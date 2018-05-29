Застывшая декоммунизация. Какие символы СССР остались в Киеве

Три года назад, в апреле 2015-го, в Украине вступил в силу закон об осуждении коммунистического и тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики. С тех пор по всей стране местные власти, а иногда и вандалы, снесли сотни памятников Ленину и другим деятелям советского режима. Однако символика СССР – герб, звезда, серп с молотом - и монументы в честь советских военачальников по-прежнему встречаются, иногда – в самых неожиданных местах, в том числе – в столице.

LIGA.net проинспектировала центральные районы столицы на предмет остатков коммунистической символики.