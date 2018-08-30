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30.08.2018, 15:00

"Моя прелесть": Как политики захватывают популярные идеи

"Моя прелесть": Как политики захватывают популярные идеи
писатель, журналист, политический аналитик

Выборы все ближе, и кандидаты наперебой стараются "приватизировать" для своих предвыборных кампаний темы, которые привлекают избирателей

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Знаете, почему политика никогда не станет благородным делом? Потому что в политике не действует авторское право.

Как только креаторы-технологи одного политика изобретают сильную идею, вдохновляющую избирателей, то все остальные тут же преспокойно могут ее позаимствовать и начать "раскручивать" уже от своего имени.

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Обществу это на пользу - популярная идея закрепляется в общественном сознании и благодаря этому получает больше шансов на реализацию. Политикам это осложняет жизнь. Правда, только временно, лишь на период избирательной кампании. А потом, когда выборы заканчиваются, политики долго и профессионально осложняют жизнь всем нам.

Но об авторстве идей кандидаты тоже думают, так как популярная идея - это голоса избирателей. Для их привлечения кандидаты пытаются продвигать такие тезисы, которые никто из конкурентов перехватить просто не в состоянии - даже несмотря на отсутствие "авторского права". Такие тезисы становятся брендами, "приклеенными" к имиджам конкретных политиков крепче, чем любым суперклеем.

Сейчас налицо две такие суперадгезивные (то есть, крайне прилипчивые) идеи: идея Томоса об автокефалии в контексте создания поместной православной церкви (находится в активе Петра Порошенко), и идея нового Общественного Договора с новой Конституцией на его основе (которую взяла на вооружение Юлия Тимошенко).

Все обставлено таким образом, что никакому другому кандидату эти темы уже не позаимствовать: говорим "Томос" — видим Петра Алексеевича президентом-дьяконом уже не московского, а киевского патриархата. Говорим "Общественный Договор" — и вот вам Юлия Владимировна в роли канцлера Всея Украины.

Правда, сопоставлять две эти по-настоящему судьбоносные идеи весьма затруднительно. Томос всерьез затрагивает только верующих, причем в первую очередь православных. Общественный Договор касается абсолютно всех граждан, включая закоренелых атеистов. Томос - в основном о духовном, хотя и материальное там, конечно же, присутствует. Общественный Договор — в первую очередь о справедливом устройстве нашей земной жизни. Томос — одноразовый и одномоментный: доставили спецкурьером в епископском облачении и радуйтесь, хотя реализовать его на практике при неизбежном сопротивлении Москвы во всех ее ипостасях — отдельная головная боль. Общественный Договор - план действий, расписанный по пунктам путь преобразований, завершающийся упразднением поста президента Украины (который после избрания сам же процессом упразднения своего поста и должен руководить).

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И наконец, обе идеи - о еще не произошедшем, как бы о будущем. Но Томос (как элемент православия) связан с историческим прошлым, когда любая власть была привычно священна. Поэтому логично, что нынешние скромные социологические рейтинги подталкивают президента Порошенко к чему-то сакральному, вроде косвенных намеков на то, что всякая власть от Бога. А Общественный Договор связан как раз с прямо противоположным - с ограничением любой личной власти, так как предполагает общественное соуправление гражданами всем тем, что составляет национальное достояние Украины.

Как аналитик со стажем могу сказать, что настолько серьезные тезисы и с такими далеко идущими последствиями на выборах в Украине еще не выдвигались. Скорее всего, это связано с тем, что и политики, и избиратели подсознательно ощущают, что предел прочности страны уже на исходе. И для сохранения Украины нужно что-то действительно масштабное и небывалое.

Дай Бог, сработает. Причем, и то, и другое.

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Теги: общественный договор, предвыборная агитация, томос об автокефалии, кандидаты в президенты
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