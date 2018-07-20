Мир по Дональду Трампу: как он выглядит и почему не работает

Первые полтора года правления 45-го президента США прошли под знаком активных дискуссий о том, какой же по сути является внешняя политика администрации Дональда Трампа. С одной стороны, шаги США на международной арене и в целом характеризуются наследственностью - следуя консенсусу, который царит среди американских элит с конца 1940-х годов. США продолжают активно поддерживать баланс сил в ключевых регионах Евразии, бороться с распространением оружия массового уничтожения и поддерживать развитие демократии - в том числе в таких странах, как Украина. Однако, с другой стороны, сам Дональд Трамп своими заявлениями и шагами ставит под сомнение то, насколько США и дальше готовы поддерживать существующий международный порядок. К таким противоречивым шагам относится выход США из ряда структур в рамках ООН, резкая критика в адрес ВТО и начало торговых войн, критика и угрозы в сторону НАТО.

В таком подходе нынешнего главы Белого Дома многие видят возвращение к изоляционизму, который доминировал в США до начала Второй мировой войны. Аргументов этой оценке добавляет и лозунг предвыборной кампании Дональда Трампа 2016 года - "America first", который до этого использовали противники втягивания США в ту самую Вторую мировую войну. Однако такая оценка внешнеполитической доктрины нынешнего главы Белого Дома далека от истины.

Действительно, президент США считает, что нынешний мировой порядок не просто переживает острый кризис. Исходной точкой видения Дональда Трампа является то, что в настоящем виде мировой порядок выгоден исключительно противникам США (таким как КНР) или формальным союзникам (таким как ФРГ). В то же время США не просто поддерживают выгодный всем баланс сил и безопасность в мире за собственные средства, но еще и имеют дефицит торговли с КНР, странами ЕС и Японией. В понимании Дональда Трампа это означает, что мир побеждает США со счетом минимум 2:0. Именно в этом кроются главные претензии главы Белого Дома к нынешнему мировому порядку.

Однако такая критика не означает, что Дональд Трамп намерен сознательно вернуть Америку к изоляционизму. Напротив, в сущности, президент США предлагает остальному миру новые условия, на которых должны строиться международные отношения в будущем. Президент США готов и далее выполнять обязательства по многосторонним и двусторонним военным союзам. Однако для этого союзники США должны не просто тратить минимум 2% ВВП на оборону. В идеале эти средства должны идти на закупку американского вооружения - или, лучше всего, напрямую в казну США. Да, политика безопасности США в понимании Дональда Трампа - это, по сути, рэкет – за безопасность надо платить, причем желательно напрямую тому, кто ее гарантирует. Нет желания платить напрямую за безопасность? Не беда - согласие Вашингтона гарантировать безопасность и дальше можно получить в обмен на уступки по вопросам торговли. Речь идет о сделках, которые откроют еще больший доступ американским товарам на рынки других стран, и тем самым торговый баланс снова будет в пользу США.

Политика безопасности США в понимании Дональда Трампа - это, по сути, рэкет – за безопасность надо платить, причем желательно напрямую тому, кто ее гарантирует.

При этом во взаимодействии с остальными государствами Дональд Трамп хотел бы действовать на двусторонней основе, тем самым по максимуму используя превосходящий потенциал США, особенно в военной сфере. Именно здесь и кроется причина нелюбви 45-го главы Белого Дома ко всему, с чем ассоциируется нынешний либеральный международный порядок – нормам международного права и многосторонним институтам. Дональд Трамп хотел бы освободить США от этих ограничений - для того, чтобы по максимуму использовать баланс сил в свою пользу. Тоже самое касается и формальных союзников США, в которых нынешний американский президент видит только обузу. Вашингтон, в понимании Дональда Трампа, вынужден считаться с интересами своих союзников и принимать их во внимание, а это сильно сужает свободу маневра. Из-за этого - из-за союзников и нормы и институтов международного порядка, - США видятся ему связанным лиллипутами Гулливером, который не в состоянии использовать свое первое место в мире по силовым ресурсам для достижения желаемых целей.

