Три причины ужесточить ответственность за нарушения на выборах

Что изменит закон об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства

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Уже осенью этого года официально стартует избирательная кампания президентских выборов 2019 года, которая плавно перерастет в предвыборную кампанию парламентских выборов 2019 года и местных выборов в 2020 году. Но достаточно ли часто украинское общество оглядывается назад и вспоминает избирательные циклы предыдущих лет? В этом отношении нас можно назвать обществом с синдромом "золотой рыбки", памяти которому хватает максимум на нескольких месяцев.

Собственно, судебные и досудебные расследования преступлений на выборах, о которых мы слышим в период между избирательными кампаниями, можно пересчитать по пальцам одной руки. Чаще всего о них нам не дают забыть несколько неравнодушных общественных активистов, которые ходят на эти заседания, рассказывают об этом в социальных сетях, дают комментарии, а также несколько журналистов, которые не ленятся хоть иногда транслировать такие события или давать комментарии к ним. Так, показательно в этом вопросе "дело Билыка" о подкупе студентов во время местных выборов 2015 года. Однако можно ли эти отдельные дела считать достаточным основанием, чтобы говорить о неотвратимости наказания за совершенные на выборах правонарушения? Вопрос, скорее, риторический, потому что ответ на него ясен.

Именно поэтому эксперты Гражданской сети ОПОРА совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией разработали законопроект по закреплению неотвратимости наказания за совершение связанных с выборами преступлений. 13 апреля 2018 он был зарегистрирован в Верховной Раде под номером №8270 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части усиления ответственности за нарушения избирательного законодательства". Работа над ним длилась почти два года, документ прошел длительное публичное обсуждение и получил положительные экспертные оценки. Попробуем разобраться, что изменит этот законопроект в случае принятия, а главное - почему это важно.

Причина первая: Высокий общественный ущерб от преступлений на выборах

Уже более 10 лет ОПОРА анализирует избирательный процесс и ведет мониторинг всех его этапов. На внеочередных президентских выборах в 2014 году общественные наблюдатели сети зафиксировали 724 нарушения, на парламентских выборах 2014 года - 1114 нарушений по Украине, а на местных 2015 года - 1559. При этом примерно 70-80% открытых в связи с выборами уголовных производств не доходят до суда.

Подкуп, обман, принуждение избирателей членами избирательных комиссий, насилие и повреждение имущества кандидатов, незаконное финансирование агитации... Эти преступления против избирательных прав граждан осуществляются намеренно и нарушители прекрасно понимают незаконность своих действий. Но злоумышленники рассчитывают на несовершенство законодательства и знают, что с высокой вероятностью они смогут избежать наказания.

Когда происходит такое преступление, то совершают его обычно десятки граждан, а общественно-значимый ущерб ноносится миллионам. Потому что выборы - это инструмент прямой демократии, с помощью которого граждане влияют на дальнейшее развитие своей страны. И если же этот выбор искажен из-за стороннего противозаконного влияния, то результат перестает в полной мере отражать волеизъявление граждан, а избирательный процесс становится инструментом манипуляций узкого круга людей. Поэтому защита надежности выборов - дело каждого, ведь ущерб, который наносится обществу при совершении преступлений в ходе выборов, хоть и не всегда ощутим сразу, но от того не менее опасен для развития здорового общества и успешного будущего страны.

Как свидетельствует опрос GFK Ukraine, проведенный для офиса Совета Европы в Украине летом 2017 года, 68% опрошенных недовольны честностью выборов в Украине. В то же время только 16% опрошенных готовы обратиться в правоохранительные органы в случае, еслим будут предложены деньги за продажу их голоса. Что нужно сделать, чтобы мотивировать избирателей сообщать о нарушениях? Как помочь правоохранительным органам получить возможность упростить процесс сбора доказательств, фиксации нарушений, открытия дел и проведения расследований?

Причина вторая: Пропорциональность ответственности

С момента публичной презентации законопроекта №8270 в апреле этого года в СМИ появилось много публикаций, искажающих заложенные в законопроект принципы. Например, почти сразу после обсуждения законопроекта на заседании Кабинета Министров медиа запестрели заголовками о том, что каждого избирателя, чей голос будет куплен, посадят в тюрьму. Этот месседж был настолько же вопиющ и популярен, насколько далек от истины. Механизмы, предусмотренные законопроектом, направлены не только на ужесточение наказаний, но и на уменьшение строгости санкций в тех моментах, чтобы сделать оперативное противодействие мелким нарушением эффективным и способствовать предупреждению серьезных преступлений.

Законопроектом предлагаются изменения в Уголовный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях. Для части незначительных нарушений, которые прежде влекли за собой уголовную ответственность, санкции снижены, что должно упростить процесс досудебного расследования и работу правоохранителей. Это даст возможность сместить акценты на нарушения, способные непосредственно повлиять на результаты волеизъявления граждан Украины, а отдельные мелкие нарушения, которые не влияют на общий ход избирательного процесса (например, уничтожение бюллетеня) будут декриминализированы. Ведь сегодня органы досудебного расследования нередко вынуждены распылять усилия между незначительными по нанесенному ими ущербу правонарушениями, что является нерациональным и не добавляет эффективности противодействию преступлениям в этой сфере. Кроме того, чтобы правоохранителям было проще фиксировать нарушения, открывать производство, вести расследования и применять наказания, будут введены действенные и пригодные для практического использования правовые механизмы, а также упрощены декларативные и нереалистичные для выполнения положения. Это подчеркивает, что значение придается не столько формальной строгости санкций за нарушение избирательного законодательства, сколько практической возможности их применить и, таким образом, предупредить последующие нарушения.

