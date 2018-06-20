Льготы и спецпенсию воинам-афганцам? Нет, нельзя

На этой неделе под Верховной Радой опять требовали денег. Среди других митинговавших были и так называемые «воины-афганцы». Люди, которые к несчастью для себя были призваны советской властью в армию и отправлены на захватническую войну.

Сейчас – через десятилетия после вывода советских войск из Афганистана – характер этой войны абсолютно ясен любому непредвзятому наблюдателю. В этой войне не было вообще ничего справедливого и разумного. И она принесла афганскому обществу такую катастрофу, от которой страна не оправилась до сих пор.

Правда в том, что советское вмешательство прервало долгий период мира в Афганистане (ну, долгий – по меркам этой страны). И предопределило тот факт, что и сейчас там воюют. Пусть и до начала советских игр с Афганистаном тамошнюю жизнь нельзя было назвать стабильной, но всё-таки это была мирная жизнь. К 1978 году из-за попыток распространить и на Афганистан советские порядки в этой стране сложились фактически военные обстоятельства. В 1979 году началось прямое советское вторжение, переросшее в масштабную войну на всей территории Афганистана. Затем на фоне ухода советских войск и падения просоветского режима началась не менее масштабная гражданская война. Со временем в ней стал побеждать «Талибан» – кстати, выросший из сопротивления советскому вторжению – и на большей части территории установил террористический исламский режим. Уже в эти условия постоянной войны и повседневности террора в 2001 году пришли американцы. Которым до сих пор не удалось вернуть страну к состоянию, хотя бы приблизительно похожему на мирное до 1978-1979 годов.

Страшно сказать – за десять лет советского военного вторжения погибли или были серьёзно ранены около миллиона только мирных жителей Афганистана. Точных цифр нет до сих пор, это очень сдержанная оценка, с которой соглашается большинство исследователей. Ещё миллионы стали беженцами. Ещё, как минимум, несколько сотен тысяч афганцев были убиты или пострадали, участвуя в боевых действиях.

Понимаете? Вот миллион убитых мирных жителей. Какого чёрта? За что? Ради чего? Это произошло только потому, что в советском Политбюро не хотели «потерять» Афганистан. Москве это было важно для сохранения социалистической империи. Вождям казалось, что Афганистан может переметнуться к американцам так же, как это сделал Египет. Чтобы сохранить контроль и неправильно оценив последствия, они решились на военное вмешательство.

И вот, конечно, жаль людей, которым пришлось уйти на войну, потому что в Кремле, как обычно, заседали сумасшедшие, но, простите, а причём тут Украина? Почему Украина с сегодняшних налогов и в сегодняшней ситуации должна сохранять какие-то привилегии для участников этой войны?

Акция протеста ветеранов-афганцев и силовых структур под Верховной Радой (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На эти вопросы могут быть предложены два ответа. Говорят, что, во-первых, Украина является правопреемницей Украинской советской социалистической республики, которая была частью СССР. А значит, якобы должна считать ветеранов войны против Афганистана и своими тоже. Во-вторых, говорят, что Украина должна просто позаботиться о своих гражданах и выполнить социальные обязательства по отношению к ним, несмотря на то, что воевали они в неукраинской войне ради неукраинских же интересов.

Оба эти ответа не выдерживают критики. Во-первых, нет нормативных актов, которые обязывали бы Украину через некую преемственность признавать своими советские локальные войны и вторжения. Хоть Финскую войну, хоть Афганскую. Хоть вторжение в Чехословакию, хоть боевые действия в Анголе. Это всё не то же самое, что, например, Вторая мировая война, которая затронула и территорию Украины и всё украинское общество. Ни у УССР, ни у сегодняшней Украины нет и не могло быть никаких интересов в том, чтобы покорить, например, Афганистан, и не надо было защищаться от него. Более того, нет никаких международных договоров, которые обязывали бы УССР – а значит, и сегодняшнюю Украину как правопреемницу – сохранять льготы, специальные пенсии, ветеранский почёт и другие привилегии для участников войны против Афганистана. Как, кстати, и против всех остальных стран, ставших жертвами попыток Москвы распространить и удержать социалистическую империю.

Если же говорить о том, чтобы «просто позаботиться об украинских гражданах», как это пытаются подать некоторые спонтанные защитники так называемых «воинов-афганцев», то следует помнить, что большинство украинских пенсионеров получают выплаты по достижению определённого возраста. И было бы справедливым, чтобы и участники локальных войн и вторжений Советского Союза были переведены в Украине на эту же систему – на общий пенсионный закон, общий порядок начисления пенсий. Убийство афганцев во время захватнической войны, начатой другим государством, не должно создавать вообще никаких привилегий в Украине, как раз от этого государства и освободившейся. Пусть для них, как и почти для всех остальных, тоже считают стаж и смотрят, что именно они сделали в Украине и для украинского общества, чтобы получать пенсию. Напомню, что в нашей стране действует солидарная пенсионная система, в которой все работающие граждане так или иначе создают ресурс для выплаты пенсий всем неработающим гражданам старшего возраста.

Впрочем, есть и ещё одна причина, почему значение советских локальных войн и вторжений стоило бы пересмотреть в сегодняшней Украине, а законы, которые всё ещё гарантируют какие-то привилегии участникам таких войн, – стоило бы отменить. Эта причина – начатая Россией против нас война. Это ровно такая же война, какую Москва вела против того же Афганистана. К счастью, масштаб меньше, формы другие, но характер войны – ровно тот же. Сейчас в Украине ситуация такая, что приходится отбивать атаки «боевиков-интернационалистов» на Донбассе и одновременно с этим чествовать привилегиями как ветеранов участников былых подобных же войн Москвы. Разве это правильно?

Да, можно говорить, что тогда было другое время и другая логика жизни. Да, советский человек не мог вот так просто взять и не участвовать в войне. Но сейчас-то уже всё понятно! Если кто-то стал оккупантом, пусть и невольно, то это и нужно так называть. Это не заслуживает почёта и не причина для привилегий. Поэтому было бы хорошо, чтобы и самим «воинам-афганцам» хватало не только ума, чтобы собираться под Верховной Радой и что-то требовать, но и совести, чтобы признать, что они принесли в чужую страну катастрофу и что Украина уж точно не должна им за это платить.