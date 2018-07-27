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27.07.2018, 23:59

"Томос - это как руку отрубить". Репортаж с крестного хода УПЦ МП

Нардеп Вадим Новинский и митрополит Онуфрий во главе колонны (фото - church.ua)

Что в Московском патриархате думают об автокефалии для УПЦ и как реагируют в Константинополе

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"Благоденственное и мирное житие, здравие и спасение... господину и отцу нашему Кириллу святейшему, патриарху московскому и всея Руси. Господину и отцу нашему Онуфрию, блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины", - архидьякон протяжно читает молитву на Владимирской горке, его слушают тысячи участников крестного хода УПЦ МП.

Именно в таком порядке. Сначала - молитва за патриарха РПЦ страны-агрессора, которая оккупировала Крым и часть Донбасса. Во вторую очередь - за предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата.

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За спиной у Онуфрия крестятся бывшие регионалы - Новинский, Шуфрич, Бойко, Добкин.

Как в Киеве прошел крестный ход УПЦ Московского патриархата ко Дню крещения Руси, что священники думают об автокефалии для украинской церкви и что говорит Константинополь - в репортаже LIGA.net.

Прихожане - за забором, Новинский - за Онуфрием

Движение в центре Киева перекрыли с раннего утра. На Крещатике установили металлический забор. Между площадью Независимости и Европейской площадью дежурили сотни полицейских и нацгвардейцев.

Фото: LIGA.net


На входе в периметр полиция осматривает сумки. По сравнению с прошлым годом - очень избирательно. В большинстве случаев пропускают просто так даже с большими рюкзаками.

Дорога к Владимирской горке проходит по улице Трехсвятительская возле Украинского дома. Ее буквально оккупировали голосящие люди, выпрашивающие милостыню. Прихожане активно подают.

Верущие понемногу стягивались к Владимирской горке и со стороны Золотых ворот. Организованными групами с деревянными табличками с названиями своих епархий.

- О-о-о-о-й, какие красіві кущікі. А це шо? - взгляд скромно одетой женщины из провинции остановился на огромном стеклянном здании пятизвездочного отеля Хайат.

- Та це гостініца, - на таком же суржике ответила подруга и повела ее под руку дальше.

- Ты видела яка туалетна бумага? - не успокаивалась женщина, рассматривая возле Хайата прилавок с сувенирами, один из которых туалетная бумага с изображением Путина.

Чем ближе к парку, тем тесней становилось вокруг. Организаторы распределили людей по секторам. Большинство из них церковный бомонд увидели только издалека: их поставили в загоны за металлическими заборами, проходы между ними "сшиты" стяжками, чтоб не вышли.

Фото: LIGA.net

- Братья и сестры, заходим за ограждения. Пожалуйста, назад. Сюда - еще одно ограждение, - переговаривались между собой и с прихожанами представители оргкомитета.

- Может, оградить еще и здесь, когда владыка будет идти? Чтобы его не затерли?

Внизу, у памятника Владимиру, собирается епископат и духовенство наивысшего ранга.

Юрий Бойко (фото - LIGA.net)

Слева - Вилкул, в центре кадра - Новинский и Шуфрич ото - LIGA.net)

Владимир Литвин пришел на молебен в числе последних ото - LIGA.net)

На галерке небольшими группами кучкуются бывшие регионалы. Рядом с Нестором Шуфричем - Вадим Новинский, многолетний спонсор УПЦ МП. В своем последнем интервью он несколько раз угрожал гражданской войной в случае предоставления украинской церкви томоса об автокефалии. Здесь же сопредседатели фракции Оппоблок Юрий Бойко и Александр Вилкул. Чуть осторонь слушает молебень Михаил Добкин. Одним из последних к памятнику приехал бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин. Он прошел через ряды епископов и присоединился к экс-регионалам.

Крестный ход: "Никаких томосов не может быть"

"Люди приехали сюда, чтобы помолиться за мир и согласие в Украине. Всем уже надоела война. Все хотят мира. И здесь собралась партия мира", - заявил Новинский телеканалу Интер после того, как на Владимирской горке молились за Кирилла.

Для прямой трансляции молебна и крестного хода телеканал Фирташа-Левочкина задействовал 56 камер. В прямом эфире картинку на экране комментировали представители УПЦ Московского патриархата.

Фото: LIGA.net

В этом году Московский патриархат особенно пытался подчеркнуть, что крестный ход не имеет никакого отношения к политике. В отличие от предыдущих лет, в толпе действительно почти не было фриков и разговоров о политике. Прихожане даже не выходили на бордюры: на это не дали благословения. Но сложно говорить об аполитичности, когда в голове колонны православных по правую руку от Онуфрия идет Новинский.

