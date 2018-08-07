Контрабандный популизм

Юлия Тимошенко говорит, что сейчас контрабанда есть, а при Юле ее не было. Потому что Юля сказала "Контрабанда-Стоп".

Где-то умерли со смеху двадцать таможенников. Хорошо еще, что Юля не сказала, что при ней и НДС возвращали честно, даже без автоматической системы и единого реестра. Иначе от смеха бы умерло множество налоговиков и один Хомутынник.

Никогда никакие акции одноразового свойства не приносили результатов. Нельзя сказать "Контрабанда-Стоп" и ждать, что контрабанда остановится. Юля любит говорить такие вещи, будто одним взмахом пера типа решается проблема. Нет, по телевизору могут это показать, что проблема решилась. Но она же ни фига не решается. Может разве что бензин пропасть, пока Юля борется за его низкую цену. Или хлеб. Но проблема - не решается.

Контрабанда – проблема системная. И ее можно решить только системными решениями. Которые будут в основном затрагивать не приграничную зону, а всю страну. Потому что в рамках "мы воруем и видим, что вы воруете, но никто никому не мешает" в стране сложился целый слой людей, которые выигрывают от такой ситуации. Бенефициары неправильно работающей системы. Эти люди всегда найдут аргументы, почему платить налоги – это плохо. И что из бюджета воруют. И так далее. Но факт в том, что неверно работающая система не только забирает миллиарды долларов из бюджета, но и не дает нормально работать честным бизнесменам, которым очень трудно конкурировать с теми, кто не платит налоги. И это, кстати, к вопросу о настоящей защите отечественного производителя.

Сейчас вы можете пригнать на таможню полк спецназа СБУ или полиции. Произнести заклинания "Ахалай-махалай, коррупция ай-ай-ай", трижды прокричать ей "стоп". Но она не остановится, пока не будет системных решений. Пока вы можете растормаживать по цене, которую согласовываете с таможенником (его детям тоже нужен "ролс-ройс"!) или продавать без чеков через тысячи ФОПов, ничего не изменится.

Это и называется популизм. Он может быть и в борьбе с контрабандой. И его исповедуют абсолютно все украинские власти. Простое решение сложной проблемы, которое не работает, но красиво выглядит в телевизоре.

Для Украины нет простых решений, которые сразу сделают всем хорошо и никому не сделают плохо. Или сделают плохо только коррупционеру. Коррупционер у нас очень часто самый большой друг бизнеса. Который делает выбор, сознательный выбор, работать по схемам. И надо сказать, что да, уповать на совесть глупо, и во всем мире бизнес принимал бы такие решения, если бы ему позволяли. Никто и нигде не любит платить налоги. И платят их только потому, что по другому нельзя. А у нас если вы делаете плохо коррупционеру, то станет нехорошо еще и тысячам людей, которые пользуются его схемами. Которые стали бенефициарами неверно работающей системы. И которых непременно придется обидеть, чтобы заставить систему работать правильно. А это уже называется сложное решение.

А популисты сложных решений не предлагают, поэтому предложения популистов и доводят страну до цугундера. Того самого настоящего Зубожіння. Под аплодисменты всех, кому нравится, когда в телевизоре кто-то говорит "контрабанда-стоп", а потом на камеру устраивает разнос толстым дядькам. Это можно сделать сколько угодно раз. И поставить галочку.

Но контрабанду это не остановит. И никогда не останавливало.

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