ОБСЕ Хайди Тальявини. Свои подписи по необоснованным причинам поставили также главари террористов – сбежавший ныне Игорь Плотницкий и ликвидированный несколько дней назад Александр Захарченко.

Соглашение содержит в себе ряд пунктов, среди которых: двухстороннее прекращение огня на востоке Украины; обеспечение работы СММ ОБСЕ в Донбассе; освобождение всех заложников; досрочные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей; выведение из Донбасса незаконных вооруженных формирований и военной техники.

Документ, подписанный сразу после трагических событий под Иловайском, предусматривал в течение суток отвод вооружения и прекращения огня. Этот пункт был выполнен, но ненадолго: в начале 2015-го началось масштабное обострение.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. В феврале 2015-го был подписан второй документ – комплекс мер по выполнению минских соглашений (так называемые, вторые минские соглашения). Кроме подписантов, документ согласовали лидеры Украины, России, Германии и Франции в формате нормандской четверки. На этот раз в процессе появилась подпись Путина: он подписал только совместное заявление лидеров стран, которым поддерживается комплекс мер. Именно этот факт дает основание россиянам утверждать, что они не являются стороной конфликта, а выступают только посредниками.

Минские соглашения – это не договор, а только черновик мирного плана президентов Порошенко и Путина, считает украинский дипломат и глава правления общественной организации Майдан Закордонних Справ Богдан Яременко. Он подчеркивает, что условная легитимность договоренностей основывается только на политической воле ее авторов - Украины и России. У Кремля такой воли, очевидно, нет.

О том, что документы, подписанные и в сентябре 2014-го, и в феврале 2015-го – это не международные договоры, которые обязует к чему-либо подчеркнул в комментарии LIGA.net и доктор юридических наук, представитель президента в Крыму Борис Бабин. «Минские соглашения следует рассматривать в сфере международного гуманитарного права, как соглашения о прекращении боевых действий. Эти соглашения – это скорее «закон войны», а не международный договор», - напомнил он. Именно по этой причине говорить о том, что Крым должен быть включен в соглашения – неправильно, поскольку речь идет исключительно о прекращении огня на восточном фронте, добавил Бабин.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. После многочисленных попыток переговоров на уровне лидеров четырех стран и Трехсторонней контактной группы и среди политиков, и среди экспертов звучали идеи о необходимости создания другого формата. Например, женевского формата с привлечением США и ЕС или будапештского формата при участии Великобритании, но без Германии и Франции. Однако трудно представить, что Россия согласится подписать другой документ, который не будет соответствовать ее интересам, считает эксперт Института мировой политики Николай Белесков.

«Идеи о новом формате или Минске-3 не имеют смысла, основная идея сейчас – убедить Россию, что продолжение конфликта в Донбассе не в ее интересах. Но пока Владимир Путин будет сидеть при власти, этого будет крайне трудно достичь», - сказал Белесков в комментарии LIGA.net.

Одним из вариантов окончания конфликта в Донбассе могло бы стать обещание со стороны США и ЕС, что Украина никогда не станет членом НАТО, предполагает эксперт. Однако такое обещание, считает он, России никто не даст.

В мае этого года спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил, что миротворцы ООН могли бы разблокировать выполнение минских соглашений. Но и этот путь блокируется одним из постоянных членов Совбеза ООН – Россией. Миротворцы могли бы стать шансом для РФ уйти с Донбасса, сохранив лицо. Но сейчас у Кремля еще есть ресурсы на продолжение войны, и пока растет цена на нефть – это не изменится.

«Вопрос не в минских соглашениях, не в нормандском формате. Можно собрать и 20 стран, сделать формат G20 и Украина, но это ничего не даст, пока это не в интересах России», - констатирует Белесков.

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Екатерина Лященко
специальный корреспондент Liga.net
Екатерина Лященко
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Теги: петр порошенко, Донбасс, владимир путин, годовщина, минск
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