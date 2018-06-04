О чем книга Савика Шустера

Когда появились первые слухи, что Савик решил написать книгу, в Украине забеспокоились. Все-таки Шустер знает достаточно, чтобы поставить жирные точки во многих политических биографиях. Но оказалось, что ему это просто не интересно.

Савик не захотел мстить. Хотя ему есть за что и кому мстить. Он не случайно остался без эфира в Украине, он из-за конкретных людей вынужден жить за пределами Украины. И он об этом пусть и не прямо, но говорит в своей книге. Там есть и о жадности, и о подлости. Досталось и президенту, и олигархам.

Иногда очень короткими сценками, всего лишь несколькими предложениями Шустер говорит все о таких, казалось бы, больших людях, как Игорь Коломойский или Арсений Яценюк. Вот только это — не содержание книги, это добавка, чтобы содержание воспринималось лучше.

"Совсем недавно мне рассказали об одном инциденте с участием Виктора Януковича, который произошёл 29 ноября 2013 года в Вильнюсе. Эту историю мне поведал очевидец, она абсолютно достоверна.

Саммит Евросоюза проходил в конгресс-холле Литовского выставочного центра. По протоколу главы делегаций, президенты и премьер-министры собирались в отдельном помещении. Литовские политики ожидали начала саммита в соседнем зале.

Приехал Виктор Янукович и направился в комнату к литовским участникам.

— Виктор Фёдорович, — деликатно обратился к украинскому президенту один из политиков, — вам нужно в другой зал, вас там ждут.

— А я не пойду, — усмехнулся Янукович.

— Почему?

— ОН звонил, — Янукович так многозначительно показал наверх, что все поняли: украинский президент говорит о Путине.

— Да какая разница, что "он" звонил, Виктор Федорович, вас вся Европа ждёт!

—Так ОН будет еще звонить, — ответил Янукович, как верный вассал своего господина.

Председатель литовского Сейма Лоретта Граужинене попыталась призвать его к порядку:

— Виктор Федорович, вы ведёте себя возмутительно! Это — неуважение к Европе!

— А я вам сейчас оторву то, чего у вас нет, — грубо ответил Янукович спикеру парламента Литвы и покинул зал".

* * *

Шустер применил необычный метод — главным героем книги он сделал Формат. То есть саму программу, через которую прошли сначала многие влиятельные люди в России, а потом и все самые влиятельные люди в нашей стране. Одни побывали в эфирах, другие попытались управлять эфирами. Формат запомнил их всех.

Формат родился в России, когда телевидение там ещё сохраняло вменяемость. Формат, переехав в Украину, пережил двух наших президентов — Ющенко и Януковича, - и не выжил при третьем — при Порошенко. Почему не выжил? Один из важных вопросов для этой книги.

"Несомненно, высокие рейтинги это популярность, а популярность политической программы конвертируется во влияние. Такую конкуренцию российские власти посчитали опасной.

В среду, 19 марта 2003 года, заместитель главы администрации президента Путина и архитектор политики на Северном Кавказе Владислав Сурков пригласил меня поужинать в милом французском ресторанчике неподалеку от стен Кремля.

Доверенное лицо Путина, Сурков, просто так встречаться не станет. Я понимал, что у него ко мне крайне важное дело.

— Не мешай провести референдум. Не расшатывай основы государства, — в располагающем тоне, без намека на угрозу произнес он.

— Как может телевизионная программа, которая длится полтора часа, расшатать основы тысячелетнего государства? — без намека на иронию ответил я.

Все стало очевидно. Через четыре дня, в воскресенье 23 марта, Чечню ждал конституционный референдум с целью передачи абсолютной власти в республике отцу и сыну Кадыровым.

Сейчас же автор самой идеи сидел напротив меня. Как можно помешать проведению референдума, результаты которого уже были написаны? Только одним способом: поставив под сомнение целесообразность чеченского референдума и его последствий всякий раз, когда появлялся информационный повод. Я делал это, как только мог. Кремль долго терпеть не стал".

* * *

Шустер — в отличие от многих других ведущих — в своих эфирах предпочитает молчать. Если включить одну из его программ в любом случайном месте, то велика вероятность, что ведущий в этот момент говорить не будет. Согласитесь, это необычно для политических ток-шоу, тем более для таких долгих — иногда Савик работал и по четыре часа. Как он мог при этом сохранять популярность программы?

Почти все время в эфире говорила аудитория. Буквально. Формат предусматривал наличие адекватного социологического инструмента, который показывал реакцию аудитории на происходящее в эфире. Так называемого "градусника". Причем это были не случайные зрители, нажимавшие на кнопки. Люди подбирались так, чтобы представлять всю страну. Когда аудитория поддерживала или отвергала аргументы участника программы, можно было говорить, что так думает и вся Украина. По факту, каждый эфир давал точные данные для карты эмоций нашей страны.

И эту большую карту Савик в итоге сделал. Его книга это учебник о политической роли эмоций. О том, как понимать эмоциональную натуру нашего общества и направлять его. Выглядит, честно говоря, как что-то предвыборное, хотя сам Шустер в интервью говорит, что в выборах участвовать не собирается. Он описал новую логику управления государством.

"Получив карту эмоций всей Украины, я совершенно по-другому стал смотреть на страну: теперь я знаю, что чувствуют горожане и сельские жители, как отличаются эмоции мужчин от эмоций женщин, где найти точки пересечения поколений отцов и детей. Я вижу очаги боли Украины.

Массовые эмоции возникли, как только люди стали собираться в первобытные племена. Но особенное значение они приобретают сегодня, когда одна эмоция может практически мгновенно охватить целый континент.

