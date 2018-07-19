Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады

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Денежные итоги восьмой сессии Верховной Рады

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В конце прошлой недели спикер парламента Андрей Парубий закрыл парламентскую сессию Верховной Рады до сентября. LIGA.net подвела итоги работы парламента, подсчитав затраты на законодательную деятельность в соотношении с выделенным бюджетом. В этом году – 1,64 млрд грн, что на полмиллиарда гривень больше, чем в прошлом году.

Количество принятых законов и постановлений составило за сессию – 203. Исходя из бюджета, себестоимость одного решения Рады - 4,1 млн грн. Эта сумма отражает общую цифру расходов на все подразделения парламента.

Согласно этой логике подсчитаны затраты на сессию на одного депутата – 2 млн грн, включая стоимость их работы в 15 тыс грн / один день.

Для наглядности LIGA.net предлагает сравнить, что можно было купить за эту же сумму.

Кроме того, мы подсчитали, сколько денег расходуется впустую только на пятерых топ-прогульщиков Рады этой сессии – это Евгений Бакулин, Сергей Клюев, Вячеслав Константиновский, Александр Онищенко, Дмитрий Ярош.

Место пребывания Онищенко, Бакулина и Клюева не установлено. К ним есть вопросы у правоохранительных органов. По неофициальным данным они находятся в бегах. С юридической стороны, они по-прежнему избранные депутаты с действующими мандатами.

Константиновский написал заявление на сложение полномочий нардепа, но парламент ее не утвердил. Его мандат также в силе. Непоявление Яроша остается без объяснений.