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04.09.2018, 16:00

Не хочет или не может: Турция допускает контрабандный трафик

Не хочет или не может: Турция допускает контрабандный трафик
гражданский журналист, волонтер Центра Миротворец

Турция или не желает эффективно блокировать "черный" трафик, или, вопреки сделанным заверениям, просто не в состоянии решить эту задачу

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На словах власти Турции продолжают заверять Украину в своей приверженности международному праву, однако на деле пока что демонстрируют диаметрально противоположный подход.

Две недели назад мы уже писали, что один из пиратских грузовиков, регулярно и вопреки закону перевозящий зерно из Крыма в Сирию, зашел в турецкий порт Хереке. Случай выглядел вопиющим, поскольку сирийское судно SOURIA, о котором шла речь, находится под международными санкциями. Это, однако, не помешло турецким службам не только вполне открыто предоставить судну портовый сервис, но и допустить его коммерческую загрузку.

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SOURIA доставила клинкер из турецкого порта Хереке к причалу стивидорной компании “Авлита” в закрытом порту Севастополь, а затем совершило переход в другой закрытый крымский порт - Феодосию. Здесь оно загрузилось и 1 сентября 2018 года вышло из Феодосии с грузом зерна для Сирии.

SOURIA у причала №20 стивидорной компании “Авлита” в Севастопольской бухтеSOURIA у причала №20 стивидорной компании “Авлита” в Севастопольской бухте

Мы проинформировали о ситуации Посольство Турецкой Республики в Киеве. Мы обратили внимание турецкой стороны, что SOURIA нарушила не только законы Украины, но и Циркуляр №635/2017 Палаты судоходства Торгово-промышленной палаты Турции, которым запрещено прямое морское торговое сообщение между турецкими и крымскими портами, закрытыми Украиной.

Однако вмешательство в ситуацию государственных структур Турции, если оно действительно имело место, никаких результатов не дало: по данным нашего мониторинга, SOURIA без проблем прошла Босфор и получила разрешение на заход на якорную стоянку Стамбула от Капитании турецкого порта, где она была забункерована. 

После обслуживания судно-нарушитель 4 сентября снялось с якорной стоянки порта Стамбул и направилось к выходу из Мраморного моря. Судно планирует доставить зерно из оккупированного Крыма в порт Тартус (Сирия). 

Результаты нашего мониторинга показывают, что власти Турецкой Республики практически закрыли свои порты для грузов из находящихся под санкциями крымских портов, однако для движения грузов в обратном направлении мы фиксируем проблемы: из турецких портов в оккупированный Крым по прежнему поставляются строительные смеси и ильменитовый концентрат для "Крымского Титана". Остается предположить, что Турция или не желает эффективно блокировать такой "черный" трафик, или, вопреки сделанным заверениям, просто не в состоянии решить эту задачу.

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Теги: аннексия Крыма, санкции, контрабанда, грузоперевозки, черноморские порты
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