Именно в такой оценке ситуации кроется оппозиция Дональда Трампа к либеральному международному порядку. А в качестве антитез у него есть наглядные примеры РФ и КНР, которые значительно более пренебрежительно относятся к нормам международного порядка, чем США, и не связаны союзниками. Это позволяет Москве и Пекину, имея меньшие силовые ресурсы, создавать новую реальность в Украине, Сирии, прибрежных морях Восточной Азии, а также (если говорить только о КНР) в экономической сфере.

Как следствие, Дональд Трамп хотел бы иметь возможность через двусторонние соглашения навязать остальному миру выгодные для США (по его мнению) условия взаимодействия в сфере экономики, безопасности и политики. Да, фактически это возвращение к правилу "сила делает тебя правым" ("might makes right"), которое доминировало в международных отношениях вплоть до середины XX века, пока США не согласились на определенных условиях ограничить свободу своего поведения на международной арене и принять участие в разработке норм, которые были бы выгодны не только США, но и остальным странам мира. Подход Дональда Трампа — это возвращение к принципу "сильные делают то, что хотят, а слабые то, что вынуждены". Тем самым вместо либерального международного порядка, где США учитывают мнение своих союзников и партнеров, конструируя взаимовыгодные режимы взаимодействия, мир по Дональду Трампу означает, по сути, возвращение к практике империй с жестокой вертикалью управления и контроля.

Подход Дональда Трампа — это возвращение к принципу "сильные делают то, что хотят, а слабые то, что вынуждены".

Интересным в этом подходе является то, что президент США в своей философии очень близок к сторонниам "realpolitik". С одной стороны, он не признает баланс сил в качестве ключевого фактора поведения государств на международной арене. С другой - в представлении Дональда Трампа сила (в первую очередь военная и экономическая) должна стать главным инструментом навязывания выгодных для сильного игрока сделок. Такие соглашения должны быть всегда в пользу США, ведь Дональд Трамп мыслит исключительно в логике "игры с нулевой суммой", согласно которой больший выигрыш контрагента автоматически означает твои потери. Такое внимание к относительному распределению благ также приближает Дональда Трампа к "реалистам". В конце концов, нынешний глава Белого Дома склоняется к старейшему подходу в международных отношениях - восприятию всех других государств исключительно как конкурентов. Поэтому международная арена для него — это сфера не сотрудничества, а конкуренции, в которой может быть только один победитель. В результате в понимании Дональда Трампа геополитическими противниками Америки являются не только КНР и РФ, к противникам нынешний глава США относит и союзников - ЕС, а также Канаду, Японию, Мексику и другие страны.

Таким образом, внешняя политика США в представлении Дональда Трампа - это вовсе не международная изоляция. Это попытка перестать поддерживать нынешний международный порядок, который находится в кризисе, а построить вместо него новый, наиболее выгодный исключительно для США. Ради этого Вашингтон не должен принимать во внимание международные нормы, институты и мнение союзников, а по максимуму использовать все имеющиеся у него силовые ресурсы для получения наиболее выгодных сделок уже сегодня.

Открытым остается лишь вопрос о том, насколько такой подход может быть эффективным в нынешних условиях. Диктовать остальному миру условия взаимодействия США могли в конце Второй мировой войны, когда ВВП страны составлял 50% от общемирового уровня. Именно в то время США были едва ли не единственным источником технологий и денег для остального мира, что гипотетически давало возможности для любого диктата. Сегодня же доля США в мировом ВВП сократилась до 24%. В то же время, в мире есть много других стран и объединений, которые могут выступить в качестве альтернативных источников ресурсов. Как следствие, видение Дональда Трампа в корне не соответствует сегодняшним реалиям. Напротив - остальной мир будет и дальше подписывать многосторонние соглашения - такие, как обновленное Транс-Тихоокеанское партнерство или ЗСТ ЕС-Япония, - без оглядки на США. Попытка же диктовать остальному миру условия взаимодействия может оказаться слишком дорогим занятием, а его последствия - прямо противоположными желаемым. И в итоге США могут оказаться на обочине международных процессов сами того не желая - и в заведомо худших условиях, чем были до этого.