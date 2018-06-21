Луганские шапочки. Разговор с непредавшим

- А я из Луганска... - говорит он. - Уехал, когда все началось...

Сравнительно молодой, в гражданке, интеллигентные манеры, хорошая лексика, очень правильный русский язык при совершенно украинской фамилии. Нет той самой "заточки", что выдает с головой его коллег. Разве что цепкий взгляд - это чисто профессиональное, не скроешь.

- Вот, когда в СБУ луганском сидели неделями... Я же говорил: чего ждём? Давайте перекроем, ну, там воду, свет... Сами же выйдут! А мне начальство: ты что? Ты тут самый умный? Молчи! А потом, когда пошли митингующие с флагами, а за ними - чужие с автоматами... И предательство это... Когда сначала: "Русский мир не пройдет!“, а потом "да здравствует русский мир!“ - и это одни и те же люди... Я собрал семью - и всё, уехали. Я присягу давал народу Украины.

- Четыре года уже. И неизвестно когда закончится, - я пожимаю плечами. - Жаль...

- Мы ещё вернёмся, - в его голосе звучит уверенность. - Там без чужих воевать не будут. Когда наемники уйдут, местные, кто поддержал, быстро переметнутся обратно. Они - трусы...

- Шапочки поменяют... - подсказываю я.

- Да, - кивает он. - Шапочки поменяют...

В глазах моего собеседника мелькает мрачная тень, лицо на миг каменеет, а потом снова становится добродушным.

Он не поменял шапочку. И, судя по всему, не поменяет. И обязательно вернётся домой.

Они обязательно вернутся домой. Надеюсь, что скоро.

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