Как "Маски-шоу-стоп" элегантно превращаются в "Бизнес-стоп"

Не прошло и года с тех пор, как под бурные овации бизнес-общественности страны, изнуренной бесконечными выпадами со стороны силовиков, был презентован закон № 2213-VIII об обязательной видеофиксации при проведении обысков. Он был явлен трудящемуся люду, исстрадавшемуся от произвола силовиков, как утешение всем печалям и как панацея от всех всевозможных невзгод на веки вечные, как защита имущества предприятий, их доброго имени, имиджа и деловой репутации.

Тогда ещё помнили бравый рапорт об аресте счетов аж двадцати четырёх IT-компаний. Соответствующее ходатайство следователя удовлетворил судья Приднепровского районного суда Черкасс. Список тех компаний был широко растиражирован, как и сама новость. Правда, три компании из списка тут же - и успешно - оспорили арест счетов как незаконный, и их счета были разблокированы. Остальные, видимо, сделали то же самое в следующие несколько дней. Объявленные следователем подозрения касались и вывода капитала, и "грязных денег", и, конечно же, уклонения от уплаты налогов. Чем закончилось то громкое шельмование предприятий публике пока неведомо. Скорее всего, мы никогда не узнаем ни о результатах того ареста счетов, ни о судьбе выдвинутых подозрений-обвинений. Но зато можно не сомневаться, что упомянутые компании ещё долго будут ощущать на своём имидже и деловой репутации негативные последствия от тогдашних голословных обвинений.

Упомянутый выше закон воспринимался как долгожданная действенная защита законопослушных предпринимателей, дорожащих своим имиджем и деловой репутацией, от произвола и нобоснованных действий силовиков. Этот закон даже получил неофициальное название "Маски-шоу стоп!".

Но что-то снова пошло не так. Не прошло и нескольких месяцев, как бизнес-общественность снова вздрогнула – всё информационное пространство облетела и заполнила собой весть о тотальном налёте прокуратуры на "Нову Пошту". В духе устоявшихся традиций, "Нову Пошту" со всеми сопряжёнными структурами обвинили в том, что эти предприятия якобы с участием неустановленных должностных лиц органов ДФС Украины и с целью получения неправомерной выгоды для указанного предприятия совершили прикрытие его незаконных финансовых услуг, что привело к непоступлению в бюджеты средств в виде обязательных налоговых сборов и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам. Ни много ни мало. Однако, точно так же, как и в предыдущем примере, результаты вторжения силовиков в охраняемые законом права и свободы предпринимателей оказались за кадром. По той же традиционной причине – результатов не было. Причём это "не было" касается в равной степени как результатов налёта силовиков, так и результативной охраны законом прав и свобод осуществления предпринимательской деятельности. А вот последствия для имиджа и репутации предприятия "Нова Пошта", да и всей бизнес-среды в Украине, наоборот, были.

Маленькая безнаказанность за нарушение закона приводит к большой безответственности.

С регулярностью, достойной лучшего применения, очередной мишенью для налётов неутомимых борцов с предпринимательством в Украине становятся уже международные компании и компании с иностранным капиталом, такие как "Хуавей Украина", "Самсунг Электроникс Украина", "Киевстар" и та же многострадальная "Нова пошта". Маленькая безнаказанность приводит к большой безответственности. Под горячую и скорую на расправу руку силовиков попали и другие предприятия, среди которых даже такие мэтры, дорожащие своим имиджем и деловой репутацией, как "Тойота – Украина", "Хускварна Украина", "Альянс Холдинг", "ФМС Украина", "Дебтекс Украина", "Миле", "Дикергофф Цемент Украина", "Адидас-Украина", "ТП Вижн Украина". Полный список пострадавших бизнес-тяжеловесов украинской экономики составляет добрых два десятка наименований и включает как предприятия, так и обслуживающие их банки.

По этой особенности можно сказать, что силовики поменяли тактику – от секторальных санкций (например, предприятия IT-индустрии) они перешли к ковровым бомбардировкам с полной зачисткой бизнес-территории, к тактике выжженной земли.