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- А это памятник Небесной сотне, - примеряет на себя роль гида священник в колонне.
- Где, покажите? - просят его пожилые спутницы.
- Кажуть, у Жецького чи як його (Михаила Жизневского - ред) вже й батьки померли.

У этого памятника Онуфрий сегодня возложил цветы. Хотя во время Майдана поддержки со стороны УПЦ Московского патриархата у активистов не было - спасались в храмах Киевского патриархата.

На подъеме по Грушевского, ближе к зданию Кабмина толпа оживляется. Женщина развернула флаг России. "Провокатор, это провокатор", - кричат сами участники крестного хода. В дело вмешивается полиция, триколор свернут.

Возле станции метро Арсенальная стоит другая женщина с плакатом и с комсомольским задором скандирует: "Единственная каноническая церковь - православная, всегда была, есть и будет".

Фото: LIGA.net

- Сегодня должен быть дождь, но он будет завтра, - шутит отец Сергий из Десятинного монастыря. Он говорит, что излишняя политика вокруг церкви многих отвернула от поездки в Киев. А могло приехать на 30-40 тысяч прихожан больше.

Филарета думают, что с томосом политика закончится. Никаких томосов не может быть. Константинополь не имеет права ничего давать. Весь православный мир предаст их анафеме. Потому что тут уже территория церковная", - утверждает он.

Нынешние дела в церкви отец Сергий рассматривает как разделенный больной организм: "Если рука больна, ее нужно зеленкой мазать, а не руку отрубать. Этот томос - как руку отрубить. Произошла в обществе болезнь в националистической форме, с языковым барьером, а этого же нельзя делать".

- Если я надену корону короля Англии - я королем стану? - дальше возмущается он. - И кто меня признает? Так и с Филаретом. Он держит церковь на авторитете. Как только отойдет, то много епархий вернется опять к нам.

Священник уверен: томос спровоцирует раскол православных церквей: "Это принцип сатаны - разделяй и властвуй".

Священники у Лавры прихорашиваются, глядя в отражение GMC (фото - LIGA.net)

Отец Олег приехал на крестный ход из Каменец-Подольска. Говорить об автокефалии не хочет: "Сначала иерархи церкви должны все решить. А давать прогнозы - зачем?"

Со своими прихожанами он идею автокефалии тоже не обсуждает: "А что я могу им сказать про Варфоломея? Откуда я знаю, что у него в голове? Давайте так. Для чего автокефалия? Для человека храм - это место спасения или школа политического воспитания?"

А на прямые вопросы о войне с Россией и молитве за патриарха Кирилла отец Олег отвечает одинаково, как заевшая пластинка: "А если молятся католики за папу римского - это что, по-вашему? Почему пол-Украины в подчинении итальянского патриархата? Почему не делать пап украинскими? Чтобы глава католической церкви был в Киеве? Почему?"

Сигналы Лавры и сигналы Константинополя

Управляющий делами УПЦ МП Антоний утверждает, что в крестном ходе участвовали 250 тысяч верующих. Оценка полиции в 10 раз ниже: до 20 тысяч прихожан, порядок во время шествия охраняли 5 тысяч полицейских, в том числе взрывотехники и кинологи.

- Крестный ход - это не политическая акция, - снова подчеркнул Антоний. - Это богослужение, когда люди бок о бок молятся, чтобы Господь услышал наши просьбы.

Пресс-конференция Антония после крестного хода (фото - LIGA.net)

Но это не помешало Московскому патриархату несколько раз акцентировать внимание на том, что на празднование Крещения Руси приехали 12 из 14 представителей мировых поместных церквей. Не было только поляков и русских.

Епископ Нектарий с Кипра добавил, что присутствие почти всех представителей Церквей свидетельствует о поддержке и митрополита Онуфрия, и всей УПЦ. В таком же ключе высказались грузинский, румынский и американский иерархи.

На вопрос журналистов, почему на крестный ход не пришли представители константинопольской делегации - они как раз прибыли в Украину, Антоний без тени иронии ответил: "Наверное, у них плотный график".

Символично, но именно сегодня Варфоломей в послании к президенту Порошенко написал, что конечная цель Константинопольской церкви - дать украинской церкви автокефалию, и это восстановит единство православных.

При этом вселенский патриарх отказался участвовать в мероприятиях по случаю крещения Руси в Москве. "Настоящий праздник по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси пройдет в Киеве 28.07", - говорится в сообщении.

28 июля - это дата проведения крестного хода Украинской православной церковью Киевского патриархата.

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Валерия Кондратова
специальный корреспондент Liga.net
Валерия Кондратова
Дмитрий Бобрицкий
журналист LIGA.net
Дмитрий Бобрицкий
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Теги: упц мп, автокефалия, крестный ход, митрополит онуфрий
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