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29.05.2018, 10:15
Застывшая декоммунизация. Какие символы СССР остались в Киеве

Три года назад, в апреле 2015-го, в Украине вступил в силу закон об осуждении коммунистического и тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики. С тех пор по всей стране местные власти, а иногда и вандалы, снесли сотни памятников Ленину и другим деятелям советского режима. Однако символика СССР – герб, звезда, серп с молотом - и монументы в честь советских военачальников по-прежнему встречаются, иногда – в самых неожиданных местах, в том числе – в столице.

 LIGA.net проинспектировала центральные районы столицы на предмет остатков коммунистической символики.

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Символика на памятнике городу-герою Киеву (площадь Победы)

Фото: LIGA.net

 

На обелиске городу-герою Киеву, установленному на площади Победы в 1982 году, до сих пор остаются звезды и изображение Ленина.

 

Фото: LIGA.net

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Теги: декоммунизация, коммунистическая символика, ссср, киев, символы
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