Дональд Трамп и раскол Запада

"После саммита "Большой семёрки" в Квебеке больше не может быть никаких сомнений: Запад находится в кризисе", пишет бывший генсек НАТО Хавьер Солана в новой колонке "The Western Crack-Up".

Хотя страны либеральных демократий часто ведут несогласованную внешнюю политику (по мнению Соланы, это показала, например, война в Ираке), Запад опирается на единые идеологические основания. Именно эти основания сейчас расшатываются под напором политики "Америка прежде всего", которую исповедует президент США Дональд Трамп.

Солана указывает как на самый наглядный симптом на постоянные выпады Трампа и его единомышленников в адрес союзников США (с общим мотивом "мы не можем позволить нашим друзьям нас эксплуатировать"). "Трамп явно приготовился разрушить стратегическое взаимопонимание, которое США всегда сохраняли в отношениях со своими союзниками", пишет он. Автор также замечает, что единственными традиционными союзниками Америки, которые пока пользуются безоговорочной поддержкой Трампа, остались Саудовская Аравия и Израиль.

"Всего пару лет назад было бы совершенно невозможно вообразить, что США могут отказаться подписать совместное коммюнике G7", - пишет Солана. - "Никто бы и представить не мог, что администрация США станет критиковать правительство Канады в тех выражениях, которые Трамп и его советник по торговле Питер Наварро недавно адресовали Джастину Трюдо". При этом, напоминает автор, после саммита с Ким Чен Ыном в Сингапуре Трамп заявил, что у него "хорошие отношения" с Трюдо, однако тут же добавил, что у него также "сейчас очень хорошие отношения с председателем Кимом". То, что Трамп позволяет себе сравнивать отношения США с главами этих двух государств, Солана считает не просто нелепостью, но откровенной глупостью и свидетельством пугающей близорукости Трампа.

Автор полагает, что если бы проблема была лишь в плохих манерах администрации Трампа, этим можно было бы пренебречь. Однако эта администрация на практике реализует политику, которая ставит под угрозу важнейшие альянсы США. Например, введение пошлин на импорт стали и алюминия из Канады и ЕС сделали практически невозможным достижение консенсуса на недавнем саммите "Большой семёрки".

Солана считает, что введенные пошлины вредны не только для зарубежных экспортёров, но и для американских работников и компаний в тех отраслях, которые зависят от поставок стали и алюминия. "Однако Трамп, похоже, невосприимчив к фактам и игнорирует логику экономики", - пишет он далее. - "Для оправдания своей разрушительной политики он приводит изолированные примеры, - например, высокие пошлины Канады на молочную продукцию, вырванные из контекста; при этом он игнорирует то, что средневзвешенный уровень пошлин в Америке и так выше, чем в ЕС, Японии и Канаде."

Солана обращает внимание на то, что пока участники саммита G7 скатывались ко взаимным обвинениям, на другом конце света проходила другая важная встреча - "Шанхайская организация сотрудничества" (в неё входят Китай, Индия, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан) проводила свой ежегодный саммит в китайском Циндао. "Как с удовольствием отметила главная официальная газета Коммунистической партии Китая," - иронизирует бывший генсек НАТО, - "встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина отличалась намного большей сердечностью, чем встреча Трампом с лидерами G7".

"Трамп еще более усилил негативное впечатление от саммита G7, предложив вернуть в этот клуб Россию, изгнанную из него после аннексии Крыма в 2014 году", - пишет Солана. - "Однако этим предложением он поднял по-нстоящему назревшую тему: чрезмерную изолированность геополитических клубов. Раздробленность глобальных стратегий будет становиться, по всей видимости, всё более невыгодной для западных интересов. Вместо перехода к изоляции и снижению своего влияния на мировой арене, западные лидеры должны расширять масштабы и глубину сотрудничества для поиска решений глобальных проблем. С этой целью следует развивать площадки для диалога, такие как "Большая двадцатка", где могут собираться представители всех ведущих современных держав".

Далее Солана пишет о примирительном отношении Трампа к России и о том, что для этого отношения трудно найти реальные основания в практической политике . "Внешний курс Путина становится всё более враждебным по отношению к системам безопасности Запада, и расположенность Трампа к Кремлю вызывают серьёзное беспокойство как внутри США, так и за рубежом".

Солана напоминает, что в прошлом году Трамп, пусть даже после некоторого колебания, всё же подтвердил приверженность принципу взаимной обороны в рамках НАТО. Но это не означает, пишет он далее, что напряжённость исчезла, потому что Трамп продолжает требовать повышения военных расходов от остальных стран НАТО, по-видимому, не понимая, что эти дополнительные расходы будут направлены не в бюджет блока и не на выплаты Америке за защиту, которую она предоставляет союзникам, а пойдут на расширение собственного оборонного потенциала каждой страны. Более того, ЕС уже принял программу "Постоянное структурированное сотрудничество" с целью увеличить объём ресурсов, направляемых на безопасность и оборону и их коллективное (то есть более эффективное) использование. "Администрация Трампа должна была бы приветствовать подобные меры," - считает Солана, - "однако она, как видим, скептически реагирует на любые совместные инициативы ЕС".

Солана напоминает, что во время президентской избирательной кампании в США Трамп поддержал идею Британии выйти из ЕС, и что администрация США после вступления Трампа в должность при любом удобном случае занимается ослаблением Евросоюза. "Буквально несколько дней назад посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что помогает "повысить роль других консерваторов в Европе". Это определенно не соответствует дипломатическому протоколу", - возмущется Солана. По его мнению, европейские партии, которые Трамп и Гренелл собираются поддерживать, являются не консервативными, а открыто реакционными, поскольку заявляют своей целью повернуть вспять прогресс, которого европейцы достигли в развитии их общего проекта.

"Трамп явно чувствует себя более комфортно, когда у него есть возможность взаимодействовать с другой страной исключительно на двусторонней основе", - пишет Солана. - "Поэтому неудивительно, что ему не по нраву Евросоюз, который является бастионом многополярности". Однако, замечает он далее, Европа и Америка добивались наибольших успехов именно тогда, когда поддерживали друг друга, используя институты, опирающиеся на общие для всех нормы.

Солана приходит к заключению, что Трамп предпочитает стратегию "разделяй и властвуй", однако в начатой им игре могут быть только проигравшие, - начиная с Запада и заканчивая миром в целом.