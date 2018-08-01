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01.08.2018, 11:40

До "часа икс": когда "братские народы" покинут империю

До "часа икс": когда "братские народы" покинут империю
советник главы Меджлиса крымскотатарского народа

"Сателлиты империи" - это всегда временное состояние. Зависимость от сильного соседа может быть вынужденной, но рано или поздно она заканчивается

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Поздней весной 2014-го на Майдане в Киеве я встретился с Гейдаром Джемалем, отцом убитого вчера Орхана Джемаля. Если кто не знает о них - загуглите. Отец и сын Джемали в среде русскоязычных мусульман были лидерами мнений, осмыслявшими для миллионов мусульман происходящие в мире и регионе события.

Встречи со мной Джемаль искал сам. Такая инициатива весной 2014-го меня несколько озадачила: аннексия Крыма разворачивалась стахановскими темпами, а Украинское государство уже несло тяжелые потери на Донбассе. На этом фоне мое недоверие к Гейдару вызывали его вполне лояльное отношение к Путину и его широко известная дружба с Максимом Шевченко, "троянским конем" Кремля в среде кавказских и поволжских мусульман. Также Джемаль - азербайджанец, а значит - шиит, а значит - надо перепроверять степень фанатизма, так как собеседника может заносить в некоторых темах.

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Разговор я начал с прямых вопросов о цели встречи, о его оценке действий Путина в Крыму, о его дружбе с Шевченко и его религиозной самоидентификации. К моему удивлению, Джемаль без обиняков сказал, что болеет за крымских татар и желает им успеха в борьбе против оккупантов, что у азербайджанцев, крымцев, как и у многих других народов, общая цель - снести империю. Джемаль при этом рассказывал о своей боли - о Карабахе. Мы много говорили о необходимости объединения тюрков, мусульман в единой работе против общего врага.

По его собственному определению, он не был шиитом - скорее, склонялся к исламу в своем понимании, основанном на первоисточниках.

Целью встречи для Гейдара было узнать, насколько крымские татары и остававшиеся в Крыму военные части были готовы оказывать вооруженное сопротивление оккупации в Крыму, это могло бы спровоцировать эффект "домино" - восстания против присутствия "старшего брата" в целом ряде регионов.

Тогда на встрече Гейдар не услышал того, на что, судя по всему, рассчитывал. Я сообщил ему очевидную для жителей Крыма, но удивительную для сторонних наблюдателей новость - у крымских татар не было ни оружия, ни массвого умения с ним управляться, чтобы оказать вооруженное сопротивление оккупантам, оставшись один на один с его регулярными войсками. Военные и правоохранители на тот момент либо изменили присяге, либо выехали на материк.

В тот день я впервые сформулировал ясное понимание того, что народы в России и вокруг нее не принимают, но лишь терпят сложившиеся обстоятельства. И они, эти народы, пребывают в ожидании "часа икс", когда риск будет оправдан перспективами открывающихся возможностей свободной жизни. А до тех пор они будут мимикрировать, рассказывать о величии России, о незыблемости исторических связей, но при этом "держать дулю в кармане". В 2014-м году этим народам показалось, что именно украинцы и крымские татары приблизят этот "час икс"... Иншаллах, все еще впереди.

После той встречи мы больше не виделись. Гейдар умер полтора года назад. А вчера убили его сына Орхана, продолжавшего дело отца. Пусть Всевышний упокоит души обоих.

Я раньше не говорил публично об этой встрече. А сейчас в живых не осталось никого, кого подобная публикация могла бы смутить.

(Источник)

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Теги: аннексия Крыма, оккупация Крыма Россией, крымские татары, независимость, российский империализм, освободительное движение
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