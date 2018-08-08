И не говорите, что вас не предупреждали

Этот материал Ф. Стивена Лараби был опубликован в начале сентября 2008 года, по горячим следам после российского вторжения в Грузию. В те времена его автора сочли излишне склонным к мрачным прогнозам. Однако именно его прогноз оказался максимально точен. Мы считаем важным воспроизвести текст Лараби целиком.



Российское вторжение в Грузию окатило холодной волной весь Запад и постсоветское пространство, в особенности Украину. Ведь следующий кризис может разразиться имеено в Украине.

Курс Грузии, все больше склоняющийся в сторону Запада, включающий более тесные связи с НАТО, доставлял неприятности Москве. Однако Грузия не представляла серьезной угрозы безопасности России. Армия Грузии, небольшая и плохо вооруженная, не идет ни в какое сравнение с армией России, что было ярко продемонстрировано в этом месяце.

Однако интеграция Украины в НАТО может иметь более значительные стратегические последствия, убивая остаточные надежды России сформировать "Славянский союз", состоящий из России, Беларуси и Украины – мечта, которая все еще живет в сердцах многих россиян. Также это может привести к важным последствиям для оборонной промышленности России, а именно противовоздушной обороне и производству ракет.

Вкратце, действительный источник беспокойства и стратегических опасений Москвы заключается в последующей политической и военной ориентации Украины. Грузия во многом была отвлекающим маневром.

У России есть ряд средств для давления на Украину без использования военной силы. Одно из них – это энергоносители. Украина в значительной степени зависит от российских энергоносителей, в особенности от газа.

Россия использовала вопрос поставок газа в качестве инструмента внешней политики. На сегодняшний день Украина платит 179 долларов США за 1000 кубических метров российского газа, что в три раза превышает уровень цен 2004 года. Кроме того, есть сообщения о том, что Москва рассматривает вопрос о дальнейшем удвоении цен. Долговременная стратегия России заключается в попытке установить контроль над украинскими трубопроводами, переводя их в совместные предприятия, как это было сделано в Беларуси, таким образом получая возможность контролировать как поставку, так и распределение газа в Украине.

Черноморский флот – это еще один потенциальный источник напряжения. По договору 1997 года Украина гарантировала России право базирования флота в Севастополе в Крыму до 2017 года. Украина оказывает давление на Россию начать переговоры по выводу флота. Однако Россия затягивает обсуждение вопроса, предполагая, что Москва может рассматривать возможность использовать присутствие флота, как средства давления на Украину.

Сам Крым представляет третью потенциальную точку воспламенения. Крым – это единственный регион в Украине, в котором этнические русские составляют подавляющее большинство населения (58 процентов). Хрущев передал полуостров Украине в 1954 году в качестве подарка на празднование 300-летия объединения Украины и России. В то время жест во многом был символичным, так как Украина входила в состав Советского Союза, и немногие могли себе представить независимую Украину.

Сепаратистские настроения в Крыму появились сразу же после распада Советского Союза. Они затихли после 1995 года, во многом благодаря тому, что русские сепаратисты были разделены и Россия под сепаратистским давлением в Чечне не проявила явного намерения их поддержать.

Тем не менее, сепаратистские настроения в Крыму, хоть и в меньшей степени, продолжают существовать. Учитывая исторические связи Крыма с Россией и этническое большинство россиян, многие украинские чиновники опасаются, что Россия может попытаться разжечь сепаратистское движение в Крыму для дополнительного давления на Украину с целью ограничения ее привязанности к Западу.

В этом отношении тактика Москвы в Абхазии и Южной Осетии вызывает опасения. Россия способствовала развитию сепаратистского движения в обоих регионах, чтобы затем использовать напряжение сепаратистских настроений для оправдания отправки «российских миротворцев» в эти регионы. Кроме того, она предоставила российское гражданство абхазам и южноосетинам, впоследствии оправдав свое недавнее вторжение в Грузию необходимостью защиты российских граждан.

Западные союзники имеют сильный стратегический интерес в поддержании демократии в Украине и украинскую евро-атлантическую интеграцию. Однако по этому пути нужно идти с большой осмотрительностью и осторожностью.

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Как показал грузинский кризис, в регионе, где у России есть сильный стратегический интерес и преимущество в военной силе, возможности влияния на его развитие ограничены. Таким образом, Европа и США должны быть очень осторожны в своих действиях по изменению расстановки сил, которые они не хотят или не способны довести до конца.

Это не означает, что необходимо предоставить право вето Москве в вопросах военной ориентации Украины или что Украина никогда не может стать членом НАТО. Дверь для Украины для вступления в НАТО должна оставаться открытой.

Однако ввиду того, что Россия не торопится вывести все свои войска из Грузии, сегодня не то время, чтобы наращивать усилия по принятию Украины в альянс. Пинание злого медведя – это не мудрая политика. Можете спросить у Михаила Саакашвили.

3 сентября 2008 года