Выбор Яценюка. Развалится или устоит Народный фронт

Что происходит в Народном фронте, какие планы у партии по выживанию в политике, кто с кем договаривается и при чем тут Юлия Тимошенко

Реклама

Реклама

Реклама

Депутаты и эксперты списали Народный фронт, как партию со следующих выборов. И это понятно. Нулевой рейтинг стабилен три года. Кажется, выхода нет. В НФ пасовать не готовы и напоминают, как в 2014 году им удалось за три месяца сколотить единую команду из политиков, атошников и бизнесменов. В кратчайшие сроки провести успешную избирательную кампанию и разделить власть с президентом Петром Порошенко.

Тогда НФ получил кредит доверия, а теперь команде Яценюка нужны экстраординарные меры, чтобы провести хотя бы горстку нардепов. Без мажоритарки и удачного стечения обстоятельств – задача не решается.

Рисковать и пробовать они будут. На парламентские выборы-2019 партия обязательно пойдет, уверяют фронтовики. Не следовало ждать другого. Резкая потеря позиций для лидеров НФ сулит уязвимость перед новой властью. Поэтому политическое выживание для партии - вопрос личной безопасности.

Для участия в выборах у НФ есть – команда, деньги и умение организовывать кампании. Пока не хватает – народной поддержки.



LIGA.net разбиралась, что происходит в Народном фронте и что собираются делать Яценюк, Аваков и Турчинов, чтобы остаться в политике.

Ноша антирейтинга

Вожди Народного фронта – Арсений Яценюк, Арсен Аваков, Александр Турчинов и Андрей Парубий стали жертвами общего падения поддержки партии. Три года рейтинг каждого, меньше 1%, как и у политсилы. К тому же, согласно майскому опросу, антирейтинг любого из них – 50% и выше.

Сергей Гайдай, который работал технологом у фронтовиков, рассказывает LIGA.net, что в 2014-м партию поддержали избиратели, успевшие разочароваться в Порошенко.

Спустя короткое время украинцы осознали, что ошиблись - как и c президентом. "К народу дошло, что он ничем не отличается от Порошенко", – говорит Гайдай. Разочарование сразу отразилось на социологии.



Возглавляет "очень негативное отношение" избирателей (65%) - глава партии, экс-премьер Арсений Яценюк.



Стремительная потеря доверия и отчаянная война с президентом за время руководства Кабмином, заставили Яценюка отказаться от местных выборов. У Яценюка посчитали, что избирательная кампания откроет дополнительный фронт борьбы с Банковой, к которому партия не готова.

Отношения между Турчиновым и Порошенко уже не близкие

Отставка все равно состоялась, а фронтовики после отказа участвовать, ослабли в регионах. Теперь они с треском проигрывают выборы в территориальные общины.



"После отставки Яценюка были риски, что в большой фракции начнется разброд и шатание. Этого удалось избежать", -констатирует давний соратник экс-премьера.

Отставка вылилась для политика в личные переживания, рассказал LIGA.net собеседник, но ему удалось сохранить руководство фракцией. Формально руководит ею до сих пор земляк Яценюка Максим Бурбак.

На экс-премьера также ориентируется многочисленная группа депутатов, среди которых его друг Андрей Иванчук, Денис Дзензерский, Игорь Алексеев - всего около 15 нардепов. После сложения депутатских полномочий Николаем Мартыненко, возглавлявшего еще одну группу депутатов (около 10), она частично переориентировалась на Яценюка.



Одной из причин раскола Народного фронта мог бы стать секретарь СНБО Александр Турчинов. В период противостояния премьера Яценюка с президентом, он сблизился с последним.

В Народном фронте рассказывают LIGA.net, что отношения между Турчиновым и президентом уже не близкие, как раньше. "Он не обласканный президентом, а только выполняет определенные функции", – говорит депутат из НФ, близкий к Турчинову.







Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Игорь Райнин и Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ранее Турчинов примерял роль связующего звена между президентом и Яценюком-Аваковым, но примирить стороны и выйти на создание единой партии власти ему так и не удалось. Турчинов подмочил репутацию в НФ сближением с Порошенко, но остается в орбите партии.

Во фракции на Турчинова ориентируются Сергей Пашинский и второй номер в списке НФ Татьяна Чорновол - в общем числе около семи человек.

Чуть ли не главным противником создания силы на основе Солидарности и НФ продолжает оставаться министр МВД Арсен Аваков. Сегодня он – противовес власти президента. Руководимое им министерство, а также подчиненные Нацполиция и Нацгвардия - большой властный ресурс в воюющей стране. Порошенко пытается ослабить Авакова, а министр громче всех предлагает превратить Украину в парламентскую республику.

Большой репутационной потерей для Авакова стало расследование НАБУ против его сына. В НФ убеждены, что это было сделано по заказу Банковой. САП закрыла дело, в бюро твердят о процессуальных нарушениях.

Интересы главы МВД в Народном Фронте защищают двое заместителей главы фракции: комбаты Андрей Тетерук и Юрий Береза. В сумме около 12 депутатов.

