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06.06.2018, 13:55

Лукашенко, Путин, Евросоюз: внезапное пересечение интересов

Лукашенко, Путин, Евросоюз: внезапное пересечение интересов
Главный редактор сайта "Хартия-97" (Беларусь)

Если на Западе не хотят думать о правах человека, пусть задумаются хотя бы о своей безопасности

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С разрешения главного редактора сайта "Хартия-97" Натальи Радиной LIGA.net перепечатывает текст ее выступления на конференции "Беларусь-2018: голоса гражданского общества", которая прошла 5 июня в Европарламенте в Брюсселе.

Ситуация в Беларуси с правами человека остается тяжелой, а ситуация со свободой слова — критическая.

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24 января этого года власти Беларуси заблокировали крупнейший независимый новостной сайт "Хартия-97". Аудитория сайта на момент блокировки составляла 2,5 миллиона уникальных посетителей каждый месяц. За последние полгода у сайта "Хартии" было 4 миллиона уникальных посетителей — то есть, половина взрослого населения Беларуси. Более того, поскольку сайт борется с российской пропагандой, сегодня он заблокирован в России по решению Генеральной прокуратуры.

То есть, если до этого белорусские власти взяли под полный контроль телевидение и радио, а также закрыли большинство независимых газет, то с блокировкой сайта "Хартия-97" они решили уничтожить свободу слова в интернете.

Одновременно в Беларуси приняты в первом чтении поправки в закон о СМИ, которые усиливают цензуру в интернете, вводят обязательную регистрацию всех комментаторов на сайтах, а также подразумевают блокировку не только интернет-порталов, но и социальных сетей.

Одновременно сейчас в массовом порядке преследуются журналисты-фрилансеры, журналисты, которые работают на медиа, которые вещают из-за рубежа (например, телеканал "Белсат"), возбуждены уголовные дела против популярных видео-блогеров.

При этом в тюрьмах продолжают находиться политические заключенные, продолжаются аресты активистов оппозиции, которые выходят на мирные акции протеста. Против людей, которые решились на публичный протест, в том числе, используется карательная психиатрия. Под уголовным преследованием находятся профсоюзные лидеры Геннадий Федынич и Игорь Комлик, им грозит до 7-ми лет тюрьмы. Сотни активистов независимых профсоюзов по всей стране вызываются на допросы и запугиваются.

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Власти жёстко расправляются не только с оппозицией. Беларусь сегодня по сути превращается в фашистское государство. Лукашенко подписал новый декрет о так называемых тунеядцах, который полностью противоречит Конституции и Конвенции ООН и МОТ об упразднении принудительного труда. Согласно этому декрету безработные лишаются многих государственных льгот, а также могут быть направлены в так называемые лечебно-трудовые профилактории. Это наследие советского прошлого. Фактически это концлагеря, где люди живут в скотских условиях и их заставляют бесплатно работать.

Кроме того, согласно этому декрету данные белорусов о месте работы и заработной плате попадают в распоряжение государственных "органов": а значит, вполне возможно, криминальных структур, что в белорусской ситуации практически одно и то же.

На фоне всех этих чудовищных вещей, которые происходят в Беларуси, отношения Евросоюза с диктатурой Лукашенко становятся все более тесными. За последние три года пакет помощи Европейского союза Беларуси в рамках Европейского инструмента соседства был профинансирован более, чем на 100 миллионов евро. Более того, на днях Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини встретилась в Брюсселе с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и объявила о запуске кампании "Вместе с Гитлером... (простите, вместе с Лукашенко) изменяем жизнь к лучшему".

Более того, в ближайшее время, в июне, в Беларусь второй раз за полгода снова приезжает Еврокомиссар Йоханес Хан. И что самое поразительное, в страну, в которой блокируют независимые сайты, едет еврокомиссар по цифровой экономике и обществу. Это просто безграничный цинизм, потому что одновременно отказывают в помощи белорусским независимым медиа, гражданскому обществу и демократической оппозиции. Например, сайту "Хартии" после блокировки в Беларуси в критической ситуации, когда у нас не было вообще никаких средств к существованию, отказал в помощи фонд "European Endowment for Democracy" и другие западные фонды. Возможно, это совпадение, но как-то одновременно режим Лукашенко и его западные партнёры уничтожают последние независимые институты Беларуси. Спасибо Польше, которая сегодня помогает независимым СМИ в нашей стране.

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И последнее: если на Западе сегодня не хотят думать о правах человека, задумайтесь о безопасности. Лукашенко — марионетка Кремля. В политическом, экономическом и военном плане Беларусь абсолютно зависима от России. Все сегодняшние игры Лукашенко с Западом — это только попытка получить западные деньги. Причём эта игра санкционирована самим Путиным. Он сегодня не в состоянии самостоятельно содержать свою марионетку, а также заинтересован, чтобы Беларусь оставалась контрабандным хабом, через который идёт торговля в обход санкций. Это, кстати, не исключает того, что Беларусь в любой момент может потерять свою номинальную независимость и может войти в состав России. Лукашенко, уничтожая независимые СМИ и оппозицию, полностью отдаёт Беларусь под влияние российской пропаганды и готовит такой сценарий для Путина. И тогда Европа столкнётся с ещё более серьёзными вызовами.

Белорусы сегодня ненавидят диктатора Лукашенко, и когда комиссары Евросоюза обнимаются с ним, люди начинают надеяться, что избавить их от Лукашенко может только Путин. Это очень опасно. Задумайтесь, пока не поздно.

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Теги: беларусь, евросоюз, права человека, свобода слова, авторитаризм
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