Новый курс по старым граблям, или Венесуэла - наш маяк

Украинские политики любят радовать избирателя новинками. И "новыми курсами". Возможно, полагая, что "новый курс" и новая прическа способны заменить новые лица. Предлагая каждый раз выбрать особенный украинский путь, в этот (стотысячный) раз - правильный. Изобрести украинский велосипед, у которого одно колесо должно быть квадратное, второе круглое, а вместо сидения – обязательная скрепа. Почему у маленькой страны должен быть свой путь, отличный от пути всего мира – умалчивается. Почему экономический карлик хочет показать всему миру "как надо" - загадка. Главное - выбрать "новый курс".

И очень помогает полное отсутствие идеологии. Когда основное – это власть и деньги, и ты не связан никакими идеями и волен выбирать любой путь, который сейчас хорошо продается. Всего-то делов – нанял социологов, они узнали, что хотят люди в данный момент, и ты начинаешь продавать им "новый курс" именно в эту сторону.

Вот так мы и плаваем в луже, как в океане, постоянно оставаясь на месте, потому как капитаны корабля, которые периодически и по кругу сменяют друг друга, направляют его то в одну сторону, то в другую. При этом корабль, правда, остается на месте, а меняется в основном курс гривны. Зато меняется стабильно и всегда в одном направлении. И каждый раз, придумывая все новые и новые курсы, капитаны упорно отказываются делать то, что нужно на самом деле. То, что уже давно сделали все наши соседи к западу от Ужгорода.

Нет же никакого секрета. Не существует какого-то особенного украинского пути. Не надо собирать украинских ученых в Академии наук Украины, чтобы они придумали этот велосипед. Напечатали его, как говорит Тимошенко, на национальном ИТ-принтере. Потому что и без него есть фундаментальные вещи, которые позволяют запустить рост экономики и привлечь инвестиции.

Но это не наш метод. Мы выбираем "новый курс". И чем он будет "креативнее", тем лучше.

Теперь "новый курс" объявила Юлия Тимошенко, которая, кажется, идет "all in", в этот раз рассчитывая, наконец, стать президентом. И, судя по всему, Юли Владимировна предлагает нам пойти по пути Венесуэлы. Действительно, - разве можно найти лучший пример для подражания в современном мире? Почему бы в самом деле не повторить все те шаги, которые и привели Венесуэлу к экономическому процветанию. Ведь как иначе можно назвать инфляцию в 24000%? И девальвацию, при котором реальный курс меняется каждый день, а его точное значение просто невозможно определить. Почему бы не повторить путь страны, которая еще 20 лет назад была богатейшей в Южной Америке и обладательницей крупнейших в мире запасов нефти, а теперь вынужает своих граждан бегать в соседнюю Колумбию за туалетной бумагой.

Так каковы же теперь основные постулаты "нового курса" украинского популизма?

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Первое – кругом враги, а мир несправедлив. У Венесуэлы - империалисты и буржуи. У Юлии Владимировны – олигархи, которые постоянно мешают. Как у них получается одновременно и мешать и финансировать такие дорогие избитаетельные кампании, остается загадкой. Но, в конце концов, в правительстве у Мадуро есть же наркобароны - и ничего, пипл хавает. И, конечно, главный враг - мировое правительство. Глобальная олигархия. И это не шутка. Это слова претендента на лидерство в стране в XXI веке. Которые она периодически разбавляет умными словами из лексикона хипстеров. И те, и эти, - и Тимошенко, и Мадуро, - борются сразу с мировыми проблемами, считая несправедливым устройство мира в целом. Несут светильник знаний за всю человеческую цивилизацию. Забывая при этом, что ходят в штанах с заплатами. И пренебрегая тем, что ни Швейцария, ни Швеция не стараются ничего такого нести, а просто делают жизнь своих граждан богатой и комфортной.

Второе - скрепа вместо богатства. Справедливость вместо успешности. Вот новый украинский курс. Цивилизационная цель. Ни много, ни мало. Зачем говорить о привлечении инвестиций, если можно сразу заявить о глобальной миссии своей страны. Потому что проверить - пришли инвестиции или нет, - достаточно просто, а вот миссию спасти человечество можно идти вечно, и не поймешь, пришли уже или нет. Это было бы похоже на бред сумасшедшего, если бы на это не тратились такие громадные пиар-ресурсы.

Ну и про экономику, конечно. Ведь "успех" Венесуэлы невозможен без грамотных экономических шагов, уникального экономического курса. Тезисы Тимошенко удивительно похожи на тезисы Чавеса-Мадуро. Сколько ни произноси со сцены фамилии а-ля "Жан Жак Руссо", а все равно вылезет Чавес. Даже сумасшедшая идея с национальной ассамблеей, когда вы создаете - "два в одном" - имитацию гражданского общества и параллельный парламент, - списаны с опыта Венесуэлы. И с их национальной ассамблеи. Передовой опыт.

Разрушать институты – самое опасное, что удается популистам. Те самые институты, работа которых является залогом успешности страны. В Венесуэле с их разрушением справились. Теперь предлагают и нам. Меньше институтов, больше личной власти. Мечта.

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Отсутствие рынка земли, активное печатанье денег, чтобы поддерживать всех дотациями и дешевыми кредитами, активное вмешательство государства в экономику (баланс, елки-палки, между государственным и частным), дешевые тарифы, большая доля государственных предприятий ("приватизация - это зло, даешь национализацию и реприватизацию") – это и есть перечень постулатов "Венесуэльского экономического чуда". Постулаты, гарантрующие нищету, экономический спад, теневой рынок и инфляцию. И это все есть в предлагаемом "новом курсе" Украины.

И - да, двери в Европу закрыты, - говорит Тимошенко. Нас там не ждут. А значит - что? Что имеет ввиду претендент на национальное лидерство? И почему эта декларация так напоминает тезисы Владимира Путина? Кстати, тоже большого друга венесуэльских лидеров.

Согласно данным социологии, избиратели Юлии Тимошенко - это бедные и необразованные люди. Чем меньше у человека доход, тем вероятнее, что он проголосует за Тимошенко. Чем меньше у человека уровень образования – тем больше вероятность, что он избиратель Юлии Владимировны. Это математика. Которая не врет. И это тоже роднит Тимошенко с Чавесом-Мадуро, которых поддерживают бедные слои населения. И Тимошенко, и Мадуро сейчас фактически паразитирует на бедности. И каждый их шаг приводит к росту этой самой бедности. Что и позволяет популистам, - что в Украине, что в Венесуэле - так долго оставаться во власти. Тимошенко в политике 20 лет. И эти 20 лет – это 20 лет украинской бедности. Два десятилетия, на протяжении которых мы иногда позволяли себе пожить чуть лучше, но всегда делали это в долг. И чем дольше наша страна будет бедной, тем дольше Тимошенко сможет оставаться во власти.

И, может, тут и находится ответ на вопрос: почему нам всегда предлагают "новый уникальный украинский путь" вместо проверенной другими правильной дороги?

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