Что же касается избирателей, то они действительно будут нести ответственность за совершенные преступления, - например, за согласие продать голос. Однако это не означает, что кандидат, который подкупает избирателей, сможет избежать ответственности, переложив ее на других. Кроме того, в качестве основания для смягчения наказания и ограничения его предупреждением будет приниматься сообщение избирателя о том, что его голос купили, при этом он может быть вообще освобожден от ответственности. Это призвано способствовать не только постепенному искоренению подобных преступлений в избирательной сфере, но и активизации общества в вопросах наблюдения за процессом выборов, чтобы стимулировать граждан сообщать о нарушениях, свидетелями которых они стали, а также отслеживать процессы судебных разбирательств по этим нарушениям. А каким еще способом можно побудить общество держать руку на пульсе расследования и судебных разбирательств по таким делам в период между выборами?

Причина третья: Неотвратимость наказания как принцип демократии

Неотвратимость наказания за любые преступления является базовым принципом в развитых демократиях мира. Конечно, для успешного применения санкций необходимо иметь развитые структуры, ведут процесс фиксации, расследования и судебного преследования преступлений. Успешная реализация принципа неотвратимости наказания за все преступления означает, что законодательство страны действительно работает. Ситуация с Украиной, в которой лишь около 20-30% начатых по итогам выборов уголовных производств доходят до суда, наглядно демонстрирует необходимость совершенствовать законодательство. Кроме того, такая законодательная инициатива привведет к практическому внедрению международных стандартов избирательного процесса. А это, в свою очередь, будет способствовать усилению гарантий честности, прозрачности и конкурентности выборов.

Кстати, помогать обществу постоянно следить за такими крайне важными судебными процессами могут региональные лидеры мнений, которые занимаются вопросами прозрачности выборов. Именно поэтому Гражданская сеть ОПОРА заявила о наборе общественных омбудсменов на выборах. Благодаря этому в Украине фактически появляется новая специальность - профессиональные защитники честности выборов. Сначала отобранные люди из всех регионов пройдут обучение на базе Украинского католического университета, а затем в течение избирательных кампаний 2019-2020 годов будут отслеживать эти процессы в контексте полицейских расследований и судебных дел по преступлениям, совершенным в ходе выборов, и систематически информировать об этом общество. Кстати, отбор продолжается до 15 июня, поэтому каждый желающий еще может попробовать свои силы.

“Замість сонетів і октав”

То, что к законопроекту №8270 были поданы три альтернативных законопроекта, лишний раз демонстрирует актуальность проблемы обеспечения неотвратимости наказаний за преступления в ходе выборов и общественную потребность в ее решении.

Как отмечает один из соавторов законопроекта, аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев, основная идея законодательной инициативы - создание условий для эффективного противодействия преступлениям в ходе выборов и результативного расследования совершенных правонарушений. "Если в проекте №8270 речь идет об усилении санкций, то такие предложения базируются на необходимости качественно расследовать преступления против избирательных прав граждан, а не на желании напугать избирателей или кандидатов жесткостью санкций. К примеру, по целому ряду статей Уголовного кодекса предлагается установить санкцию в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Такое изменение законодательства позволит полиции задерживать правонарушителя на месте, что позитивно скажется на возможности качественно осуществлять расследование. Аналогичная логика заложена и в повышение санкции до лишения свободы сроком до 6 лет, поскольку при расследовании сложных преступлений допускается осуществление негласных оперативных действий. К примеру, негласные следственные действия необходимы при расследовании схем подкупа избирателей, фальсификации результатов голосований, которые являются сложными с точки зрения сбора доказательств и доказывания вины нарушителей", - рассказал он.

Каждая санкция или ее усиление должны быть обоснованы, а не только задекларированы. Именно таким подходом руководствовались авторы законопроекта. "Проект 8270 предлагает достаточно интересные новации по изменению законодательства. В частности, вводится четкая ответственность за подкуп кандидатов, что чрезвычайно важно в условиях засилья так называемых "технических" кандидатов. Устанавливается возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, которые добровольно сообщили в правоохранительные органы о совершении преступлений в части подкупа избирателей или о фальсификации избирательной документации и способствовали расследованию. Эта норма не коснется организаторов фальсификаций, но она побуждает исполнителей сотрудничать со следствием. Также наша законодательная инициатива содержит достаточно большое количество уточнений действующих норм, устраняет пробелы, что будет способствовать более эффективному применению положений действующего законодательства. К примеру, регулируется уголовное наказание за предвыборную агитацию путем предоставления избирателям товаров и услуг, поскольку в законодательном регулировании в этом вопросе есть серьезные пробелы", - отметил аналитик.

К основному законопроекта зарегистрированы еще три альтернативных проекта. Это проекты 8270-1 (С. Каплин), 8270-2 (В. Писаренко и другие), 8270-3 (Ю. Левченко). Стоит отметить, что альтернативные проекты существенно или даже значительно перекликаются с положениями основного законопроекта. Это открывает широкие возможности для координации усилий между авторами всех законодательных инициатив.

"Инициаторы альтернативных проектов, как правило, более радикально подходят к ужесточению санкций за нарушение избирательного законодательства. Но необходимо четко осознавать цель повышения санкции и руководствоваться принципом пропорциональности. Таким образом, положения основного и альтернативного законопроектов позволяют говорить об отсутствии принципиальных различий в позициях авторов. Так что есть все возможности быстро начать и результативно завершить процесс согласования позиций", - подчеркнул Александр Клюжев.