Сегодня эмоции масс — одна из главных движущих сил исторического процесса и основной фактор развития общества. А их измерение может стать новой отраслью науки на стыке социологии и психологии масс.

Нужно развивать методы исследований и создавать более совершенные инструменты для постоянного мониторинга. Необходимо вовремя "ставить диагноз" эмоциям жителей определённой территории. Это может помочь избежать многих социальных проблем и конфликтов. Руководители стран, областей и городов обязаны знать, в каком эмоциональном состоянии живёт народ, которому они должны служить".

* * *



Савик Шустер (Фото - скришот видео)

Чувствуется, что Шустер хочет вернуться в украинский телеэфир. Возможно, с тем же Форматом, который был. Возможно — с новым. Чувствуется, что до президентских выборов он не сможет этого сделать.

Впрочем, уже осенью обещает отправиться в тур по Украине для встреч с читателями его книги. И если у Савика отбирали разрешение на работу, чтобы избавиться от его эфиров, то не исключено, что попробуют и закрыть въезд в Украину, а то ведь такой его книжный тур совпадет с предвыборной кампанией.

"Незадолго до парламентских выборов в октябре 2014 года мне позвонила личный секретарь Порошенко:

— Савик, добрый день. Петр Алексеевич хотел бы встретиться с вами на Банковой. Когда вам будет удобно подъехать?

На следующий день я приехал в Администрацию президента. По правде сказать, ничего хорошего я от этой встречи не ждал. Думал, что, скорее всего, Порошенко обвинит меня в том, что я раскалываю общество, но к таким обвинениям со стороны власти я уже привык.

Меня провели в гостевую комнату на президентском шестом этаже. В отличие от скромного офиса, в котором мы встречались с Порошенко весной, здесь царила дорогая безвкусица: над позолоченной мебелью висела перегруженная хрустальными завитками люстра. Обои давили своим тяжеловесным орнаментом.

Только я присел на стул (очень не люблю утопать в креслах), как в комнату влетел президент. За ним семенил один из его подчинённых. Я его не знал — мужчина лет пятидесяти, в дорогом костюме и галстуке, было видно, что он занимает немалый пост, руководит, наверное, каким-то департаментом. Но по его сгорбленной фигуре, мелкому шагу и суетливым движениям было понятно — дело худо. Президент сел напротив меня, резко обернулся и начал крыть своего сотрудника последними словами. Это были очень жёсткие и жестокие оскорбления, президент «вытирал ноги» о своего подчинённого, который, я видел это в его глазах, чувствовал себя тряпкой. Было крайне неловко присутствовать при этой сцене, она оскорбляла всех её участников.

Затем безо всякого перехода Порошенко повернулся ко мне:

— Ты не патриот!

Ничего себе! Этого я не ожидал.

— Господин президент, что вы имеете в виду?

— Ты совершенно не понимаешь, что я пытаюсь сделать.

— То есть патриот это человек, который вас понимает?

— Ты не патриот!

Я понял, что он имел в виду. Порошенко хотел от меня той самой пресловутой лояльности. Ну не могу я променять свою репутацию на лояльность власти.

— Извините, Савик, мне нужно идти, — холодно произнёс Порошенко.

Аудиенция была окончена".

* * *

Все время, пока Шустер работал в украинском телеэфире, власть имущих волновало, какой будет реакция общественного мнения на их решения. Формат позволял выявить такую реакцию и повлиять на неё. Но — не сфальсифицировать ее.

Максимум, который можно было получить от Формата, в этом контексте, — это отключить "градусник". Подделывать его показатели не было большого смысла — потому что если аудитория не верит, например, какому-нибудь Азарову или любому другому участнику программы, то не поверит и показателю "градусника", который выставлен под него. Дальше — не поверит и программе как таковой, это вопрос времени. Ну или еще вариант — уберечь какого-нибудь участника программы от мощных оппонентов, обеспечив ему возможность для соло. Это тоже прямой путь к зрительской реакции "не верю".

Савик не растерял зрительское доверие. Но вот кое-что другое, похоже, изменилось.

Теперь уже не вопрос для Формата — как отреагирует общественное мнение, хотя власть имущих это до сих пор и беспокоило бы. Теперь вопрос — как должно реагировать общественное мнение. Это "должно" все меняет. И задается им не власть, этот вопрос есть в самом обществе.

Шустер в книге описывает, как однажды к нему в студию пытались ворваться вернувшиеся с фронта люди, возмущенные присутствием в студии Добкина. Описывает и то, какой скандал вызвало появление в эфире Максима Шевченко, московского пропагандиста. Это мелкие факты, которые указывают на большую тенденцию: не только хозяин Банковой или какой-нибудь хозяин телеканала может что-то потребовать, с чем Савик неоднократно сталкивался, само общество теперь приобрело привычку требовать. Причем требовать не от власти, как было бы логичным для демократии, а само как авторитарная власть — у тех, кто работает с общественным мнением.

Когда президент называет телеведущего "не патриотом" - это одно. Другое — когда часть общества (и, возможно, хорошо вооруженная) назовет телеведущего "не патриотом", если увидит, допустим, что общественное мнение, честно отображаемое Форматом, не соответствует тому, каким — в их идеале — должно быть общественное мнение в Украине. Согласитесь, это новая ситуация.

Шустер описывает страны, воздух в которых был как бы пропитан войной. И ясно, что это не случайные эпизоды в книге все-таки об Украине. Жаль, не описывает, как в таких странах могли бы существовать в прямом эфире многочасовые площадки для всех точек зрения, где ведущий, как Савик, не выделял бы некую правильную.

Ну, возможно, через год покажет.