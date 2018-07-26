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26.07.2018, 20:22

Тема дня. Виновен, но не наказан. Почему не уволили Холодницкого

Тема дня. Виновен, но не наказан. Почему не уволили Холодницкого - Фото
Фото: скриншот с видео

Квалификационно-дисциплинарная комиссия признала, что глава САП разглашал ведомости досудебного расследования, но рекомендовать уволить его отказалась

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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) не стала увольнять руководителя САП Назара Холодницкого по жалобам генпрокурора и директора НАБУ, основанным на материалах негласного прослушивания рабочего кабинета главы САП. Холодницкий получил выговор. Это решение предсказуемо вызвало волну критики. Подробности – в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. В марте стало известно, что в кабинете Холодницкого была установлена аппаратура для прослушивания. Использовалось оборудование НАБУ в рамках расследования, которое, как оказалось, еще полгода назад против главы САП начала Генпрокуратура. Дело было открыто по ст. 384 (заведомо ложное показание) и ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) УК.

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30 марта генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник подали дисциплинарные жалобы на Холодницкого в КДКП, требуя его увольнения. Тогда в ГПУ сообщили, что главу САП могут привлечь к ответственности по следующим основаниям:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей;

- разглашение охраняемой законом тайны следствия;

- совершение действий, порочащих звание прокурора;

- грубое нарушение правил прокурорской этики;

- вмешательство в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей.

4 апреля НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров из кабинета главы САП. В бюро заявили, что полученные факты "могут свидетельствовать о наличии в действиях руководителя САП признаков уголовных и дисциплинарных нарушений".

Сам Холодницкий заверил, что на записях нет свидетельств коррупционных преступлений, а только "нецензурная лексика по отношению к подчиненным". Он также назвал записи "вырванными из контекста", а свое увольнение, о котором заявил Луценко - "мечтой всех".

Из громких дел, фигурирующих в записях, - дела о хищениях в мэрии Одессы, в которых фигурирует Геннадий Труханов; о предложении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун; дело народного депутата от Народного фронта Георгия Логвинского; дело НАБУ по Олегу Бахматюку; эпизод с декларацией на тот момент главы НАПК Натальи Корчак. Подробно суть претензий Сытника к Холодницкому по результатам анализа записей – в материале Пять эпизодов Холодницкого: что он нарушил с точки зрения НАБУ.

Позже глава САП подтвердил, что "есть моменты", когда (в кабинете главы САП, - ред.) обсуждались дела. Это было сделано для того, сказал он, чтобы обсудить стратегию стороны защиты - "как можно вытащить Труханова, как можно вытащить Мартыненко и других". Прокурор в суде должен интересоваться и ориентироваться в этих вопросах, отметил Холодницкий.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Какую-то ясность в эту историю должно было внести решение КДКП. Некоторое время назад в СМИ появилась информация, что комиссия будет рекомендовать не увольнять Холодницкого, а объявит ему выговор. В КДКП опровергли эту информацию. Однако это не помешало Сытнику направить в комиссию свое возражение на такое возможное решение. Он считает, что подтверждены достаточные основания для увольнения Холодницкого с должности главы САП.

Сегодня комиссия приняла решение ограничиться в отношении Холодницкого выговором, признав при этом обоснованность всех претензий Сытника и Луценко к главе САП. Это решение возмутило активистов Центра противодействия коррупции, а посольство США вообще намекнуло, что после подобных скандалов руководители силовых ведомств обычно подают в отставку.

Докладчик по этому делу на заседании КДКП Александр Ковальчук отметил, что "нарушения со стороны Холодницкого носят грубый характер", которые дают основания для "увольнения с должности в органах прокуратуры". Почему же комиссия не приняла такое решение?

По словам Ковальчука, дело в законе о прокуратуре, согласно которому КДКП может рекомендовать уволить прокурора, но не может – главу САП/заместителя генпрокурора. Холодницкий же одновременно и прокурор и замгенпрокурора/глава САП. Ковальчук сказал, что, по закону, уволить главу САП может только генпрокурор "по рекомендации Совета прокуроров Украины и исключительно на основаниях, предусмотренных ч. 1 ст. 51 этого закона". Поэтому, несмотря на доказанность проступков Холодницкого, комиссия вынесла решение о выговоре.

В свою очередь Сытник отметил, что нарушения со стороны Холодницкого являются не просто административными, а процессуальными, то есть допущены именно прокурором, которым в первую очередь является Холодницкий. "Мы не просим увольнения с административной должности, мы просим увольнения с должности прокурора. А следствием этого решения как раз является автоматическое прекращение полномочий на административной должности", - отметил Сытник.

Сам глава САП на заседании КДКП признал в своих действиях нарушение этики, но отверг нарушения закона.

С мнением докладчика от КДКП о том, что комиссия по закону не может рекомендовать уволить главу САП, не согласна пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. В комментарии корреспонденту LIGA.net она сказала, что, по закону, именно КДКП должна принять такое решение, а генпрокурор только технически его реализовывает. Без рекомендации КДКП Луценко, по словам Сарган, уволить Холодницкого не может. "С момента создания КДКП, с мая прошлого года, Луценко никого не назначает и не увольняет без решения КДКП и Совета прокуроров", - пояснила она.

Если Луценко и Сытник считают категорически неприемлемым нахождение Холодницкого на должности главы САП, то какими будут их дальнейшие действия?

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Пресс-секретарь генпрокурора сказала, что со своими дальнейшими действиями в ГПУ определятся, когда получат текст решения КДКП. На данный момент его нет. Когда это произойдет, неизвестно. В пресс-службе КДКП корреспонденту агентства сказали, что опубликуют текст решения в течение 7 дней.

Сарган также считает, что комиссия признала нарушения Холодницкого. "Они признали нарушения, но при этом они считают, что недостаточно совершенных действий для того, чтобы он мог быть уволен", - сказала Сарган.

В пресс-службе НАБУ агентству ответили, что тоже ждут текста решения КДКП. До ознакомления с ним там вообще отказались комментировать эту тему.

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Теги: увольнение, назар холодницкий, юрий луценко, артем сытник, комиссия, выговор, кдкп
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