Еще один лидер Народного фронта - спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Влияние спикера разные собеседники в НФ оценивают намного меньше, чем у вышеперечисленных политиков.мГлаву Рады называют слишком зацикленным на национальной идее.



Парубий балансирует между позицией фракции НФ, пожеланиями БПП (потому что они часть коалиции) и еврооптимистами (их поддерживает США и ЕС).



К группе, ориентированной на Парубия относятся около семи депутатов. Среди них Андрей Левус, Николай Величкович, Сергей Высоцкий.



Народ бесится из-за бордов с политиками, висящими больше недели

Что они будут делать



Поднять шансы на парламентских выборах может выдвижение на президентские, чтобы подтвердить субъектность. Решение об участии или отказе Яценюк отложил.



Партийцев тревожит не выдвижение Яценюка, а что предложить избирателю. В партии не придумали, а только описывают, с чем идти нельзя.

"Старые политтехнологии себя изжили. Нельзя много пиариться. Народ бесится из-за бордов с политиками, висящими больше недели. На негативе тоже далеко не уедешь. Нужны новые продукты. Содержательную часть будем думать", - говорит соратник Яценюка.



Во фракции надеются, что через год ситуация изменится. И в парламентскую кампанию партии выйдут на фоне негатива к новоизбранному президенту, как было в 2014-м.

Если рейтинги останутся низкими, то в партии рассматривают вариант слияния с другими силами, либо будут настаивать на парламентской республике.

В последнее время звучало много разговоров, что часть Народного фронта может вернуться в Батькивщину под предвадительством Авакова и Яценюка. Депутат из фракции НФ опровергает движение лидеров в сторону Юлии Тимошенко на примере министра МВД. "Слухи о возвращении Авакова к Тимошенко - это троллинг Петра Алексеевича, не больше", – говорит собеседник в НФ.

Сложно представить Авакова, что он скажет Юле: давай выкурим трубку мира и все будет по-прежнему

Читайте также: Роли второго плана. Кто будет отбирать рейтинг топ-кандидатов

В НФ говорт, что лидеры партии понимают: Тимошенко жаждеь абсолютной власти, так что договоренности с ней в преддверии выборов будут неустойчивы.



Арсен Аваков и Юлия Тимошенко (фото - LIGA.net)

"Сложно представить Авакова, что он скажет Юле: давай выкурим трубку мира и все будет по-прежнему", – говорит собеседник LIGA.net в НФ. В то же время, он подтверждает, что общение Авакова с Тимошенко есть. Оно похоже на ритуальное, существующее между политиками для обмена мнениями.



"Никто не знает, о чем они говорят, но все угадывают", – говорит он.

Второй номер избирательного списка и член политсовета партии депутат Татьяна Черновол косвенно подтверждает LIGA.net разные мнения во фракции о дальнейшей судьбе Народного Фронта.

По ее словам, на президентские выборы мог бы пойти Турчинов: "У него сильный образ защитника. Сейчас это нужно стране, но пока еще ничего не ясно. Все в раздумьях".



Группа Парубия самая скромная по финансам. Им сложнее найти союзников из-за небольшого электорального потенциала. Хорошую репутация депутатов группы относительно других групп мало кому можно "продать".



С другой стороны, у спикера есть план союза с Гройсманом. Но пока глава Кабмина отложил идею создания своей политсилы. Когда он к ней вернется, то наберет людей с финансовыми или электоральными бонусами.



Во что превратиться НФ в следующей Раде



Реалистичный сценарий – это превращение Народного фронта в следующем созыве в небольшую группу депутатов-мажоритарщиков, при условии если следующий президент не убедит Раду проголосовать за избирательный кодекс, убирающий мажоритирку.

Шансы купить место в списке любой политсилы у денежных мешков будут ограниченными.

"В будущий парламент зайдут около 10 партий по 20-30 мандатов. Для продажи останется всего несколько мест. Сколько брать за них? 50 млн? Никто не купит такой мандат", – размышляет один из депутатов Блока Петра Порошенко в разговоре с LIGA.net.

Депутаты-фронтовики не боятся уменьшиться в размере и находят в этом позитив: "Посмотрите на Ляшко. У него полнота власти. Его коррупционные хотелки проходят. Он король положения. Коалиция обращается к нему, когда ей не хватает 10-12 голосов. Вот это и есть власть, а большая фракция - это ответственность", – сказал депутат.



В Народном фронте пытаются себя подбадривать. "Нельзя сесть играть в карты и при первой плохой раздаче вставать со стола. Встанешь - уже не игрок", – подчеркивает депутат Сергей Фаермарк.



Гайдай предостерегает Народный фронт. Политсила наметывает игру на шахматной доске, которая перевернется сразу же после выборов президента. "При следующем гаранте фронтовики потеряют все влияние и не смогут воспользоваться админресурсом", - говорит он.

Будущее Народного фронта во многом зависит от того, какой выбор сделают Яценюк, Турчинов, Аваков и Парубий. Сохранят ли они единую команду или каждый пойдет своим политическим путем.