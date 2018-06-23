Тема дня. "Не бояться - не сложно": 41-й день голодовки Сенцова

Состояние украинца уже на пределе. Но просить помилования у Кремля Сенцов отказывается

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Олег Сенцов выбрал единственный доступный ему способ выразить протест против сфабрикованных россиянами дел – объявил голодовку. Он потребовал не своего освобождения, а всех других украинских политзаключенных. С тех пор прошло 40 дней. Режиссер отказывается просить помилования у Путина. Весь мир требует освободить украинца. Но воли Кремля на это пока нет.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. В 2014-м украинский режиссер и писатель Олег Сенцов отказался признать оккупацию Крыма Россией. За это его наказали 20 годами колонии. Сфабрикованное дело, в котором свидетели давали показания после пыток (позже – отказались от показаний, но суду было уже все равно), стало показательным. Осудить известного человека "за терроризм", со всей абсурдностью подтасовывая факты – традиционный метод для россиян. Так они запугивают тех, кто не согласен. В Крыму у Сенцова, откуда он родом, остались мать и сын. С родной сестрой режиссер не поддерживает отношений. Внимание всего мира к судьбе брата привлекла его двоюродная сестра, Галина Каплан.

До войны Сенцов снимал фильмы – "Гамер" и "Носорог", писал рассказы. Некоторые из этих рассказов журналисты и активисты зачитывали на Майдане Независимости во время акции в поддержку режиссера. В 2014-м вышел роман Сенцова "Купите книгу – она смешная", написанный от первого лица и раскрывающий личность самого автора.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Его арестовали в июле 2014-го, в августе 2015-го – вынесли приговор: 20 лет в колонии строгого режима. Когда Сенцов услышал решение суда, он улыбнулся. "Я не буду ни о чем вас просить, здесь всем все понятно. Суд оккупантов не может быть справедливым по определению", - заявил он в последнем слове.

Сначала его этапировали в Якутию (Дальневосточный округ), потом – на Ямал (Сибирь).

Российские пропагандисты из экранов телевизоров повторяют мантру об "украинском террористе", весь остальной мир требует освободить Сенцова. Акции проходят ежедневно и еженедельно во многих странах мира, в социальных сетях распространяются хештеги #FreeSentsov и #SaveSentsov, освободить Сенцова требуют мировые политики, деятели культуры, правозащитники.

"Друзья-киношники! Спасибо вам всем за то, что вы делаете. За то, что не молчите. Не бояться — это оказывается так несложно, правда? Трудно сделать лишь первый шаг", - написал Сенцов письмо благодарности своим коллегам.

В мае в сеть выложили документальный фильм "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова".

Украинский МИД уже неоднократно призывал своих коллег из других стран повлиять на РФ и содействовать освобождению Сенцова. Было обращение к генсеку Совета Европы. Регулярно обмениваются нотами омбудсмены.

Одно из таких писем написано 19 июня.

Президент Петр Порошенко в телефонном разговоре с Владимиром Путиным также поднял вопрос политзаключенных. Пока безрезультатно.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Здоровье Олега Сенцова стремительно ухудшается, его несколько раз вывозили из колонии в больницу. Но поддерживающая терапия (внутривенные вливания питательных веществ) не компенсирует потери организма от голодовки. Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что у режиссера начались проблемы с сердцем и почками. Омбудсмен Людмила Денисова доступа к Сенцову не имеет: ее российская коллега Татьяна Москалькова не дает согласия ни на один визит к украинским политзаключенным, требуя организовать сначала ее визит к заключенным в Украине россиянам. Всю информацию о Сенцове передает его правозащтник.

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Слухи о том, что Сенцова могут освободить или обменять, появились в социальных сетях около месяца назад. О такой возможности говорили и в прокремлевских СМИ. Возможный обмен предсказывали к началу ЧМ в России.

Два дня назад пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что в вопросе обмена Сенцова "есть много проблем". Каких – не уточнил. Очевидно, что для освобождения украинца необходима личная воля Путина, которой на данный момент - нет.