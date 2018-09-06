Отравленная земля. Необходимы срочные меры по спасению Крыма

В отношении экологической катастрофы на севере Крыма скажу - "достали!". И это я сейчас адресую не оккупантам, от которых ждешь лишь худшего. Я адресую эти слова своему правительству.

Я - крымский татарин. Для меня земля, с которой связаны истории моих предков и с которой я надеюсь связать истории своих потомков, - краеугольная ценность. Даже язык и культуру мы можем восстановить по архивным крупицам. Но земля - это совсем другое.

Господа власть предержащие, мы понимаем, что речь идет о том, что не подлежит перемещению?

За 4 года оккупации Киев привык к тому, что с полуострова могут переместиться гонимые. И ведь выехали десятки тысяч, обустроившись в новых условиях.

Киев привык к перемещению учреждений. И ведь восстановили на материке ключевой крымский вуз. Очевидно, скоро восстановят и крымскотатарский театр, недавно де-факто разогнанный оккупантами. Думаю, переместят и школу-интернат для одаренных детей в Буюк-Сюрене (Танковом), недавно попавшую под пресс оккупационных чиновников.

Но.

Мы не переместим на материк землю и воздух, реки и озера Крыма, его ландшафты и пейзажи. Все это недвижимо, незыблимо.

Нам срочно необходимо предпринять следующие шаги:

зафиксировать неспособность оккупантов защитить гражданское население полуострова, включая в т.ч. и русскоязычных;

показать мировому сообществу несостоятельность российской оккупационной администрации Крыма;

реализовать в этой связи формальную и реальную составляющие плана по де-оккупации Крыма.

Ах да. План. Он у нас есть? Или вместо плана и единого центра принятия решений по Крыму у нас институциональный кавардак и балаган?

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В связи с разворачивающейся трагедией я бы хотел видеть реакцию и действенные шаги ДСНС и Минприроды. Но оба ключевых органа расписываются в идиотизме. ДСНС со своим (или без?) обвинявшемся в казнокрадстве Бочковским весь день постит новости о потушенных пожарах (знаю, как эти сводки собираются). А Министр экологии Семерак сегодня осчастливил граждан созданием еще одного национального парка. Звучит мило, но для непосвященных поясню: национальные парки - одна из наиболее закрытых и коррумпированных кормушек министерства, а посему притягательных для соответствующих пиджаков в креслах. Короче, схемы на наших грошах.

Кто-то созвал по Крыму экстренный Кабмин? Или хотя бы комиссию по ТЭП и НС? Нет, конечно. Ведь Крым, хоть он весь ржавчиной накроется, им не больно интересен. Денег не принесет, а головную боль - может. Электорат повозмущается, но проголосовать не сможет. Все тип-топ.

Заявление МинТОТа с его минимальным политическим весом и отсутствием ЦОВВ в ведении - как голос моськи в хоре слонов, трубящих о рейтингах, выборах и прочих прелестях зажиточнй жизни на печерских холмах.

Итого. Еще раз. Повторяю реалистичный план.

Обвиняем оккупантов в неспособности контролировать территорию;

Де-оккупируем территорию;

Чистим землю и воздух. Подаем воду, возрождаем цветущие сады и рисовые чеки.

Скажете, план нереалистичен? Тогда для чего все вы там так здорово собрались?

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