При этом "пусковой механизм" остался тот же – следователь прокуратуры обращается с ходатайством об аресте счетов и проведении обысков на основании неподтверждённых подозрений к следственному судье Днепровского районного суда г. Киева, который с лёгкостью неимоверной удовлетворяет это ходатайство. Причём следственного судью не смутило то обстоятельство, что сам следователь не прибыл в судебное заседание, чтобы обосновать свои подозрения и ответить на вопросы суда. А представителей предприятий не приглашали и вовсе, исходя из тех резонов, что они могут уничтожить важную изобличающую их документацию. Но при этом их списочно и опять же с лёгкостью неимоверной заподозрили-обвинили в том, что неустановленными лицами был внедрён противоправный механизм незаконного выведение денежных средств за рубеж и уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей. Указана и сумма уклонения – 1,5 млрд гривен в период 2014-2018 годов.

В итоге по одному полуанонимному ходатайству следователя несколько десятков предприятий с позитивным имиджем и деловой репутацией в одночасье оказались заподозрены в незаконном сговоре с неустановленными лицами с преступным умыслом. После таких подозрений, распубликованных в крупнейших СМИ, на имидже и деловой репутации этих предприятий можно спокойно ставить жирный крест, а их департаменты маркетинга и связей с общественностью можно расформировывать. Потому что имидж и деловая репутация этих предприятий усилиями правоохранителей и суда стали равны нулю, если не отрицательной величиной.

Сейчас законодатели пытаются сохранить государству лицо и предлагают бизнесу опять сыграть с ним в напёрстки. Речь идёт о согласовании с предпринимателями проекта закона "Маски-шоу стоп 2". В добавление к "революционным" гарантиям защиты бизнеса во время обысков в виде обязательной видеофиксации предлагается очередное нововведение – право в означенных случаях бить челом перед следователем и просить его закрыть открытое им же уголовное производство. А в случае отказа следователя можно будет даже обжаловать этот отказ у следственного судьи.

Но предприниматели привычно не верят в гарантии без гарантий. Одних только деклараций о запретах и недопущениях нарушений уже недостаточно. Предприниматели хотят гарантий реальных. Такими могут быть только личная ответственность чиновников за их противоправные действия. При этом ответственность реальная – в виде компенсации причинённого вреда.

Владимир Цыбульский, председатель Федерации Работодателей Украины, приводит пример, когда следователь возбуждает уголовное дело и через суд на две недели арестовывает счета крупного агрохолдинга. Потом выясняется, что никаких нарушений нет, и дело закрывается. Но за это время предприятие несёт материальные убытки на сумму около 90 млн долларов США, а никто из правоохранителей за свои признанные необоснованными действия не несет ответственности. И это речь идёт только о прямых материальных убытках, но страдают также налаженные бизнес-процессы, наносится вред имиджу и деловой репутации. От предприятия, отмеченного "чёрной меткой" силовиков, будут стараться держаться подальше даже традиционные партнёры, не говоря уже о потенциальных партнёрах или зарубежных инвесторах.

Неэффективность закона "Маски-шоу стоп 1" отмечает и заместитель Министра юстиции Елена Сукманова. По её признанию и к вящему сожалению, следственные судьи не особо вникают в суть представляемых органами следствия ходатайств, и принимают определения даже при отсутствии авторов ходатайств, которым, очевидно, нечего сказать суду в поддержку своих подозрений, указанных в ходатайствах. В такой ситуации предоставление права предприятиям оспорить у следственного судьи решение следователя выглядит явно недостаточной гарантией.

И вопрос не только в неэффективности этого способа защиты. Корень вопроса в том, что нанесший ущерб компании так и остаётся безликим нечто, а не конкретным должностным лицом с именем и фамилией. До тех пор, пока следователь не ответит за необоснованность своих ходатайств, до тех пор, пока судья не ответит за необоснованность своих решений, и пока вместе они не ответят за причинённый их действиями материальный ущерб и вред имиджу и деловой репутации предприятия, до тех пор законодатели будут плодить законы "Маски-шоу стоп" - в версиях 2, 3 и с последующими апгрейдами.

В этой связи вспоминается давняя интермедия известного сатирика:

- Ваше предприятие губит водоём, штраф сто тысяч!

- Ха-ха! Хоть двести – не из моего же кармана!