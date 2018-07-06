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06.07.2018, 08:00

Распустились. Почему парламент обошелся без фракции Порошенко

Распустились. Почему парламент обошелся без фракции Порошенко
журналист LIGA.net

Верховная Рада показала, что способна принимать решения без фракции БПП. Убережет ли это ее от роспуска?

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Фракции Самопомощи, Батькивщины, Оппоблока, Радикальной партии, группы Воли Народа, Видродження и внефракционные Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект по обеспечению опубликования законов Украины и других актов (№6518) - без голосов БПП и вопреки ее обструкции.

Фракция президента отказалась голосовать за любое решение Рады (кроме изменений в закон про Антикоррупционный суд) до тех пор, пока спикер Андрей Парубий не вернется к рассмотрению переизбрания членов Центральной избирательной комиссии.

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В ультиматуме президентской фракции парламентарии увидели не желание переизбрать ЦИК, а намерение запустить механизм роспуска парламента. Это один из наиболее чувствительных моментов для Народного фронта. Мнение фракции также поддержали другие члены парламента.

Поэтому для нардепов не имело значения содержание законопроекта, за который они собрались голосовать. Им было важно показать президенту, что они в состоянии принять любой законопроект без его депутатов. “Если этот законопроект и принимать в первом чтении то, только для того, чтобы продемонстрировать, что украинский парламент работоспособен”, – сказала Виктория Сюмар из НФ.

Руководитель Самопомощи Олег Березюк отметил, что демарш БПП был предпринят намеренно, чтобы спровоцировать парламентский кризис и распустить Верховную Раду. “Мы свидетели, когда искусственно разворачивается парламентский кризис. Есть все возможности проголосовать за ЦИК. Но что делает БПП? Выходит из зала, шантажируя парламент и страну, и не приходит на согласительный совет, где сидят руководители фракций и ищут консенсусное решение”, – заявил политик.

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Главным драйвером процесса выступил Народный фронт. Часть депутатов из НФ панически бояться утверждения нового ЦИК, так как им кажется, что это откроет дорогу к досрочным выборам.

Интересы НФ на этот раз совпали с интересами Батькивщины, Самопомощи и Оппозиционного Блока, которые посчитали, что голосования по кандидатурам членов ЦИК от президента нужно перенести для достижения более пропорционального представительства всех фракций.

Но еще во вторник в БПП журналисту LIGA.net говорили, что договорились с Батькивщиной и Самопомощью о поддержке голосами членов в ЦИК в обмен голосование за двух представителей этих партий. Но, видимо, желание утереть нос президенту и его фракции показалось им гораздо лучшим выбором. Близкий к Арсению Яценюку Андрей Иванчук за какой-то час обошел всех глав фракций и групп в зале, предложив такой вариант. И вариант сработал. После результативного голосования зал зааплодировал сам себе.

"Если бы этого голосования не было, президент мог бы начать отсчет 30 дней и затем распустить парламент. Но голосование 240 голосами в парламенте свидетельствует, что Рада работоспособна и по закону нет никаких оснований говорить о его роспуске", – сказал депутат Леонид Емец из Народного фронта.

Депутаты групп и фракций остались довольны голосованием и поздравляли друг друга в кулуарах. За 4 года этого созыва парламента чуть ли не впервые можно было увидеть дружелюбных друг к другу представителей Оппоблока и Батькивщины.

– Поздравляю вас с новой коалицией вместе с регионалами!, – кричит депутату Емцу депутат от БПП Ольга Червакова.

– С возвращением парламентаризма! – отвечает ей коллега.

– А, вы ушли с регионалом, – замечает кто-то из журналистов удаляющейся по коридору Черваковой под ручку с Юрием Павленко.

Вместе со всем парламентом проголосовали 10 представителей Блока Петра Порошенко: Александр Ливик, Давид Макарьян, Геннадий Ткачук, Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Наталия Новак, Вадим Кривохатько, Андрей Антонищак, Олег Барна, Светлана Залищук.

Но одно голосование - еще не причина радоваться сохранению парламента от роспуска. У БПП есть более сильный козырь, чем право президента распускать Раду после 30 дней отсутствия результативной работы. Если Банковой покажется, что перевыборы - это единственный шанс сохранить власть, то для запуска этого плана БПП достаточно просто заявить о выходе из коалиции.

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Теги: верховная рада, парламент, голосование в Раде
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