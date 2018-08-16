Медведчук и Рабинович против Ахметова: кто подберет электорат ПР

Виктор Медведчук после Майдана пытался действовать в украинской политике чужими руками. Но теперь, похоже, решил, что пора браться за дело самому.

Очевидное наращивание присутствия Медведчука в медиаполе перед новым политическим сезоном - повод задуматься о том, откуда и зачем появляются скандалы с его участием.

По словам источников в Оппозиционном блоке, проект “За життя”, куда недавно официально вступил Виктор Медведчук, а ранее его ближайший соратник Нестор Шуфрич, изначально курировали на Банковой. Замысел этого предприятия, по утвеждениям собеседников, заключался в размывании рейтинга Оппозиционного блока. Но когда, по версии собеседников, в Администрации президента увидели, что "За життя" отгрызает приверженцев и у партии власти, проект быстро забросили. Тут-то и заинтересовался Вадимом Рабиновичем Виктор Медведчук.

Само собой, к точке зрения оппоблоковцев следует относиться с большой осторожностью - с Рабиновичем у Оппоблока конфликт. И его сближение с Виктором Медведчуком только подлило масла в огонь тянущейся еще со времен Кучмы конкуренции Рината Ахметова (ключевого акционера Оппоблока) с Медведчуком.

"За життя" как телепередача

Основная фишка проекта "За життя" - критика Оппозиционного блока в воспросе сотрудничества с Банковой и публичное посрамление его лидеров за связи с Администрацией президента. Ядерный электорат провалившихся соратников Януковича никуда из страны не уехал, его доля до сих пор колеблется около 15-20%. Перелицовка старых политиков – Вадима Рабиновича, Евгения Мураева и Нестора Шуфрича, - на новый лад в сочетании с круглосуточным абонементом на каналах NewONE и 112 позволили им быстро переориентировать на себя часть этой публики и выйти на рейтинг около 8%.

“Цыплят по осени считают. Пока эта партия - виртуальная структура, которая имеет накачанный медийный рейтинг, но не имеет партийных ячеек. Такой рейтинг можно легко потерять”, – считает политолог Андрей Золотарев.

Чтобы сохранить симпатии украинцев и продержаться на волне до парламентских выборов, "За життя" нужен новый хедлайнер, способный заменить в медийном поле Рабиновича, который начал утомлять публику. Кроме того, партии следует поднимать ставки.

Именно с этим политтехнологи связывают заявление Евгения Мураева о "террористе Сенцове". Это не была оговорка, а совершенно однозначное подмигивание пророссийскому электорату.

Дальше - больше. Виктор Медведчук решил публично вступить в партию, финансирование которой ему приписывали. Это породило разговоры о том, что Медведчук решил вернуться в политику.

Политический консультант Ирина Овчар говорит, что разговоры о возвращении в украинскую политику кума Путина весьма преувеличены. Речь может идти, скорее о прощупывании реакции общества: “Они запускают в информационное поле такие темы, чтобы за лето опробовать, на каких электоральных полях они смогут играть, где еще свободно. Вот туда они и будут подтягивать другие темы и комментарии”.

Нет доказательств, что скандал с "вырезкой" сцены с Медведчуком из сценария фильма о Василе Стусе - дело рук технологов Медведчука, но такое допущение довольно плотно укладывается в политические интересы партии "За життя" - им нужно и дальше сегментировать свой электорат от чужого, от “патриотов” от “донецких”.

Оппоблок: пока не стартовал

Оживление Медведчука и перекройку партией "За життя" бело-голубого"электората в свою пользу в Оппоблоке восприняли нервно, говорят политтехнологи. Конкуренция за кусок в 15-20% голосов теперь только усилится. Пока Медведчук и Рабинович выглядят активнее Оппоблока.

Оппоблок вообще не предпринимал никаких действий. Все будет зависеть от того, какие из групп Оппоблока найдут поддержку в партийном центре. Если Вадим Новинский, Юрий Бойко с Сергеем Левочкиным начнут работать отдельными командами, да еще свою линию будет гнуть Ринат Ахметов - тогда, скорее всего, электорат действительно подтянется к "За життя".

Если же Оппоблок объединит силы, то политическая машина бывших регионалов свою поддержку еще вполне может вернуть. Но пока, все же, чаша весов склоняется в сторону раскола.

“Главное - это сохранить единство, хотя бы мнимое, и они смогут переиграть ситуацию в свою пользу”, – говорит Золотарев.

Ключевым событием станет проведение осеннего съезда Оппоблока, на котором члены политсилы должны выдвинуть единого кандидата в президенты.