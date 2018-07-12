Тема дня. Внезапный финал: как САП закрыла дело рюкзаков Авакова

Через три недели после передачи в суд, дело о рюкзаках неожиданно закрыли. В САП говорят: улик недостаточно, а в НАБУ - не понимают, что происходит

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Спустя полгода после начала расследования в НАБУ и САП утверждали, что улик против фигурантов дела о рюкзаках достаточно и материалы можно передавать в суд. Но все изменилось после допросов, проведенных прокурорами: в САП говорят, что показания представителя фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимира Литвина исключают вину сына главы МВД и бывшего замминистра МВД. В НАБУ протоколы допросов не видели, причина закрытия дела для них "загадка".

С чего началось расследование, как развивалось и что сегодня произошло - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. В ноябре прошлого года в Киеве после обысков задержали сына главы МВД Александра Авакова и бывшего замминистра МВД Сергея Чеботаря. Открытое против них дело касалось закупки в 2014-2015-х рюкзаков для Нацгвардии, подозревались фигуранты в растрате средств на сумму более 14 млн грн.

Среди доказательств – видеозапись с переговорами якобы Чеботаря и Авакова о покупке рюкзаков. Глава НАБУ Артем Сытник через несколько дней после задержания фигурантов заявил: видеозапись - одна из главных улик бюро - является допустимым и полученным надлежащим образом доказательством. Но это не единственное доказательство, уточнил он. Бюро показало схему, которую, по версии следствия, реализовали при закупке рюкзаков.

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Третий фигурант расследования - представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимир Литвин.

Всем троим суд назначил меру пресечения в виде личного обязательства без залога (сына главы МВД обязали носить электронный браслет и сдать заграничные паспорта). На имущество Чеботаря и Авакова был наложен арест, однако в январе и апреле соответственно – снят.

В апреле НАБУ и САП отрапортовали: расследование по этому делу завершено, материалы открыты для ознакомления, позже - будет составлен обвинительный акт. В поручении прокурора САП от 4 апреля, как рассказал руководитель подразделения НАБУ Александр Кареев, было сказано: "в ходе досудебного расследования собраны достаточные доказательства для составления обвинительного акта".

11 июня Сытник сообщил, что "правоохранительные органы" осуществляли давление на одного из экспертов МВД, который проводил экспертизу в "деле рюкзаков". Но о серьезных помехах в расследовании речь не шла. Уже в 20-х числах июня НАБУ и САП решили направить дело в суд.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Сегодня, спустя три недели, дело закрыли. Решение приняли прокуроры САП "из-за отсутствия прямых достаточных доказательств, что фигуранты дела были знакомы с планом поставки именно некачественных рюкзаков". О том же во время пресс-конференции сказали и адвокаты, по их версии - тендер на закупку рюкзаков прошел законно и без нарушений.

"Прокурор принял мудрое решение, так как в материалах расследования не было ни малейших признаков совершения противоправных действий Александром Аваковым или Сергеем Чеботарем", - сказал адвокат Андрей Федур, назвав все выдвинутые обвинения "откровенной, дешевой, политической провокацией против главы МВД".

Алексадр Аваков тоже считает, что дело было открыто не из-за якобы его вины, а с целью прослушки его отца-министра.

Видеозапись, которую Сытник называл одной из ключевых улик, отсутствовала в материалах дела, переданных в суд, уточнил Федур. Глава МВД Арсен Аваков в интервью LIGA.net рассказал: видеокамера работала короткий промежуток времени; была установлена в рамках контрразведывательной операции СБУ в рамках дела против Чеботаря – его тогда якобы подозревали в госизмене в пользу террористов.

Позже, утверждает министр, "материалы были смонтированы и использованы, в том числе, против моего сына". Гипотеза Авакова – значительную часть видеоматериалов уничтожили, а если бы легализовали весь объем, то была очевидна невиновность фигурантов и кампиляция видео. "И чтобы защититься от обвинений, чтобы защитить свои компиляции, чтобы невозможно было доказать, что опубликованное - это ложь и перекручивание, все эти материалы отправили под нож. И теперь осталось огромное поле для спекуляций и домыслов", - считает он.

Для детективов НАБУ закрытие дела и "отсутствие доказательств" - это "загадка и полная неожиданность". Александр Кареев рассказал о еще одной заминке в деле: адвокаты получили материалы дела для ознакомления, но откровенно "затягивали процесс"; в САП ходатайствовать об ограничении времени для ознакомления с материалами отказались. Он также уточнил - расследование находилось на контроле у главы САП Назара Холодницкого.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Кареев сообщил также, что накануне закрытия дела прокуроры провели допросы подозреваемых, однако детективы НАБУ с протоколами этих допросов еще не ознакомились. В тексте постановления о закрытии дела, по словам представителя бюро, "одним лишь предложением сказано, что подозреваемые не признали себя виновными в преступлении".

В деле остается третий подозреваемый - Литвин. Далее, вероятно, только с ним и будут продолжаться следственные действия и суд.

Прокуроры заявили, что Литвин "фактически признал факт завладения средствами МВД путем обмана с использованием поддельных документов", а его версия "исключает осведомленность Авакова и Чеботаря с планами поставить некачественные рюкзаки". Таким образом, согласно логике Специализированной прокуратуры, показания Литвина спустя полгода после задержания изменили ход всего дела и исключили из него двоих фигурантов.