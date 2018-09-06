Мораторий на свободу

Конституционный Суд получил еще один шанс доказать, что он нужен стране. Группа депутатов (69 человек) в очередной раз подала иск о том, что мораторий на продажу сельскохозяйственной земли нарушает права граждан.

В принципе, то, что граждан лишили права пользоваться своей собственностью – очевидно. Как и очевидно и то, что это нарушение Конституции. Но это с точки зрения логики. Посмотрим, пользуется ли логикой Конституционный Суд. И сможет ли он показать, что у нас теперь новый Конституционный Суд, а не тот, прежний, который складывал сроки Кучмы и получал нужное число, увеличивал полномочия Януковича или решал, что камеры на дорогах – это нарушение прав. Тем более, теперь есть решение Европейского суда по правам человека, который однозначно заявил, что мораторий – это нарушение прав того самого человека. И вынести другое решение для украинского Конституционного Суда теперь будет просто стыдно.

Почему так важно отменить мораторий и запустить полноценный прозрачный рынок земли? Не только потому, что это привлечет в страну миллиарды инвестиций. Не только потому, что это уберет коррупцию на те же миллиарды долларов. Не только потому, что это обеспечит дополнительный рост ВВП, а значит - доходов населения, в том числе пенсионеров. Не только потому, что в результате селяне получат больше денег, - и в том случае, если они будут просто сдавать землю в аренду, и в том случае, если решат ее продать. И не только потому, что фермеры наконец получат доступ к банковским кредитам, поскольку смогут получать их под залог земли. Главное – это будет признание факта, что Украина свободная страна. Признание того, что Украина победила пережитки коммунистического правления, и у нас наконец-то уважают право собственности. А это именно то, что отличает любую успешную страну от страны-неудачницы. Это тяжкое наследие большевиков, которые разрушили систему общественного устройства, заменив традиционный уклад своим искусственным моральным уродом и мутантом. Это декомунизация в головах.

Настоящая декомунизация – это не переименование улиц. Хотя, конечно, улицу имени советского чекиста никогда не помешает переименовать в улицу американского героя-сенатора. Но самая настоящая декомунизация – это убрать коммунизм из нашей экономики, убрать его метастазы из украинского общества, выгнать совок из головы.

В Украине всегда был рынок земли. До прихода коммунистов. Украинские крестьяне могли продавать и покупать землю. Это было также естественно, как сейчас положить депозит в банк. До 1918 года в Украине был рынок земли. И были успешные крестьяне, - те, кого потом назвали кулаками, а мы сейчас называем фермерами. А теперь рынка нет. В Украине нет рынка земли, как в Зимбабве, Венесуэле, Северной Корее и Таджикистане. Позорная компания.

Коммунисты хотели контролировать человека. И коммунисты больше всего боялись свободных людей. Они забрали землю у крестьян, потому что этим лишали их свободы. Фактически с приходом коммунистов в Украину вернулся крепостнический строй, потому что у людей забрали не только землю, но и право уезжать куда-то, попросту лишив их паспортов. И последствия этого рабства сохраняются в Украине до сих пор. До сих пор крестьяне не являются полноценными собственниками своей земли, не могут ей распоряжаться. А значит - лишены свободы, ибо именно частная собственность дает человеку свободу, обеспечивает финансовую независимость.

Более того, современные большевики, популисты, вполне открыто признаются, что не хотят возвращать жителю села свободу. Они так и говорят: что ж это будет, если у людей будет право собственности на землю, они же смогут ее продать и уехать из села. Для них человеческая свобода - зло. Право решать самим, что им делать. Они отказывают крестьянам в праве самим распоряжаться своей собственностью, придумывая тысячу и одну отговорку, большинство которых сводятся к мысли "все равно все пропьют". Как будто крестьяне - это малые дети и им нельзя давать право принимать самостоятельные решения. Но суть всегда одна - сохранение рабства. Современного рабства, которое привязывает людей к их месту жительства и обрекает их на бедность.

Да, большевиков больше нет. И коммунистов почти тоже нет. Но дело их живет. И пусть сейчас выгоду от запрета рынка земли получают другие - агрохолдинги, коррупционеры-чиновники и популисты. Но все они паразитируют на наследии коммунистов. И хотят сохранить его, этот рудимент совка, как можно дольше. И каждый год в парламенте находятся сотни депутатов, которые готовы продлевать мораторий. Продлевать наследие коммунистов.

Посмотрим, сколько их будет в этот раз. И сколько вышиванок порвут на груди те, кто раз за разом оставляет Украину в советском прошлом. Пусть это будет очередным тестом для вашего депутата.

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