Как уволить Холодницкого: строго по закону

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Вчера в СМИ появились выдержки из выводов члена квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) по вопросу о наказании Назара Холодницкого. Главный мотив - виноват, но уволить не можем.

Выдержки проливают свет на юридическое обоснование, использованное членом КДКП, однако одновременно свидетельствуют об откровенной манипуляции законом.

Член КДКП, с одной стороны, признает грубые нарушения со стороны Холодницкого и наличие оснований для его увольнения, однако предлагает ограничиться лишь выговором, обосновывая это собственным манипулятивным толкованием Закона Украины «О прокуратуре».

Главным мотивом для такого вывода члена КДКП является следующая норма Закона Украины «О прокуратуре»:

Статья 41. Порядок увольнения прокурора с административной должности и прекращения его полномочий на этой должности <...>

Освобождение от административной должности, предусмотренной пунктами 1-3 части третьей статьи 39 настоящего Закона, осуществляется Генеральным прокурором, а с административной должности, предусмотренной пунктами 4 или 5 части третьей статьи 39 настоящего Закона, - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Освобождение от этих административных должностей осуществляется по рекомендации Совета прокуроров Украины и исключительно по основаниям, предусмотренным частью первой статьи 51 настоящего Закона.

Ссылаясь на слово «исключительно» и на ч. 1 ст. 51 (где действительно отсутствуют такие основания для увольнения) член КДКП приходит к совершенно ошибочному выводу, фактически обеспечивая Хододницкому полный иммунитет от увольнения. Определенный иммунитет действительно есть, однако он не мешает комиссии фактически освободить Холодницкого от должности именно в этом случае.

Почему вывод ошибочен. Потому что читая закон таким образом, докладчик полностью игнорирует другие его нормы, указывающие на то, что КДКП не только может, но и должна рекомендовать увольнение Холодницкого.

В частности, часть вторая той же 51 статьи устанавливает случаи прекращения полномочий прокурора на административной должности.

2. Полномочия прокурора на административной должности прекращаются в случае:

1) истечения срока пребывания на административной должности;

2) освобождение от должности прокурора или прекращении полномочий в должности прокурора.

То есть закон четко разделяет основания для увольнения прокурора с административной должности и освобождение от должности в органах прокуратуры в связи с прекращением полномочий прокурора. Это разные процедуры, основания и порядок.

Ключевая манипуляция члена КДКП заключается именно в смешивании различных понятий и фактически различных видов освобождения, предусмотренных в Законе «О прокуратуре».

В частности, та же статья 51 в части 3 определяет основания прекращения полномочий любого прокурора.

3. Полномочия прокурора прекращаются в связи с:

1) достижением шестидесяти пяти лет;

2) смертью;

3) признанием его безвестно отсутствующим или объявлением умершим;

4) решением квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора.

Что же такое "невозможность дальнейшего пребывания лица в должности прокурора" и как такое решение принимается? Ответ на этот вопрос в части 4 статьи 49.

4. По результатам дисциплинарного производства квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров может принять решение о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора (кроме Генерального прокурора) в случае:

1) если дисциплинарный проступок, совершенный прокурором, имеет характер грубого нарушения;

2) если прокурор совершившего дисциплинарный проступок, находясь в статусе прокурора, привлекался к дисциплинарной ответственности.

Единственное, что не регулирует закон, то это понятие "грубого нарушения", оставляя его оценку на усмотрение принимающих решение. Однако обнародованные выдержки из заключения указывают на то, что член КДКП не сомневается, что нарушения со стороны Холодницкого являются грубыми - как с точки зрения юридического анализа их последствий, так и с точки зрения обычного здравого смысла.

Здесь следует понимать, что процедура привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности является отдельной процедурой - отличной от процедуры увольнения, например, в связи с утратой гражданства или вступлением в законную силу приговора суда в отношении прокурора.

Например, в части 6 ст. 49 Закона Украины «О прокуратуре» указано, что в случае если КДКП по результатам дисциплинарного производства в отношении прокурора, занимающего административную должность, установила ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, Комиссия инициирует перед Советом прокуроров Украины рассмотрение вопроса о внесении рекомендации об увольнении прокурора с административной должности. Следовательно, такой вид дисциплинарного взыскания, как увольнение с административной должности, применяется именно за ненадлежащее исполнение прокурором должностных обязанностей именно на такой должности. И от такого освобождения Холодницкий имеет условный иммунитет.

Одновременно, что если дисциплинарный проступок, совершенный прокурором, имеет характер грубого нарушения, то по результатам дисциплинарного производства КДКП может принять решение о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора, что согласно требованиям п. 4 ч. 3 ст. 51 Закона является основанием для прекращения его полномочий.

Аналогично пункт 5 части 1 статьи 77 Закона Украины «О прокуратуре» (статья, определяющая полномочия КДКП) определяет, что КДКП

5) по результатам дисциплинарного производства и при наличии оснований, предусмотренных настоящим Законом, принимает решение о наложении на прокурора Генеральной прокуратуры Украины, региональной и местной прокуратуры дисциплинарного взыскания (например, увольнение, выговор) или решение о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора.

Так как в заключении черным по белому написано о грубом характере нарушений со стороны Ходлодницького, имеются все предусмотренные законом основания для принятия Комиссией решения именно о невозможности пребывания Холодницкого в должности прокурора, что в соответствии с ч. 3 ст. 51 Закона Украины «О прокуратуре» влечет за собой прекращение его полномочий как прокурора.

Использованная членом КДКП аргументация является ни чем иным, как попыткой дать возможность власти оставить при деле "своего спецпрокурора" и самим выйти сухими из воды, ведь не признать нарушения со стороны Холодницкого грубыми или не принять во внимание самые очевидные из вимеющихся доказательств было бы просто невозможно - поэтому ситуацию и решили "разрулить" юридическими манипуляциями со статусом спецпрокурора.